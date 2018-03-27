Dha Yurt Bülteni-19

Samsun'a şehit ateşi düştü (2)

AMANOS ŞEHİDİNİN CENAZESİ MEMLEKETİNE GETİRİLDİ

Hatay'da Amanos Dağı kırsalında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Samet Tokur'un cenazesi, cenazesi askeri uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirildi. Buradaki törene Samsun Valisi Osman Kaymak, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Samet Tokur'un cenazesi daha sonra cenaze aracına konularak Salıpazarı ilçesinde Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

İstanbul'da yaşayan babası taksi şoförü olan Sebahattin ve annesi Nazmiye Tokur ile Ankara'da bulunan şehit eşi Melike Tokur'un (25) Samsun'a gelmek üzere yola çıktığı belirtildi.

Şehit için yarın Salıpazarı Fatih Camii'nde öğle namazı sonrasında cenaze töreni yapılacağı ardından cenazesinin Kalfalı Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.

SAMSUN'A 5 GÜN SONRA İKİNCİ ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Öte yandan 5 gün önce Nevşehir'in Gülşehir ilçesi Ovaören köyü yakınlarındaki dağlık alana düşen F-16 savaş uçağında Samsunlu Hava Pilot Üsteğmen Yasin Boy (32) şehit olmuştu. Şehit Hava Pilot Üsteğmen Yasin Boy memleketinde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlanmıştı. Jandarma Uzman Çavuş Samet Tokur'un acı haberiyle Samsun'a 5 gün arayla ikinci defa şehit ateşi düştü.

Görüntü Dökümü:

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-cenazenin uçaktan indirilişi

-Cenazenin taşınması

-Cenaze aracına konulması

-Dua edilmesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Yaprak KOÇER-Gakhan İÇKİLLİ-SAMSUN,

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Bartın'da, Milli Eğitim Müdürü protesto edildi

BARTIN'da, CHP, sendikalar ve sivil toplum kuruluşları İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Demir'i protesto etti.

18 Mart Şehitleri Anma Günü programını hazırlayan Aile ve Sosyal Politikalar Bartın İl Müdürlüğü, kentte bulunan diğer müdürlüklere yapılacak işlemlere ilişkin resmi yazı gönderdi. Yazıda, '18 Mart 2018 Pazar günü saat 07.00'den itibaren resmi daire, askeri birlik, kurum ve karargahlar Türk Bayrakları ve Atatürk posterleriyle donatılacak, Bayrakların temiz, ütülü Bayrak Kanunu ve Tüzüğüne uygun olması sağlanacaktır' ifadelerine yer verdi. Bartın İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Demir'in ise bu yazıya istinaden tüm okul ve kurum müdürlüklerine gönderdiği yazıda, kurumların ve okulların 'Atatürk'ün posteriyle donatılması' hükmünü yok saydığı belirlendi.

Bugün, Bartın İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde CHP, ÖDP, Eğitim-Sen, Eğitim-İş, Halkevleri, Bartın Eğitim ve Kültür Derneği ve Atatürkçü Düşünce Derneği üyeleri, Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle toplanarak, Milli Eğitim Müdürü Yaşar Demir'i protesto ederken, "Türkiye laiktir laik kalacak", "'Müdür istifa" diye sloganlar attı. CHP İl Başkan Yardımcısı Sabri Aktaş yaptığı basın açıklamasında, şunları söyledi:

"Bartın'a İl Milli Eğitim Müdürü olarak atandığı ilk günden itibaren sözlerinden ve uygulamalarından da anlaşılacağı üzere laik, çağdaş ve bilimsel eğitim anlayışından yoksun bir kişi olan Yaşar Demir, her gün yeni bir marifetiyle karşımıza çıkmaktadır. Atatürk ilke ve inkılaplarına karşı tutumu kamuoyunca bilinen bu kişi, artık okullarımızda çocuklarımıza, öğretmenlerimize ve velilerimize karşı açık bir tehdit oluşturmaktadır. Sözleri ve yaptıklarıyla halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk edecek davranışlardan çekinmeyen bu kişi hakkında daha önceki görev yerlerinde yaptığı usulsüzlükler nedeniyle 'idarecilik yapamaz' kararı bulunmaktadır. Bütün bunlara rağmen, halen Bartın'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevini sürdürmekte olan bu şahıs, idareciye yakışmayan tüm marifetleriyle Milli Mücadelemizin ve Kurtuluş Savaşımızın Önderi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Kurucusu Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aklınca önemsiz hale getireceğini, milletin gönlünden sileceğini zannediyor. Bu sözde müdürün yaptığı saldırılar, Atatürk'ün şahsına olduğu kadar fikirlerine yönelik eylemlerdir. Siyasi iktidarın bu tür eylemlere gerekli inceleme, araştırma, soruşturma ve tepkiyi göstermemesi de bu tür eylemleri gerçekleştirenleri cesaretlendirmektedir. Biz, Bartınlılar olarak bu kişinin artık şehrimizde görev yapmasını, geleceğimiz olan çocuklarımızın daha fazla karanlığın içine itmesini istemiyoruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Milli Eğitim Müdürlüğü

-Atatürk ve Türk bayrakları

-Protesto gösterisine katılanlar

-Detay görüntüler

-CHP İl Başkan Yardımcısı Açıkgöz açıklama

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,

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Evinin yanışını çaresizce izledi

SİVAS'ta tek katlı ahşap evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Ev sahibi Mehmet Karagül (84) itfaiye ekiplerinin çalışmasını çaresizce izledi.

Olay, 18.00 sıralarında Kızılırmak Mahallesi İmaret Sokak'a yaşandı. Mehmet Karagül'e ait tek katlı ahşap evin çatısında yangın çıktı. Ev sahibi İbrahim Karagül, oğlu Adem Karagül gelini ve torununun evde olduğu sırada soba bacasından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede evin çatısını sardı. Yangını görenler itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Sivas Belediyesi İtfaiyesi ekipleri kısa sürede yangını söndürdü. Ev sahibi Mehmet Karagül, itfaiye ekiplerinin çalışmasını çaresiz gözlerle izledi. Yangında can kaybı yaşanmazken, ev kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

-Olay yerinden görüntü

-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Mehmet Karagül'ün söndürme çalışmalarını çaresizce izlemesi

-Detaylar

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS,

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'Kışlada ölüm' davasına başlandı

BURSA'nın Gemlik ilçesinde vatani görevini yapan er Gökhan Kılıç'ın (20) nöbet sırasında başına miğferle vurarak ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklanan Başçavuş Osman Hancı'nın yargılanmasına başlandı. Sanık Hancı, üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek, "Ben sadece, başına dokunarak, nöbet sırasında silahının namlusuna taktığı miğferini kafasına takması gerektiğini söyledim. Suçsuzum" dedi.

Bursa Gemlik Askeri Veteriner Okulu'nda askerliğini yapan er Gökhan Kılıç, 7 Ekim'de nöbetten döndükten birkaç saat sonra fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan muayenesinde beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Kılıç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gökhan Kılıç'ın ölümüne komutanının kafasına miğfer ile vurması sonucu geçirdiği beyin kanamasının neden olduğu öne sürüldü. "Kompozit başlığı yerinden çıkarmadan yavaşça kafasına sürttüm" şeklinde savunma yaptığı öğrenilen Kılıç'ın komutanı Başçavuş Osman Hancı tutuklandı.

Bursa 1'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasına sanık Osman Hancı, hayatını kaybeden er Kılıç'ın eşi ve ailesi, sanık ailesi ve tarafların avukatları katıldı. Duruşmada savunma yapan Osman Hancı, söz konusu iddiaları kabul etmedi. Olay günü nöbet tutan Kılıç'ı telefonla konuşurken gördüğünü ifade eden Hancı, "Olay akşamı ben nöbetçiydim. Karargahta gezerken Gökhan'ı gördüm. Nöbetçiydi, telefonla konuşuyordu ve silahını boynuna asmıştı. Ben de yanına gidip onu uyardım. Kafasına vurmadım ona nasihatlerde bulundum. Vicdanım rahat, Gökhan'ın ölüm sebebi ile benim eylemim arasında bir bağlantı yoktur" dedi.

Sanık savunmasının ardından Gökhan Kılıç'ın eşi Berna Kılıç söz aldı. Berna Kılıç, haberi duyduktan sonra hastaneye geldiklerini, burada kendilerine eşinin düştüğünün söylendiğini ve buna da inandıklarını kaydetti. Eşi hayatını kaybettikten sonra silah arkadaşlarının kendisini arayarak 'Gökhan düşmedi, başına vuruldu' dediğini belirten Kılıç, "Komutanlar babamı aradıklarinda yanındaydım. Hemen Bursa'ya geldik. Gökhan'ın ameliyatta olduğunu duydum ve sabah da eşim vefat etti. Hepsi bize farklı şeyler anlattı. Biri ranzadan düştüğünü söyledi, biri nöbette telefonla konuşurken Osman Hancı'yı görünce korkup düştüğünü söyledi. Biz de onlara inanmıştık ancak ertesi gün eşimin can dostu Murat Eroglu beni arayıp 'Yenge ben Gökhan'ın can dostuyum, olay sırasında orada değildim, ama biz nöbette karşılaştık yüzü asıktı. Ona ne olduğunu sordum, bana telefonu yakalattıktan sonra Osman başçavusun kafasına vurdu' dedi. Bana, bize ne anlatıldığını sordu. Ben de düştüğünü söylediler dedim. 'Sakın inanmayın öyle bir şey yok, peşini bırakmayın' dedi" ifadelerini kullandı.

Duruşmada, Kılıç'la birlikte vatani görevini yapan er Yiğit Kahraman da tanık olarak dinlendi. Tanık Kahraman, "Olay günü tüm gün Gökhan'la birlikteydim. Gayet iyiydi, akşam ondan nöbeti devralmaya gittiğimizde rengi solmuş, canı sıkkındı. Biz telefonu kaptırdığını biliyorduk. Yanımdaki arkadaşım ona 'Telefonu kaptırdığın için mi canın sıkkın' diye sordu. O da 'Telefonu kaptırmanın cezası yetmezmiş gibi bir de dayak yedik. Osman başçavuş kafama vurdu, başım çatlıyor' dedi" diye konuştu.

Sanık ve tanık ifadelerinin ardından mahkeme heyeti duruşmayı eksik hususların giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Adliyeden çıkanlar

-Detaylar

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, -

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