Kayseri'de, Çin aşısının gönüllü vatandaş uygulaması başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Kayseri'de, Çin aşısının gönüllü vatandaş uygulaması başladı

28.11.2020 10:50 | Son Güncelleme: 28.11.2020 10:55
Kayseri'de, Çin aşısının gönüllü vatandaş uygulaması başladı

KAYSERİ Şehir Hastanesi'nde, Çin'de geliştirilen Covid-19 aşısı, Faz 3 çalışmaları kapsamındaki gönüllü vatandaşlara uygulanmaya başlandı.

KAYSERİ Şehir Hastanesi'nde, Çin'de geliştirilen Covid-19 aşısı, Faz 3 çalışmaları kapsamındaki gönüllü vatandaşlara uygulanmaya başlandı.

Türkiye'de Çin aşısının Faz 3 çalışmalarının yürütüldüğü 25 merkezden biri olan Kayseri Şehir Hastanesi'nde sağlık çalışanlarının ardından gönüllü vatandaşlar üzerinde de aşı denemesi başladı. Hastanede gerekli kontrolleri yapılan gönüllü vatandaşlara, tansiyon ve ateşleri ölçüldükten sonra aşı yapıldı.

Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Ayşin Kılıç Toker, gönüllü başvurusunda çok iyi durumda olduklarını belirterek, "Pazartesi günü itibariyle halktan gönüllü almaya başlamıştık. Talepleri karşılamakta zorlanacağımız seviyeye geldik. Önümüzdeki haftalarda daha da artacağını düşünüyoruz. Geçtiğimiz bir ay içinde bu aşıyı sağlık çalışanlarına yapmıştık. Onlarda herhangi bir yan etki saptamadık. O yüzden gönüllülere büyük bir rahatlıkla aşı yapmaya başladık" dedi.14 GÜN SONRA İKİNCİ DOZ UYGULANACAKFaz 3 seviyesinin güvenli aşı fazı olduğunu kaydeden Toker, "Aşının etkinliği kanıtlanmış seviyesindeyiz. Koruyuculuğunun ne kadar etkili olabileceğini takip etmek için yapıyoruz. İki doz şeklinde yapıyoruz. Aşıyı koronavirüsle enfekte olmamış kişilere uyguluyoruz. O nedenle önce kan, ağız ve burundan sürüntü örnekleri alıyoruz. Bunlarda da sonuç negatif geldiği takdirde, hiçbir şekilde enfeksiyonla karşılaşmadığını saptarsak bu hastalarımıza aşı yapıyoruz" ifadelerini kullandı. 'KATKIDA BULUNMAK İSTEDİM'

Faz 3 kapsamında gönüllü olan Serkan Alaca (42) "Pandeminin başlangıcından beri tüm sağlık çalışmalarımız fedakarca görev yapmaktalar. Vatandaşlar olarak bunu yakından gözlemliyoruz. Sağlık çalışanlarımızın bu gayretine karşı sade bir vatandaş olarak katkıda bulunmak istedim. Bilime ve sağlık çalışanlarına katkıda bulunma amacındaydım. Aşı çalışmasına gönüllü olarak katılmaktayım. Belirlenmiş kurallara herkes uymalı. Maske, hijyen ve sosyal mesafe en temel kural. Tüm vatandaşlarımızın sıkı bir şekilde kurallara riayet etmesini tavsiye ederim. Sağlık sisteminin daha fazla bloke olmaması için vatandaşlarımız hassas davranmalılar" diye konuştu.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Dün gece iki kez Putin'i aradı! Savaşı kaybeden Paşinyan'ı şimdi de altın korkusu sardı
Dün gece iki kez Putin'i aradı! Savaşı kaybeden Paşinyan'ı şimdi de altın korkusu sardı
Genç kızları tuzağa düşüren izdivacın damat adayı, son işinde kıskıvrak yakalandı
Genç kızları tuzağa düşüren izdivacın damat adayı, son işinde kıskıvrak yakalandı
Tartışma büyüyor! CHP, Erdoğan'ın İmamoğlu'ndan özür dilemesini istedi
Tartışma büyüyor! CHP, Erdoğan'ın İmamoğlu'ndan özür dilemesini istedi

Kayseri'de, Çin aşısının gönüllü vatandaş uygulaması başladı
Kayseri'de, Çin aşısının gönüllü vatandaş uygulaması başladı
Kayseri'de, Çin aşısının gönüllü vatandaş uygulaması başladı
Kayseri'de, Çin aşısının gönüllü vatandaş uygulaması başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin DALKILIÇ

İlgili Haberler

Çin menşeli Kovid-19 aşısı gönüllü vatandaşlar üzerinde uygulanmaya başladı
Çin menşeli Kovid-19 aşısı gönüllü vatandaşlar üzerinde uygulanmaya başladı
Çin menşeli Kovid-19 aşısı Kayseri'de gönüllülere uygulanıyor
Çin menşeli Kovid-19 aşısı Kayseri'de gönüllülere uygulanıyor
Son Dakika: Yerli koronavirüs aşısında gönüllülere ikinci doz uygulaması başladı
Son Dakika: Yerli koronavirüs aşısında gönüllülere ikinci doz uygulaması başladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cevdet Yılmaz Ekrem İmamoğlu Abdülhamit Gül Alaattin Çakıcı Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Hadise Cansu Dere Bülent Ersoy
Spor Falcao Orhun Ene Erol Bulut Şenol Güneş Samet Aybaba
Tüm Haberler Türk Kaza Müzik Deprem
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kayseri'de, Çin aşısının gönüllü vatandaş uygulaması başladı - Kayseri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.11.2020 10:55:00. #1.15#
title