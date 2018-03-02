Dha Yurt Bülteni-21

Van'ın Erciş ilçesine şehit ateşi düştü

ZEYTİN Dalı Harekatı kapsamında, Afrin'de yürütülen operasyonlar esnasında şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Rıdvan Çevik'in (26) Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan ailesine acı haber verildi.

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar, şehidin Van Yolu Mahallesi'ndeki baba evine, Garnizon Komutanı Albay Murat Tumba, Başsavcı Harun Karaman ve AK Parti ilçe Başkanı Adnan Aydın ile birlikte geldi. Türk bayraklarının asıldığı eve gelen Kaymakam Yaşar, Şehit Babası Zeynal ve annesi Leyla Çevik'le görüşerek başsağlığı dileğinde bulundu.

Çok sayıda vatandaş da geç saatlere rağmen şehit evi önünde toplanarak aileye ve yakanlarını teselli etmeye çalıştı. Kaymakam Yaşar ile bir süre görüşen banka emeklisi baba Zeynel Çevik, oğlu ile kısa bir süre önce telefonla görüştüğünü, kendisinden istifa etmesini istediğini belirtti.

Acılı baba Çevik, oğlunun ise bu teklife üzülerek tepki gösterdiğini, ancak şehit düştüğü zaman dönebileceğini kendisine söylediğini anlattı. Baba Çevik, şehitlik mertebesinin de herkese nasip olamayacağını, gerekirse kendisini de Afrin'e giderek şehit olacağını söyledi.

Afrin'de şehit düşen 1'i kız 3 kardeşin ikincisi olan 26 yaşındaki Jandarma Uzman Onbaşı Rıdvan Çevik'in kısa bir süre önce nişanlandığı ve evlilik hazırlıkları yaptığı belirtilirken, şehit için yarın ilçede tören düzenlenecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Fotoğraflar

Haber: Barbaros KUL/ ERCİŞ(Van),

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Eskişehir'e şehit ateşi düştü

SURİYE'nin Afrin kentinde yürütülen 'Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan askerlerden Jandarma Uzman Çavuş Recep Çetin'in şehadet haberi Eskişehir'de oturan ailesine verildi.

Uzman çavuş Recep Çetin'in acı haberini Eskişehir'in Emek Mahallesi Yasemin Sokak'ta oturan baba Eyüp Çetin, anne Sevgi Çetin ve eşi Yeter Çetin'e eve gelen askeri yetkiler verdi. Şehidin baba evine Türk Bayrağı asıldı, evin önünde ambulans hazır bekletildi. İzmir Bornova Jandarma Komando Tugay Komutanığı'nda görev yapan ve Afrin kırsalında şehit olan Recep Çetin'in bir buçuk aylık bir kızının olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Fotoğraflar

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-Şehidin babaevinin önündeki ambulansın,

-Rahatsızlık geçiren yakınlarının ambulansa alınması,

-Evin penceresine Türk Bayrağı asılması,

-Evin önündeki askerlerin ve şehidin yakınlarının görüntüsü,

-Şehidin sağlık fotoğrafları bulunuyor.)

Haber: Eyüp KELEBEK/ ESKİŞEHİR,

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Aydın'a şehit ateşi düştü

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'de sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda çıkan çatışmada şehit olan Denizlili Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Dinek'in Aydın'ın Nazilli ilçesindeki ailesine ateş düştü.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekatı'nda kapsamında Afrin'de çıkan çatışmada Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Dinek, beraberindeki 7 askerle birlikte şehit oldu. İcra edilen operasyonlar esnasında 8 askerin şehit olduğu, 13 askerin ise yaralandığı açıkladı. Uzman Çavuş Mehmet Dinek'in şehadet haberi, Aydın'ın Nazilli ilçesinde oturan ailesine yetkililer tarafından ulaştırıldı. Dinek ailesi acı haberle büyük üzüntü yaşarken, şehidin baba ocağına Türk Bayrağı asıldı. Aileye yakınları ve komşuları taziye ziyaretine gitti.

AİLE HABERİ SOSYAL MEDYADAN ÖĞRENDİ

Afrin'e görevli olarak giden ve bugünkü çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Dinek'in şehadet haberini, Aydın'ın Nazilli İlçesi'nde oturan ve boyacılık yapan baba Kenan Dinek (50) ile ev hanımı anne Sezgül Dinek, sosyal medyadan öğrendi. Oğullarının şehit olduğunu öğrenen Dinek çifti, büyük acıyla yıkıldı. Ardından eve Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Daşdemir ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yalçın Gürenci, sağlık personeli ile birlikte ailenin yaşadığı Nazilli İlçesi İstiklal Mahallesi 520 sokaktaki evlerine gitti. İki katlı binanın zemin katında oturan Dinek Ailesi'ne acı haber verildi. Anne Sezgül Dinek'in feryatları yürükleri dağladı. Ardından evde bekleyen sağlık ekipleri, baba ve anneye sakinleştirici yaptı. Nazilli Belediyesi tarafından ailenin yaşadığı eve Türk Bayrağı asıldı. Çok sayıda Nazilli vatandaşta ailenin yaşadığı eve geldi. Belediye ekipleri taziyeler için evin önüne çadır kurdu. Şehit evinin hemen karşısındaki İstiklal İlkokulu da yarın (Cuma) taziye nedeniyle tatil edildi. Şehit Mehmet Dinek'in cenazesi yarın önce Nazilli'deki evine getirilecek ardından da memleketi Denizli'nin Tavas İlçesi Çalık Mahalle mezarlığında toprağa verilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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(Fotoğraflar)

-Şehit evinden görüntüler

-Genel ve detaylar

Haber: Ramzan ÇETİN/ AYDIN,

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Bursa Halk Otobüsü şoförlerinden Mehmetçiğe destek konvoyu

BURSA özel halk otobüs şoförleri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de düzenlediği 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek için 40 otobüsle konvoy düzenledi.

Şoförler otobüslerini Ay yıldızlı bayraklarla süslerken, elektronik tabelalara da 'Şehitler Ölmez, vatan bölünmez' ve 'Arfin operasyonunda Mehmetçiğin yanındayız' yazıları yazdı.

Otobüs şoförlerinin şehir turu öncesi konuşma yapan Bursa Halk Otobüsçüleri Odası şoförlerinden Mahsun Erek sözlerine şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de düzenlediği operasyonu sonuna kadar desteklediklerini belirten Erek, "Bursa Halk Otobüsçüleri odası olarak, şoförler olarak sonuna kadar Afrin'deki Mehmetçiklerimizin yanındayız. Maddi ve manevi olarak askerlerimizin yanındayız" dedi.

Daha sonra şehir turu atan otobüs şoförlerine, geçtikleri noktalarda vatandaşlardan da büyük destek geldi. Otobüsler turlarını tamamladıktan sonra bayraklarını sökerek dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Konvoy hazırlıktan detaylar

-Araçların elektronik tabelalarınden görüntüler

-Şoför Mahsun Erek röportaj

-Konvoydan detaylar

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/ BURSA,

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