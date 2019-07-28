DHA YURT BÜLTENİ-19

Genelkurmay eski Başkanı Büyükanıt hastaneye kaldırıldı



GENELKURMAY eski Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt, Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki yazlığında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Büyükanıt daha sonra GATA'ya götürülmek üzere İzmir'e getirildi. Büyükanıt'ı taşıyan ambulans uçak akşam saatlerinde Ankara'ya hareket etti.

Kuşadası'ndaki yazlığında henüz bilinmeyen nedenle rahatsızlanan Genelkurmay eski Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Büyükanıt, daha sonra uçak ambulans ile Ankara Esenboğa Havalimanı'na sevk edilmek üzere ambulansla İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na getirildi. Büyükanıt'ı taşıyan ambulans uçak akşam saatlerinde Ankara'ya hareket etti. Büyükanıt'ın, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne (GATA) götürüleceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Ambulansın havalimanına gelmesi

Detaylar

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Ambulansın Aydın'daki hastaneden hareket etmesi

Haber: Halil İbrahim KARABIYIK - Latif SANSÜR - Kamera: Burhan CEYHAN/AYDIN,

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Kiraladıkları sandaldan göle düşen çocuk kayboldu (2)

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki Eşme sahilinde saat 17.00 sıralarında arkadaşlarıyla birlikte kiraladıkları tekneden Sapanca Gölü'ne düşen 13 yaşındaki Eren Gültekin'i arama çalışmaları devam ediyor. İtfaiye ve AFAD'ın dalgıçları ile akşam saatlerinde olay yerine gelen Deniz Polisi'ne bağlı balık adamların su altında yaptığı arama çalışmaları havanın kararması ile birlikte durduruldu. Dalgıçlar gölden çıkarken, AFAD ekiplerinin su üzerindeki yüzey taraması sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Gece devam eden aramalar

İtfaiye ve AFAD botları

Sahilde bekleyen vatandaşlar

AFAD botunun suya indirilmesi

Detay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/KARTEPE(Kocaeli),

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İntihar girişimininde, sosyal medyadan canlı yayın



DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, psikolojik tedavi gören ve ilaçlarını alamadığı iddiasıyla 7 katlı apartmanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan Ercan B. (47), annesi tarafından ikna edilemedi, çatıdan kiremit fırlattı. Olay, çevredekiler tarafından sosyal medyadan canlı yayınlanırken, Ercan B. ise polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Olay, saat 19.00 sıralarında Değirmenönü Mahallesi Lozan Caddesi'nde meydana geldi. Denizli Devlet Hastanesi'nde psikolojik tedavi gören Ercan B., ilaçlarını alamadığı iddiasıyla 7 katlı bir apartmanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve ambulans gönderildi. İtfaiye ekipleri, caddeye hava yastığı açtı. Ardından polis ve psikolog çatıya çıkarak Ercan B.'yi ikna etmeye çalıştı. Oğlunun intihar girişiminde bulunduğu öğrenip, olay yerine gelen anne Ayten B. oğlunun inmesi için bağırarak ikna etmeye çalıştı ancak Ercan B. yanına yaklaşmamaları için kiremit fırlattı. Cadde araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Olay yerinde toplanan ve Ercan B.'yi izleyen bazı kişiler ise cep telefonlarıyla sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaptı, video ve fotoğraf çekti. Vatandaşların telefonla Ercan B.'yi çektiğini gören anne Ayten B. ise duruma tepki gösterdi. Yaklaşık 1.5 saat süren ikna çabaları sonuç vermeyince Ercan B., çatıdaki polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilip, binadan indirildi. Ercan B. ambulansla Denizli Devlet Hastanesine götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Olay yerinden detay görüntüler

-Binadaki Ercan B.'den detay

-İtfaiye ve polis ekiplerinden görüntüler

-Anne Ayten B.'nin çatıdaki oğluna bağırması

-Yerdeki kiremit parçalarından görüntü

-Cep telefonuyla canlı yayan yapanlardan görüntüler

-Ercan B.'nin binadan çıkarılması

Haber-Kamera : Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,

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Yanan konteynerdeki 10 tavuk telef oldu

KIRIKKALE'de, içerisinde tavuk ve tavşanların bulunduğu konteynerde çıkan yangında, 10 tavuk yanarak telef oldu.

Kırıkkale'nin Karşıyaka Mahallesi'nde Ahmet Taşdemir'in evinin bahçesindeki konteynerde akşam saatlerinde yangın çıktı. Sebzeleri sulayan Taşdemir, yangını fark ederek konteynerdeki tavuk ve tavşanlarının bir kısmını alevlerin arasından son anda çıkardı. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık bir saatlik müdahaleyle kontrol altına aldı. Soğutma çalışmasının ardından yapılan kontrolde içerideki 50 tavuktan 10'unun yanarak telef olduğu anlaşıldı. Bahçede hasara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Taşdemir, hayvanlarının telef olmasına üzüldüğünü belirterek, "Evin yanması önemli değil, hayvanların telef olmasına üzüldüm, elimden geldiği kadar hayvanları kurtarmaya çalıştım" dedi.

Görüntü dökümü:

Yangından görüntü

İtfaiyenin müdahalesi

Genel ve detay

Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE,

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Kaynak: DHA