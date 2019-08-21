DHA YURT BÜLTENİ - 9

21.08.2019 15:53

Diyarbakır'da izinsiz gösteriye polis müdahalesi: 30 gözaltı

Diyarbakır'da, Büyükşehir Belediye Başkanı HDP'li Adnan Selçuk Mızraklı'nın görevden alınmasını protesto için izinsiz eylem yapmak isteyen gruba, polis tazyikli suyla müdahale etti. 30 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı HDP'li Adnan Selçuk Mızraklı'nın, İçişleri Bakanlığı'nca terör soruşturması nedeniyle görevden alınmasını pretosto etmek için izinsiz eylem yapmak isteyen grup, Yenişehir ilçesindeki Ofis semtinde biraraya geldi. Yolları trafiğe kapatan ve geniş güvenlik önlemi alan polis, gruba dağılması yönünde uyarıda bulundu. Grup, uyarılara rağmen eylemini sürdürünce polis, tazyikli su sıkarak, müdahale etti. Ara sokaklara kaçan göstericilerden 30'u polisle girdikleri kovalamaca sonunda yakalanarak, gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü

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Toplanan kalabalık

Polis ekiplerinin müdahalesi

Gözaltına alınanlar

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 101

Haber-Kamera: Selim KAYA/DİYARBAKIR,

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MHP'li Enginyurt'tan borsalara fındık fiyatı tepkisi

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Toprak Mahsulleri Ofisi'nce (TMO) Giresun kalite fındık için 17 TL, levant kalite fındığın 16,5 TL'den fiyat açıklanmasına rağmen, Ordu ve Fatsa Ticaret Borsaları bilgilendirme tabelasında serbest piyasada fındığın 15 TL yazmasına tepki göstererek, "Ordu ve Fatsa Ticaret Borsa başkanları görevlerinden alınmalı, kayyum atanmalı" dedi.

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, beraberindeki Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, MHP İl Başkanı Köksal Şenyurt ve bazı fındık üreticileriyle birlikte Ordu Ticaret Borsası önünde basın açıklamasında bulundu. Milletvekili Enginyurt, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, TMO'nun Giresun kalite için 17 TL, levant kalite için 16,5 TL'den fındık alacağını açıklamasına rağmen, Ordu ve Fatsa Ticaret Borsaları tabelalarında serbest piyasa fındık fiyatının 15 TL yazıldığını, bunun hangi gerekçelerle yazıldığının ve hangi fındık ihracatçısının bu fiyattan ürün aldığının açıklanması gerektiğini söyledi.

'MİLLETİN HAKKINI YEDİRMEYECEĞİZ'

Ordu ve Fatsa Ticaret Borsası başkanlarının görevden alınarak yerlerine kayyum atanmasını isteyen Enginyurt, "Biz bu milletin hakkını yedirmemeye yemin ettik, yedirmeyeceğiz. Ordu ve Fatsa Ticaret Borsası başkanına bir soru sormak istiyorum. Pazartesi günü bu tabelaya 15 TL yazarken Çarşamba Ticaret Borsası 16,75 TL fiyat yazdı. Oda borsa, sende borsasın. Hiç utanmadınız mı? Şimdi utanmadan sağı solu arıyorlar arayı bulmaya çalışıyorlar. Utanmadan devletin güvenlik kuvvetlerine başvurup diyorlar ki 'Efendim borsaya saldıracaklar güvenlik tedbiri alın.' Sen bizi haydut mu sandın, haydut sanıyorsan aynaya bak. Biz buraya demokratik tepkimizi göstermeye geldik. Biz hakkımızı, emeğimizin karşılığını savunmaya geldik" dedi.

'FİYATA SAHİP ÇIKMAK İÇİN BURDAYIZ'

Fındık üreticisinin hakkını gasbetmeye çalışanlara karşı her zaman mücadele edeceklerini vurgulayan Enginyurt, "TMO Ünye'de 54 randıman fındığı 18 TL'den satın alırken bu tabelaya 15 TL nasıl yazıldı? Ordu ve Fatsa Ticaret Borsası başkanlarına bir soru sordum. Bu 15 TL'ye fındığı kim aldı? Bu borsa başkanlarına tekrar soruyorum, insansanız, namusunuz haysiyetiniz üzerine çıkın deyin ki 'Şu tüccar 15 TL'den fındık aldı, bizde tabelaya yazdık' deyin. Manavda bile fındık 16 TL'yken 15 TL yazanlara lanet olsun. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, fındık taban fiyatını 16,5 TL'yle Temmuz ayında açıklayarak 8 milyon üreticinin alın terini teslim etmiştir. Borsa her sene 1 Eylül'den sonra fiyat açıklarken bu sene 21 Ağustos'ta bu tabelaya niye 15 TL yazdın. Bu talimatı kim verdi sana. Kim sana bu hakkı tanıdı. Biz burada sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği fiyata sahip çıkmak, milletimizin hakkını korumak için buradayız" diye konuştu.

Enginyurt'un açıklamasının ardından, borsa fiyat tabelası önüne protesto için üzerine 'fındık üreticileri' yazılı siyah çelenk de bıraktı.

Görüntü Dökümü

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-Cemal Enginyurt'un açıklaması

-Çelenkten görüntü

-Borsa fiyat tabelasından görüntü

-Borsa önünde vatandaşlardan görüntü

Süre: 3.11 DK Boyut: 374 MB

Haber-Kamera: Nedim KOVAN-ORDU,

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Viraja hızlı giren TIR yeşillik alana uçtu: 1 yaralı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesi D-100 Karayolu üzerinde iddialara göre viraja hızlı giren TIR, dorsesindeki yükün oynaması sebebiyle kontrolden çıkarak yol kenarındaki yeşillik alana uçtu. Kazada TIR sürücüsü yaralandı.

Kaza öğle saatlerinde D-100 Karayolu Dilovası Tavşancıl mevkiinde meydana geldi. Ankara yönünde ilerleyen Özkan Deli(37) idaresindeki 41 YR 004 plakalı TIR, Dilovası rampasını indikten sonra virajı alamadı. Bu sırada TIR'ın dorsesindeki sunta yüklü konteyner yerinden oynadı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, yol kenarındaki yeşillik alana uçtu. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ters dönen TIR'dan kendi imkanlarıyla çıkan Özkan Deli'yi ilk müdahalesini olay yerinde yaptıktan sonra ambulans ile Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Yeşillik alana uçan TIR'ın bulunduğu yerden çıkarılması için çalışma başlatılırken polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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Kaza yerinden görüntüler

TIR'ı çıkarmak için gelen vinçlerin görüntüleri

Detay

Haber: Dinçer AKBİR-Kamera: Alişan KOYUNCU/DİLOVASI(Kocaeli),

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Cep telefonu gaspçısı tutuklandı

Bartın'da, vatandaşların cep telefonlarını gasbeden Hüseyin S. (27) polis tarafından yakalandı.

Geçtiğimiz hafta kent merkezinde bazı vatandaşların cep telefonlarının gasbedilmesi üzerine polis harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonunda gaspçınınn Hüseyin S. olduğu belirlendi. Hüseyin S., otomobilinde yakalanarak, gözaltına alındı.

Polisteki ifadesinde suçunu itiraf eden Hüseyin S., sevk edildiği adliyede tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

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-Gaspçının adliyeye sevki

Haber-Kamera-Ayhan ACAR-BARTIN,

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PKK'nın hain saldırısına, Millet Bahçesi'yle yanıt

Elazığ'da, PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen ve 3 polisin şehit olduğu, 217 kişinin yaralandığı bombalı saldırının düzenlediği Elazığ Emniyet Müdürlüğü binasının bulunduğu alan, Millet Bahçesi'ne dönüşüyor.

Terör örgütü PKK, 18 Ağustos 2016 günü Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bombalı araçla saldırı düzenledi. 3 polisin şehit olduğu saldırıda 217 kişi yaralandı. Saldırının ardından emniyet müdürlüğü yeni binasına taşınırken, eski binanın olduğu alan TOKİ tarafından Millet Bahçesi'ne dönüştürülüyor.

Atatürk Caddesi ve Şehit Korgeneral Hulusi Sayın Caddesi'nin kesiştiği noktadaki 29 bin metrekarelik alanda kurulacak olan Millet Bahçesi'nde, bin 500 metrekarelik alan üzerine de Şehitler Meydanı yapılacak. Millet Bahçesi'nde Şehitler Anıtı, millet kıraathanesi ile havuz ve yürüyüş parkurları olacak.

Terör örgütünün saldırı düzenlediği yerin Millet Bahçesi olmasının anlamlı olduğunu söyleyen çevre sakinlerinden Nisa Yılmaz, "Bu alana Millet Bahçesi'nin yapılmasına çok büyük anlam yüklüyoruz" derken, Sürsürü Mahallesi Muhtarı Ergun Gül, Millet Bahçesi'nin mahallelerine büyük bir önem kazandıracağını ifade etti. Muhtar Gül,"Üç yıl önce düzenlenen hain saldırıda şehit olan polislerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize de şifalar diliyorum. Büyük bir sıkıntı ve acı çektik. Lakin yetkililerimiz burayı Millet Bahçesi olması yönünde değerlendirdi. Mahallemize güzel bir hizmettir. Yeşil alanlar mahallelerin oksijen kaynağıdır. Güzel bir hizmet yapılıyor. Vatandaşlarımız büyük bir heyecanla millet bahçesinin bitmesini istiyor" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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İnşaat alanından görüntü

İşçilerin çalışmasından görüntü

Röportajlar

Genel ve detay görüntü

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 434 MB

Haber- Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ,

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Hatay'da 60 deniz kaplumbağası yavrusu deniz ile buluştu

Hatay Dörtyol ile Arsuz ilçelerinin sahillerinde, 60 noktaya yumurtalarını bırakan yeşil deniz kaplumbağalarının yavruları denizle buluştu.

Yavruların korunması için İMEAK Deniz Ticaret Odası İskenderun şubesi tarafından yaz başında 60 kafes yaptırıldı. Yumurtalarından çıkan yavrular ise denizle buluşmaya başladı. İskenderun Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Cemal Turan ile İMEAK Deniz Ticaret Odası İstanbul Şubesi yöneticileri, yuvalama bölgelerinde incelemelerde bulundu. Heyet, yavru kaplumbağaların koruyucu kafesler sayesinde yumurtlama alanından çıkarak güvenle denize ulaşmalarını izledi.

İMEAK Deniz Ticaret Odası İskenderun Şube Başkanı Kemal Kutlu her geçen gün üreme alanı daralan nesli tehdit altındaki yeşil deniz kaplumbağalarının popülasyonunu artırmakla ilgili projelere destek vermekten ve yer almaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Görüntü Dökümü

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-Sahilde koruma ve kumsal çalışmalarından fotoğraflar

-Kumlar arasında yumurtadan çıkan yavru kaplumbağalar

-Denize doğru ilerlemeleri

SÜRE: 1'41" BOYUT: 76 MB

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN,(Hatay),

Kaynak: DHA