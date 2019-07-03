DHA YURT BÜLTENİ - 19

Mardin'de saldırıya uğrayan doktor çifte destek eylemi (2)

KUZENLER TUTUKLANDI

Mardin Devlet Hastanesi'nde görevli doktorlar Davut Sakız ve eşi Ayşe Sakız'a rapor vermediği için saldıran Yusuf Beyhan (39) ile kuzeni Cebrail Beyhan (28), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Yusuf Beyhan ve Cebrail Beyhan, tutuklanarak, cezaevine konuldu.

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Haber: Nezir GÜNEŞ/ MARDİN,

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Tokat'ta orman yangınında 30 dekarlık alan zarar gördü

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 30 dekarlık alan zarar gördü.

Dün akşam saatlerinde, ilçeye bağlı Dokuzçam köyündeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Köylülerin ihbarıyla olay yerine Erbaa Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin arazözlerle müdahale ettiği yangın 24 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklışık 30 dekarlık orman alanı zarar gördü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Görüntü Dökümü:

-Yangın görnütüleri

-Detaylar

Haber-Kamera: İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat),

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Sanko Üniversitesi'nde mezuniyet coşkusu

SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde mezun olan 252 öğrenci düzenlenen törenle diplomalarını aldı.

2'inci mezunlarını veren üniversiteden 2018-2019 akademik yılını tamamlayan 252 öğrenci mezun olmanın sevincini yaşadı. Şehitkamil Kongre Merkezi'nde düzenlenen mezuniyet törenine Gaziantep Valisi Davut Gül, SANKO Holding Onursal Başkanı Abdülkadir Konukoğlu, SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, belediye başkanları ve öğrencilerin aileleri katıldı. Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep'in eğitim şehri olduğunu belirterek, " Gaziantep'te 4 tane üniversitemizde bilim üretiyor. Gaziantep İpek Yolu, ticaret yolu, bilim yolu ve yüzyıllardır gelen birikim burada devam ediyor. Mezun arkadaşlarımızın birçok sevinci var. Birincisi diplomalarını almaları en az bu kadar önemli olan Sanko Üniversitesi'nden mezun olmalardır. Tüm arkadaşlarımıza başarılar diliyor, tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Mezun olan öğrencilere hastalarını ailesinden biri olarak görmeleri gerektiğini ifade eden SANKO Holding Onursal Başkanı Abdülkadir Konukoğlu ise, " Tüm öğrencilerimizin yolu açık olsun. Unutmamanız gereken tek şey hastalara anneniz, babanız, en yakın arkadaşınız olarak görün. Muhakkak güler yüzlü ve sevimli olmaya çalışın. Doktor ne kadar iyi olursa olsun ona güler yüzle bakmadığı zaman tam anlamıyla faydalı olamaz. Ben hepinizi tebrik ediyor, hayatınızda başarılar diliyorum" diye konuştu.

Eğitimlerini başarılı şekilde tamamlayan öğrencilere tebrik eden, SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, " Yıllar önce insanlığa hizmet felsefesiyle diktiğimiz, değerli Sanko ailesinin yürekten destek verdiği, şehrimizin şefkatle kucak açtığı ve siz değerli çalışma arkadaşlarımızın büyüttüğü fidan verimli bir ağaç haline geldi. Eğitiminizi başarılı şekilde tamamladığınız için sizlere tebrik ediyorum. Artık eğitim yuvanızda öğrendiğiniz, bilimi ve sahip olduğunuz vizyonu önce vatanınız ve milletiniz daha sonra tüm dünyayla paylaşacağınız zaman geldi" dedi.

Konuşmaların ardından folklör gösterisi yapılarak, dereceye giren öğrencilere plaket verildi. Diplomalarını alan öğrenciler alanda kep atarak mezuniyet sevinci yaşadı.

Görüntü Dökümü

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-Programa katılanlar

-İstiklal Marşı'nın okunması

-Vali Davut Gül'ün konuşması

-Abdülkadir Konukoğlu'nun konuşması

-Güner Dağlı'nın konuşması

-Öğrencilerin girişi

-Diplomaların verilmesi

-Folklör gösterisi

-Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 537 MB

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)



Kaynak: DHA