Dha Yurt Bülteni - 21

HASANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANI KOCA'YA SİYAHLI SALDIRI: 3 YARALI

OSMANİYE'nin Hasanbeyli Belediye Başkanı MHP'li Alpaslan Koca, özel bir hastane önünde silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda Koca ve yanında isimleri henüz öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 21.45 sıralarında Osmaniye merkeze bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki bir özel hastanenin önünde meydana geldi. Bir yakınını hastaneye getiren Hasanbeyli Belediye Başkanı Alpaslan Koca, hastanenin önünde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tabancalı saldırıya uğradı. Koca ve yanındaki isimleri öğrenilemeyen 2 kişi, vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan Koca ve yanındakilerin hemen ameliyata alındığı öğrenildi. Olayın ardından bölgeye özel harekat, TEM ve asayiş ekipleri sevk edildi. Bölgeyi abluka altına alan ekipler, isimleri henüz açıklanmayan 10 kişiyi gözaltına aldı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Caddeden görüntü

Polislerden görüntü

Zırhlı polis aracından görüntü

Polislerin bir otomobilin yanında inceleme yapması

Hastane bahçesindeki polis otobüsünden görüntü

Hastane acilinden görüntü

SÜRE: 00'53" - BOYUT: 99 MB

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

======================================

KILIÇDAROĞLU VE AKŞENER GÖRÜŞMESİ 1.5 SAAT SÜRDÜ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti. Yaklaşan yerel seçimlerin görüşüldüğü görüşme yaklaşık 1.5 saat sürdü.

İYİ Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen görüşmede CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları karşıladı. Kılıçdaroğlu, daha sonra Meral Akşener'in makamına geçti. Burada iki lider basın mensuplarına poz verdi. Daha sonra iki parti arasında basına kapalı bir görüşme başladı. Görüşmenin ilerleyen saatlerinde heyetlerin dışarıya çıktığı ve Kılıçdaroğlu ile Akşener'in baş başa görüştükleri öğrenildi. Yaklaşık 1.5 saat süren görüşme sonrası Kılıçdaroğlu partiden ayrıldı.

'İKİ PARTİ GENEL BİR GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNMUŞTUR'

Görüşme sonrası CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı, ortak basın açıklamasında bulundu. İYİ Parti'li Paçacı, toplantının son derece verimli geçtiğini söyleyerek, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin başta ekonomik olmak üzere diğer temel sorunları hakkında her iki parti genel bir görüş alışverişinde bulunmuştur. Daha sonda önümüzde 31 Mart'ta gerçekleşen olan yerel seçimler konusunda da genel anlamda bir görüş alışverişinde bulunulmuştur. Milletimiz geleceğinden umutlu değildir. Türkiye'nin iki büyük partisi bir araya gelerek temel meseleler konusunda ortak mutabakatlar temin etmiştir. Bu genel mutabakatlar çerçevesinde milletimiz umutsuzluğa kapılmasın. Bu toplantı hem CHP olarak hem İYİ Parti olarak geleceğe daha umutla bakmamızı sağlamıştır."

'GENEL KONULAR DEĞERLENDİRİLDİ'

CHP'li Torun ise, gerek dış politikada gerekse iç politikada çözmeleri gereken önemli konuların bulunduğunu kaydederek, "İki genel başkan bu konular üzerinde durdular. Genel konular değerlendirildi ve bir siyasi sorumluluk içerisinde de görüş alışverişinde bulunuldu. Bizim amacımız artık bu ülkede üzerinde durmamız gereken çözüm üretmemiz gereken konular var. Bu anlamda bir genel değerlendirme yapıldı" dedi.

Yerel seçimlerde CHP ve İYİ Parti'nin işbirliği yapıp yapmayacağı ve bu görüşmelerin devam edip etmeyeceğinin sorulması üzerine Paçacı, "Genel bir görüş alışverişinde bulunulmuştur. Onun ötesinde söylenecek bir şey yoktur. Türkiye'nin birçok problemi var. Bu problemlerin çözümü için iki büyük siyasi parti her zaman bir araya gelebilir. İhtiyaç hasıl olduğunda bu birliktelik veya bu görüşme gerçekleşecektir" diye yanıt verdi.

'ADAYLAR KONUSUNA GİRİLMEDİ'

Bir basın mensubunun Mansur Yavaş'ın adaylığının gündeme gelip gelmediği sorusuna ise CHP'li Torun, "Adaylar konusuna girilmedi. Sadece genel değerlendirme yapıldı. Sonuçta iki genel başkanda siyasi sorumluluk içinde Türkiye'nin içinde bulunduğu sorunların çözümü noktasında değerlendirme yaptı" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Kılıçdaroğlu'nun gelmesi, Akşener'in karşılaması ve makam odasındaki hazirun

-Kılıçdaroğlu'nun İYİ Parti binasından ayrılması

-Genel başkan yardımcılarının basın toplantısı

Haber-Kamera: Mustafa TURAPOĞLU - Kaan ULU/ ANKARA,

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

=======================================

DURAKTA İNTİHAR ETMEK İSTEDİ, BAĞLADIĞI KEMER ÇÖZÜLÜNCE KURTULDU

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Arif M.D.(17), otobüs durağına bağladığı kemerle intihar girişiminde bulundu. Bağladığı kemerin çözülmesiyle yere düşen genç, hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Ertuğrulgazi Mahallesi Bülbüller Caddesi üzerinde bulunan otobüs durağında meydana geldi. Arif M.D. kemerini durağa bağlayarak intihar etmek istedi. Bağladığı kemerin çözülmesiyle yere düşen genci yerde hareketsiz şekilde gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Arif M.D. olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık Ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Arif M.D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Olay yerinden görüntüler

-Yaralının görüntüsü

-Kemerin görüntüsü

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL(Bursa),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==========================================

KAMYONUN KASASINDA BAĞLI OLAN KÖPEK ASILI KALDI

İZMİT'te, bir kamyonun kasasında iple bağlı olan köpek kasadan aşağı atlayınca asılı kaldı. Yerde sürüklenen köpeği gören diğer sürücülerin korna çalarak uyardığı kamyon sürücüsü aracı durdurup, asılı kalan köpeği tekrar kamyonun kasasına aldı.

Olay, İzmit Ömer Türkçakal Bulvarı D-130 Karayolu bağlantı yolunda meydana geldi. 34 NS 7349 plakalı kamyonun kasasında iple bağlı olan köpek kasadan aşağı atlayınca asılı kaldı. Kamyonun kasasından sarkan kangal cinsi köpeğin yerde sürüklendiğini gören sürücüler korna çalarak sürücüyü uyardı. Kamyon sürücüsü korna çalan sürücülerin uyarıları üzerine aracı yol kenarında durdurdu. Boğulmak üzere olan köpeği yeniden kamyonun kasasına alarak yoluna devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Kamyonun kasasında iple asılı kalan köpekten görüntü

Arkada bulunan bir otomobilden sürücünün ve kamyonun sürücüsünün araçtan inmesi

Asılı kalan köpeğe bakmaları

Haber-Kamera: Selda Hatun TAN/ İZMİT(Kocaeli),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==========================================