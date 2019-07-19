DHA YURT BÜLTENİ-21

Erbil polisi, Türk diplomatı şehit eden teröristlerden birini açıkladı

ERBİL Emniyet Müdürlüğü, Türkiye Başkonsolosluğu'nda görevli diplomat Osman Köse'nin şehit, 2 Iraklının da hayatını kaybettiği restorandaki terör saldırısını düzenleyen teröristlerden birinin, Diyarbakır nüfusuna kayıtlı Mazlum Dağ (27) olduğunu ve arandığını açıkladı.

Erbil Emniyet Müdürlüğü, 17 Temmuz'da, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu'nda görevli diplomat Osman Köse'nin şehit, 2 Iraklının da hayatını kaybettiği restorandaki terör saldırısıyla ilgili açıklama yaptı. Terör saldırısını düzenleyen teröristlerden birinin kimliğini açıklayan Erbil polisi, teröristin fotoğrafını da paylaştı. Saldırıyı düzenleyen teröristlerin başında Mazlum Dağ olduğu belirtilen açıklamada, vatandaşların bilgi edinmesi halinde güvenlik birimlerine haber verilmesi istendi. Teröristlerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü aktarılan açıklamada, şöyle denildi:

"3 kişinin hayatını kaybettiği 17 Temmuz'daki terör saldırısıyla ilgili soruşturmamız devam ediyor. ? Aşağıda fotoğrafı paylaşılan şahsın adı Mazlum Dağ olup, 1992 Diyarbakır doğumludur. Adı geçen şahıs hakkında yakalama kararı bulunmaktadır. Suçlu şahısla ilgili bilgi sahibi olan vatandaşlarımızın en kısa sürede emniyet güçlerimizi bilgilendirmelerini rica ediyoruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Teröristin fotoğrafları

Mücahit YOLCU/ERBİL(Irak),

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Düzce'de sel: 23 köy yolu kapandı, mahsur kalanlar helikopterle kurtarıldı (6)

BAKAN SOYLU: 7 VATANDAŞIMIZIN KAYIP OLDUĞU İHBARI GELDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Düzce'nin Cumayeri ve Akçakoca ilçelerinde meydana gelen sel felaketi hakkında bilgi almak için Düzce'de bulunan AFAD Kriz Merkezi'ne geldi. Bakan Soylu burada basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıda yetkililerden bilgi aldı. Bakan Soylu daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu, aşırı yağışların sel ve heyelana neden olduğunu belirterek, "Öncelikle geçmiş olsun. Dün akşam saat 20.30 gibi başlayan aşırı yağış olarak nitelendirdiğimiz yağışlar maalesef bir taraftan sel bir taraftan heyelanlara neden oldu. Yaklaşık şu ana kadar 24 ayrı birim etkilendi. Bu ayrı 24 ayrı birimde ulaşılabildiği kadarıyla 212 vatandaşımızın buralarda mahsur kaldığı ve saat 16.00 itibariyle 4'ü çocuk, 2'si kadın, biri de erkek olmak üzere toplam 7 vatandaşımızın kayıp olduğu ihbarı geldikten sonra Esmahanım köyünde Akçakoca'da arkadaşlarımızın çalışmalarını o tarafa doğru yönlendirildi. Ben arkadaşlarıma gayretlerinden dolayı minnetlerimi ifade ediyorum. Bu akşam itibariyle herkes, Sayın Valimizin koordinatörlüğünde tüm birimler gayret içerisinde oldular. 4 helikopter, ardından 2 helikopter ve yine bizim emniyetin insansız keşif uçağı hala burada hem gözetlemeye hem de arama kurtarma çalışmalarına destek olmaya devam etmektedir. Yarın sabah itibariyle özellikle bahsedilen ırmak ve dere boyunca bir çalışma gerçekleştirecekler" dedi.

Bakan Soylu, metrekareye 161 kilogram yağmur düştüğünü ifade ederek, "Elbette ki aşırı yağıştı. Yani 161 kilogramlık bir yağıştan bahsediyoruz. 1 yılda Düzce'ye düşebilecek yağışın belli bir alanda 24 saatte düşmesini ölçü olarak belki değerlendirebiliriz. Tüm görevlilerimiz gerek maddi hasarlar konusunda, gerekse diğer hasarlar konusunda arkadaşlarımız yarın sabah itibariyle çalışmalarını başlatacaklar. Köylerde mahsur kalanların tamamı 135 kişi gerek toplu barınma yerlerinde, gerekse şu anda hepsinin tüm ihtiyaçlarının karşılanması suretiyle barındırılıyor. Yine diğer köylerde bu konuda kalmak isteyenlere gıda yardımı, su yardımı yapılıyor. En son aldığımız haber köylere ulaşım söz konusu değil şu anda" diye konuştu.

Bakan Soylu daha sonra selden etkilenen Akçakoca'ya hareket etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Bakan Soylu'nun helikopterle Düzce'ye gelişi

-Bakan Soylu'nun açıklamaları

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK-Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE,

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Balkondan düşen Maram bebek ağır yaralandı



BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 2'nci kattaki evinin balkonundan düşen 1 yaşındaki Maram Necla ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde İnegöl ilçesine bağlı Turgutalp Mahallesi Yan Sokak'ta bulunan 2 katlı evin 2'nci katında meydana geldi. Muhammed ve Nur Necla çiftinin çocuğu 1 yaşındaki Maram Necla, iddiaya göre oyun oynamak için evin balkonuna çıktı. Balkon korumalıklarına tutunarak oynayan Maram bebek bir süre sonra dengesini kaybederek 4 metre yükseklikteki balkondan düşerek ağır yaralandı.

Maram bebeğin düştüğünü gören mahallelinin haber vermesi üzerine durumu fark eden aile de şok geçirdi. Çevredekilerin yardımıyla özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülen Meram bebek tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Meram bebeğin hastaneye getirilmesi

-Hastane içerisinde Meram bebeğin fotoğrafı

-Olayın yaşandığı evin fotoğrafı

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL(Bursa),

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Uzungöl'de Iraklı grup ile gerginlik (2)

9 KİŞİ SINIR DIŞI EDİLDİ

Trabzon'un Çaykara ilçesinde ünlü turizm merkezi Uzungöl'de, üzerinde 'Kürdistan' yazılı atkılar ile fotoğraf çektirirken vatandaşlarla aralarında arbede yaşanan Irak uyruklu 9 kişi savcılık kararı ile sınır dışı edildi.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada "Kuzey Irak'tan gezi amacıyla,ilimiz Çaykara/Uzungöl Mahallesine gelen gruptan 9 kişinin "Kürdistan" yazılı atkı ile fotoğraf çekinmeleri nedeniyle çıkan olayla ilgili soruşturma başlatılmış olup,ifadeleri alınan şahıslar sınırdışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

TRABZON

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Kaynak: DHA