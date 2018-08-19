Dha Yurt Bülteni 4

'Kurban kesimini izleyen çocuk, sevdiklerini kaybetmekten korkuyor'

Uzman psikolog Sabri Yurdakul, Kurban Bayramı'nda hayvanların kesiminin çocukların gözleri önünde gerçekleştirilmemesi gerektiğini söyledi. Yurdakul, "Kurban kesimini gören çocuk, travma yaşayabiliyor. Kurbanlığın kesilmesine şahit olan çocuklar, sevdiklerini kaybetme korkusuna kapılabilir." dedi.

Kurban kesimine şahit olan çocuğun iki çeşit travma yaşayabileceğini dile getiren Yurdakul, "Birincisi ve en önemlisi, özellikle o kurbanı alıp, besleyip, büyütüp sonra da onun kesilmesine şahit oldukları zaman çocuklarımız bizleri kaybetmekten korkmaya başlıyorlar. Yakınlarının başına bir şey gelecek, ölecek diye kaygılanıyorlar. İkincisi ise fazla bağlanmasa da kurban kesimine şahit olanlar. Bu çocuklarımız da kan görme ve ölme korkusu yaşayabiliyorlar" diye konuştu.

ŞİDDET EĞİLİMİNE NEDEN OLMAZ

Kurban kesimine şahit olan çocukların şiddete eğilimli olduğuna dair bilimsel bir veri olmadığını kaydeden Yurdakul, "Çocuklar zaten kesim esnasında çok korkuyorlar. Bunu görüp de şiddete yönelmelerini çok beklemiyoruz. Ama bir çocuğun içinde şiddet duygusu varsa, aile içinde şiddete maruz kalıyorsa, kurban kesimini görse de görmese de şiddete yöneliyor. Kurban kesimine çocukları şahit etmeyelim. 15- 16 yaşlarında, özellikle ergenlik çağında olan çocuklarımız için de travmatik bir durum. Aileler bunu çocuklarını anlatabilirler. Dinsel bir inanış gereği olduğunu söyleyebilirler. Ama çocuklarını buna şahit olmak durumunda bırakılmamaları gerekir."

Görüntü Dökümü

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Uzman Psikolog Sabri Yurdakul'un genel ve detay görüntüsü

Psikolog Sabri Yurdakul'un konuşması

Bir çocuğun kurbanlıklar önünde görüntüsü

SÜRE: 02'15" BOYUT: 250 MB

Haber - Kamera: Can ÇELİK/ ADANA,

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Radyo tamirciliğinin son temsilcisi

MUĞLA'da, çocukken başlayıp 50 yıldır radyo tamirciliği yapan 63 yaşındaki Mustafa Bektaş, gelişen teknolojiye ve zorluklara rağmen ayakta kalma mücadelesi veriyor.

Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'nin tarihi Arasta Çarşısı'nda, 13 yaşından bu yana radyo tamirciliği yapan Mustafa Bektaş, kendisinin kentte son temsilci olduğunu ve mesleğin son günlerini yaşadığını söyledi. Çocukken mesleğe severek başladığını anlatan Bektaş, "O yıllarda radyo tamirciliği, saatçilik, kuyumculuk güzel mesleklerdi. Şu anda ise anneden ve babadan kalma manevi değeri yüksek olan radyoların tamirini yapıyorum. Ülke hakkında olup biten her şey radyodan takip edilir, tüm bilgiler radyo sayesinde öğrenilirdi. Köylünün de tek eğlencesi radyoydu. Elektrik olmadığı için radyolar pille çalışırdı. Sağlığım yerinde, gözlerim görüyor. Muğla'da mesleğimin son temsilcisi benim. Odalar, dernekler, yerel yönetimler, üniversiteler ile valiliklerin kaybolan mesleklere sahip çıkması gerekiyor" dedi.

Bektaş, hiçbir maddi kaygı gözetmeksizin mesleğini yaşattığını ve sonuna kadar da yaşatacağını belirterek, "Radyo tamirciliğinin manevi bir değeri olduğuna inanıyorum. Bu nedenle yaşadığım sürece radyo tamirciliği mesleğini sürdüreceğim. Aylarca siftah yapmadan dükkanı kapadığım, para kazanamadığım günler oldu. Ancak yılmadım ve dükkanımı her sabah açmaya devam ettim. Bugün de böyle oldu, yarın da böyle olacak" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Mustafa Bektaş'ın radyo tamir ederken genel ve detay görüntüsü

Mustafa Bektaş röp.

Haber- Kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA,

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Kazayı ucuz atlatan sürücüler tokalaşıp ayrıldı

Motosikletlilerin kaza anı kamerada

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, iki motosikletin çarpıştığı kaza ucuz atlatılırken, yaralanmayan sürücüler, tokalaşıp birbirlerine geçmiş olsun dileğinde bulunarak ayrıldı. O anlar ise bir evin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Turgutlu'daki kaza, geçen cuma günü saat 11.20 sıralarında, İstiklal Mahallesi Altıntaş ve Yalova Sokak'ın kesiştiği noktada meydana geldi. Kim oldukları bilinmeyen iki motosikletli, sokak kesişiminde çarpıştı. Başlarında kask bulunmayan sürücüler yere düştü. Kazayı ucuz atlatan her iki sürücü de yaralanmadı. Motosikletlerinde ise hafif hasar meydana geldi. Kazanın şokunu atlattıktan sonra ayağa kalkan sürücüler, motosikletleri yerden kaldırdı. Sürücüler daha sonra tokalaşarak, birbirlerine geçmiş olsun dileğinde bulunup, motosikletleriyle olay yerinden ayrıldı. O anlar ise bir evin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

(Güvenlik kamerası görünütsü)

İki motosikletin çarpışması

Sürücülerin tokalaşarak kaza yerinden ayrılması

Haber - Kamera: Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU (Manisa),

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Hakkari'de 3 bin 500 rakımlı yaylada kuzu kırpma şenliği

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, - HAKKARİ'ye 15 kilometre uzaklıkta bulunan 3 bin 500 rakımlı Bay köyü yaylasında düzenlenen Kuzu Kırpma Şenliği'nda, küçükbaş hayvanlar kırpıldı. Köylüler, şenliğe davet ettikleri yakınlarıyla da bol bol sohbet etme fırsatı buldu.

Hakkari'de 3 bin 500 rakımlı yaylada kuzu kırpma şenliği

Merkeze bağlı Bay Köyü Yaylası'nda Kuzu Kırpma Şenliği düzenlendi. Küçükbaş hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar, aşırı sıcağa aldırış etmeden güneşin altında kuzularını büyük bir özenle kırptı. Köylüler, 3500 rakımlı yaylada, davet ettikleri akrabalarıyla da bol bol sohbet etti.

Köylüler, her yıl geleneksel olarak yapılan şenliği, bu yıl da huzur içinde gerçekleştirdiklerini belirtti. Köylülerden Şükrü Çiftçi, "Bu şenliğimize Hakkari dışında yaşayan yakın akrabalarımızı da davet ettik. Onlar da gelip yaylanın o güzel havasını teneffüs edip, bizimle sohbet etme imkanı buldu. Bu tür gelenekler sayesinde, yılda bir kez de olsa il dışında yaşayan yakın akrabalarımızla bir araya gelme imkanımız oluyor. Yüce rabbim bu birliğimizi ve huzurumuzu bozmasın" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kadınların koyunları sağması

Sabiha çiftçi isimli kadınla röportaj

Şükrü Çiftçi ile röportaj

Köylülerin kuzuları kırpması

Yaylaya gelen vatandaşların kurbanlık koyun alırken pazarlık yapması

Genel ve detaylar