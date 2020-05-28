Dicle Müftüsü Akın namaz kılınacak alanlarda incelemelerde bulundu Diyarbakır'ın Dicle İlçe Müftüsü Mehmet Sani Akın, cuma namazının kılınacağı alanlarda incelemelerde bulundu.

Diyarbakır'ın Dicle İlçe Müftüsü Mehmet Sani Akın, cuma namazının kılınacağı alanlarda incelemelerde bulundu.

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge ile birlikte yaklaşık 2 aydır kapalı olan camiler, 29 Mayısta cuma namazı ile birlikte yeniden ibadete açılacak. Dicle Müftüsü Akın, yarın ibadete açılacak olan camiler ve namaz kılınacak alanlarda incelemelerde bulundu. Akın, cuma namazının belirlenen yerlerde ve kurallarla kılınacağını, salgının yayılmaması için namaz kılacak vatandaşların sosyal mesafe, maske takma ve belirlenen diğer kurallara riayet etmeleri gerektiğini söyledi. Akın, "Salgın hastalıkla mücadele tedbirleri kapsamında, 16 Mart 2020 tarihinden bu yana bütün camilerimizde cemaatle namaz kılmaya ara verilmişti. Rabbimize şükürler olsun ki salgının yayılma hızının düşmesi ve etkilerinin azalması gibi olumlu gelişmeler neticesinde camilerimiz 29 Mayıs 2020 tarihinde cuma namazı ile birlikte kademeli olarak ibadete açılacaktır. Ancak bu sevindirici gelişmeler üzüntüye dönüşmemesi için gerekli tedbirlerimizi almamız ve uyulması gereken kurallara riayet etmemiz gerekecektir. Çünkü salgın riski hala devam etmektedir. İbadetle mükellef olduğumuz gibi sağlığımızı korumakla da mükellefiz. Çünkü insan sağlığının korunması da dinimizin temel hedeflerinden bir tanesi. Camilerimizi özlemişiz, bir an önce kavuşmak istiyoruz ancak tedbirleri asla elden bırakmamalıyız. Şimdilik camilerimizde sadece öğle ve ikindi namazları sosyal mesafeye dikkat edilerek, gerekli kurallara uyarak ve gerekli tedbirler alınarak camilerimizde cemaatle kılınacaktır. Camiye gelirken abdestimizi evde alıp kendimize ait seccademizi ve maskemizi alarak geleceğiz. Tesbih, rahle, ayakkabı çekeceği gibi ortak kullanılan eşyaları da kullanmayacağız. Sokağa çıkma yasağı olan veya hastalık belirtileri taşıyanlar kardeşlerimiz namazlarını evlerinde kılmaya devam edeceklerdir. Cuma namazları ise 29 Mayıstan itibaren açık alanlarda kılınacak aynı şekilde abdestimizi evimizde iş yerimizde alarak, maskemizi seccademizi yanımıza alarak ilçemizde cuma namazı için belirlenen alanlarda cuma namazımızı kılacağız. Allah en kısa zaman camilerimize tamamen kavuşmayı nasip eylesin. Bizleri ülkemizi ve tüm insanlığı her türlü salgın ve musibetten muhafaza eylesin" dedi.

Dicle'de cuma namazı kılınacak yerler ve camiler ise şöyle:

"Belediye çay bahçesi, 15 Temmuz Parkı, Şehit Uzman Çavuş Hacı Osman Ayyıldız Parkı, Dicle halı saha, Bağlar Cami karşısındaki boş arazi." - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA