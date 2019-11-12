DHA YURT BÜLTENİ-18

12.11.2019 19:35 | Son Güncelleme: 12.11.2019 19:35

Çobanı ayı saldırısından köpekleri kurtardı

Erzurum'un Oltu ilçesinde çoban Mete Esen (26), ayının saldırısına uğradı. Ağaca tırmanmaya çalışırken, ayağından yakalayan ayının perçe darbesiyle altına aldığı Esen, sürüyü koruyan köpeklerin saldırısıyla yaralı kurtuldu. Tedaviye alınan ve durumu iyi olan mete, hastaneden çıktıktan sonra köpeklerine ziyafet çektireceğini söyledi.

Olay Olur ilçesinin Ormanağzı Mahallesi Mukav mezrasında meydana geldi. Bugün öğle saatlerinde Kötek mevkisinde kardeşi Taşkın ile birlikte koyunları otlatan Mete Esen, bir anda karşısında gördüğü ayıdan kurtulmak için ağaca tırmanmak istedi. Esen'i ayağından yakalayan ayı pençe darbesiyle aşağıya indirdikten sonra sol kol ve bacağına saldırdı. Bu sırada sürüyü koruyan köpekler ayıya saldırdı. Ayı köpeklerden korkup kaçarken, yakınlarda olan çobanın kardeşi Taşkın Esen, duyduğu çığlıklar üzerine olay yerine geldi. Ağabeyini yaralı halde gören Taşkın, 112 sağlık ekiplerine bilgi verdi.

Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından çoban Mete Esen, sağlık ekipleri tarafından Oltu Devlet Hastanesi'ne getirildi. Sol bacağı ve sol kolundan yaralı olduğu belirlenen çoban burada tedavi altına alındı. Sağlık durumu iyi olan Mete Esen, "Koyunları otlatırken aniden ayıyla karşılaştım. Kaçarak ağaca çıkmak istedim. Sol ayağımdan tutarak aşağı indirdi. Bu sırada köpekler saldırıya geçti. 3 köpekten birini yakalayarak sıktı. Diğerleri saldırdı, köpeklerim önüme geçerek set oldular. Eğer köpeklerim olmasaydı beni öldürürdü. Ayının yakaladığı köpeğin durumunun ne olduğunu bilmiyorum. Hastaneden çıktıktan sonra köpeklerime bir ziyafet çekeceğimö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Yaralı çobanın ambulansla hastaneye getirilmesi-Çobanın sedyeyle hastaneye taşınması-Hastane koridoru ve Taşkın Esen ile röp-Çoban Mete Esen'in olayı anlatmasıHaber-Kamera: Murat AYDIN/ OLTU (Erzurum),

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Böceklenen unları piyasaya sürmeye hazırlanırken yakalandılar

Burdur'da böceklenmiş unları araziye kurdukları makinede eleyip, piyasaya sürmeye çalıştığı belirlenen 3 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Operasyonda, 66 çuval içerisinde 3 bin 300 kilo ekmeklik un ele geçirildi.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çeltikçi ilçesine bağlı Bağsaray köyünde M.S.'nin, Isparta'da fırıncılık yapan A.G.'den aldığı son tüketim tarihleri geçmiş ve böceklenmiş ekmeklik unları, Çeltikçi'ye getirdikten sonra eleyerek çuvallayıp, piyasaya süreceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, M.S., A.G. ve A.B.'yi nakliyede kullandıkları araçla birlikte Bağsaray köyü dışındaki boş arazide, makine kurup eledikleri unları başka çuvallar içerisine koydukları ve bir kısmının ağzını diktikleri esnada suçüstü yakaladı. Bölgede yapılan incelemede 66 çuval içerisinde 3 bin 300 kilo ekmeklik un, 2 sanayi tipi un eleme makinesi, çuval dikme makinesi ve elektronik baskül ele geçirildi.

Ele geçirilen unlar imha edilmek üzere İlçe Gıda ve Tarım Müdürlüğü'ne teslim edilirken, sanayi tipi 2 un eleme makinesi, çuval dikme makinesi ve elektronik basküle el konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Çuvallardaki unlardan görüntülerHABER: Mesut MADAN- KAMERA: BURDUR,

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Denediği ceketin cebinde unuttuğu cüzdanına 6 ay sonra kavuştu

Adıyaman'da yaşayan Kadir Şahin, mağazada denediği ceketin cebinde unuttuğu cüzdanına, mağaza sahibinin durumu 6 ay sonra fark etmesi ile kavuştu.

Olay, Yenipınar Mahallesi'ndeki mağazada meydana geldi. Mayıs ayında mağazaya gelen Kadir Şahin, cüzdanını kabinde bırakmamak için denediği ceketin cebine koydu. Daha sonra çıkardığı cekette cüzdanını unutan Şahin, mağazadan ayrıldı.

Mağaza sahibi Ahmet Taşkın, bugün kıyafetleri yeniden düzenlerken, bir ceketin cebinde cüzdan olduğunu fark ederek, durumu polise bildirdi. Mağazaya gelen polis, içinde kimlik, 250 lira para ve banka kartı olan cüzdanın Kadir Şahin'e ait olduğunu belirledi. Şahin, mağazaya davet edildi. Cüzdan, mağazaya gelen Şahin'e tutanak karşılığında teslim edildi.İşyeri sahibi Ahmet Taşkın, cüzdanı bugün bulduğunu ve hemen polise haber verdiğini belirterek, cüzdanı sahibine ulaştırdığı için mutlu olduğunu söyledi.Kadir Şahin ise emniyet teşkilatına ve mağaza sahibine teşekkür ederek, 6 ay sonra cüzdanına kavuşmasına şaşırdığını ifade etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Mağazanda görüntü-Cüzdanını kaybolan kişinin gelişi-Polis ekipleri-İş yeri sahibinin cüzdanı teslim etmesi-Cüzdanı kaybolan Kadir Şahinle röportaj-İşletme Müdürü Ahmet Taşkınla röportaj-Genel ve detay görüntüHaber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

Kaynak: DHA