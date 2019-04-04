Dha Yurt Bülteni-19

Kayınbiraderinin eşini çocuğunun gözü önünde öldürdü (2)

AĞABEYİNİ ARAYARAK YARDIM İSTEMİŞ

Kahramanmaraş'ta, Ali K.'nın av tüfeği ile başına ateş ederek öldürdüğü Emine Yıldız'ın acı haberi alan yakınları eve akın etti. Yıldız'ı oğlu ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Yıldız'ın ağabeyi Aziz A. olay yerine gelen polislere kız kardeşinin öldürülmeden hemen önce kendisini aradığını belirterek, "Gelmiş camı kırmış. Emine beni aradı 'Aziz yetiş beni öldürmeye geldiler' dedi. Koştum geldim yetişemedim. Sıkmış gitmiş" dedi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Öte yandan Emine Yıldız'ı öldürdüğü öne sürülen Ali K.'nın 07 GIN 24 plakalı otomobiliyle kaçtığını belirleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kovalamaca sonunda aracı Abbas Mahallesi yolunda durdurarak Ali K.'yı gözaltına aldı. Alkollü olduğu ileri sürülen Ali K., sağlık kontrolü için getirildiği hastanede gazetecilerin Emine Yıldız'ı neden öldürdüğünü sorması üzerine 'Kim ölmüş ya. Ben bir şey hatırlamıyorum. Ne öldürmesi ben kimseyi öldürmedim" dedi.

Otomobilde yapılan incelemede olayda kullanıldığı düşünülen av tüfeği ele geçirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yeri

Kadının ağlayan yakınları

Oğlunun ağlaması

Aziz A.'nın telefonda olayı anlatması

Emine Yıldız'ın kızı

Cenazenin çıkarılması

Cenaze aracına konulması

Cenaze aracının gidişi

Ali K.'nın aracından indirilmesi

Kelepçelenmesi

Polis otosuna bindirilmesi

Araçta polisin inceleme yapması

Araçtaki av tüfeği ve bira kutuları

Polisin tüfeği araçtan alması

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ,

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IĞDIR'DA PARTİLİLER ARASINDA KONVOY GERGİNLİĞİ ÇIKTI, POLİS HAVAYA ATEŞ AÇTI

IĞDIR'da, Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı İsa Yaşar Tezel'in itiraz dilekçesi verdiği 70 sandıktaki oyların yeniden sayılmaya başlandığı saatlerde, iddiaya göre HDP'lilerin konvoy yaparak kent merkezinde tur atması nedeniyle gerginlik yaşandı. Polis, olayları yatıştırmak için havaya ateş açtı. Yapılan itiraz sonrası yeniden sayılan oylar ise sonucu değiştirmedi.

HDP'liler, iddiaya göre saat 22.00 sıralarında Iğdır'ın en işlek caddelerinden biri olan Valilik yolunda ellerinde HDP bayraklarıyla yaklaşık 200 araç ile konvoy düzenledi. Araçlardan sarkan HDP'lilere karşıt grup tepki gösterdi. Bu sırada çıkan kavgaya müdahale eden polis havaya ateş açtı. Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce, çevredekileri sakinleştirerek olayların büyümesini önledi. HDP'liler konvoydakilerde araçlarına bindirilerek olay yerinden uzaklaştırıldı.

SONUÇ DEĞİŞMEDİ

Öte yandan, itiraz üzerine yeniden sayılan sandıklarda sonuç değişmedi. Yaşanan olayların ardından Milliyetçi Hareket Partisi Iğdır İl Başkanlığı'ndan yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:

"Tahriklere gelmemek lazım, Ankara YSK'ya yapılacak olan itiraz önemlidir. Usulsüz gördüğümüz oyların hepsine İtiraz edeceğimizden kimsenin şüphesi olmamalıdır. Olayın takipçisi olan Milliyetçi Hareket Partisi Iğdır İl Teşkilatı gerekli itinayı göstermekle beraber MHP Iğdır Milletvekili ve Belediye Başkan adayımız İsa Yaşar Tezel, bu olayı Ankara YSK'ya taşımıştır. Usulsüz kullanılan oyların hepsini genel başkanımız Devlet Bahçeli de takip etmektedir" denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yaşanan arbede

-Emniyet müdürünün olaylara müdahele etmesi

-Bir kadının evinin penceresinden cep telefonu ile görüntü çekerken korkup bağırması

Haber-Kamera: IĞDIR

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REFAHİYE'DE BELEDİYE SEÇİMİNE MHP'DEN İPTAL BAŞVURUSU

ERZİNCAN'ın Refahiye ilçesinde MHP Adayı Cevdet Çınar'ın seçimi 58 oy farkı ile kaybetmesi üzerine MHP İlçe Teşkilatı seçimlerin iptali için İlçe Seçim Kurulu'na başvurdu. Seçimi kazanan AK Parti'li Çakmak Paçacı ile AK Parti İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci konunun takipçisi olduklarını söyledi.

Refahiye'de gerçekleştirilen yerel seçimde AK Parti Adayı Çakmak Paçacı 902 oy alırken, MHP Adayı Cevdet Çınar'a ise 854 oy çıktı. MHP İlçe teşkilatı, resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığını 58 oy farkı ile kaybettikleri seçimin iptaline ilişkin İlçe Seçim Kurulu'na dilekçe ile başvuruda bulundu. MHP'nin seçimin iptali yönündeki başvurusu üzerine AK Parti'den yapılan açıklamada gelişmelerin takip edildiği belirtildi. AK Parti İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci Refahiye'de seçimin iptaline ilişkin İlçe Seçim Kurulu'na yapılan müracaat ile ilgili şu değerlendirmede bulundu:

"31 mart 2019 Mahalli İdareler Yerel seçimlerinde Refahiye Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ilişkin İlçe Seçim Kurulu'na siyasi bir parti tarafından talepte bulunulmuştur. AK Parti olarak İlçe Seçim Kurulu'nun toplantısı sonucu alacağı kararı beklemekteyiz. Hukuki sürece saygılıyız çıkacak karara göre gerekli girişimleri yapacağız. İlçe Seçim Kurulu bugün yaptığı toplantıda karar verememiştir. Ancak İlçe Seçim Kurulu talebi ret de edebilir ilçede seçimleri iptal etme gibi bir durumda söz konusu. Alınacak karar doğrultusunda gerekli adımları atacağız. İl, ilçe ile tüm teşkilatımız ve avukatlarımız konu ile ilgili takiplerini yapıyorlar. Kurulun 4 Nisan Perşembe günü tekrar toplanmasını bekliyoruz."

Coşkun MENEK/ERZİNCAN,

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GÖÇMENLER, BOĞULMAK ÜZEREYKEN KURTARILDI

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunan adalarına kaçmaya çalışırken kullandıkları jet-skinin arızalanması sonucu denizde boğulmak üzere olan 3 Filistin uyruklu göçmen kurtarıldı.

Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Filistin uyruklu bir düzensiz göçmen, Yalıkavak'tan 3 kişi ile denize açıldıklarını, kullandıkları deniz aracının arıza yaptığını ve yardım talep ettiklerini bildirdi. Alınan yardım talebi üzerine, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Yalıkavak kuzey batısında ters dönmüş şekilde bir jet-ski ve denizde 3 kişi olduğunu tespit etti. Boğulmak üzere olan göçmenler, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılarak bota alındı. Jet-ski ise ters dönmüş durumda olmasından dolayı bota yedeklendi. Yasa dışı yollarla Yunan adalarına kaçmaya çalıştıkları öğrenilen 3 Filistin uyruklu göçmen, sağlık kontrollerinin ardından işlemleri için Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı'na götürüldü. İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Sahil Güvenlik kamerasından kaçak göçmenlerin kurtarılma anı

Haber - Kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA,

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BODRUM'DA UYUŞTURUCU MADDE OPERASYONU: 1 TUTUKLAMA

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu madde operasyonda gözaltına alınan D.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçeye uyuşturucu girişini önlemeye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında A.K. isimli kişinin ilçeye uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı. Dün akşam saatlerinde düzenlenen operasyonda ilçeye daha önceden geleceği tespit edilen A.K.'yı yakalamak için yolda önlem alındı. Saat 20.00 sıralarında Torba ilçesi uygulama noktasında durdurulan araçta bulunan A.K. ve D.B. isimli iki şüpheli, ekipler tarafından yakalandı. Molly isimli narkotik köpeğiyle yapılan aramada, jelatine sarılı 5 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Sorguda A.K.'nın uyuşturucu maddeyi aldığını ileri sürdüğü D.B. gözaltına alındı.

Uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapılan A.K. işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 'uyuşturucu madde ticareti' yapma suçundan adliyeye sevk edilen D.B. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Şüphelinin adliyeye getirilişi

Haber - Kamera: Mehmet Can MERAL/ BODRUM (Muğla),

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KARAPINAR'DA 15 METRE DERİNLİĞİNDE YENİ BİR OBRUK DAHA OLUŞTU

KONYA'nın Karapınar ilçesinde 20 metre çapında 15 metre derinliğinde yeni obruk daha oluştu. Yeraltı sularının çekilip, toprağın göçmesiyle meydana gelen obruklar, yöre halkını tedirgin ediyor.

Türkiye'nin rüzgar erozyonuna maruz kalan bölgelerinin başında gelen ve yaklaşık 50 bin nüfusa sahip Karapınar'da, yeraltı sularının çekilip, toprağın göçmesiyle meydana gelen obruklar, vatandaşları tedirgin ediyor. İrili ufaklı 300'ün üzerinde obruk oluşan Karapınar'da bugün yeni bir obruk daha oluştu. İlçenin Reşadiye Mahallesi Çakırca mevkiinde bir tarlada obruk meydana geldi. Bölgedeki çiftçilerin fark etmesiyle bölgeye çağırılan Karapınar Belediyesi ekipleri, obruk çevresini telle çevirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Obruktan görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet OKUYUCU/KARAPINAR(Konya),

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Kaynak: DHA