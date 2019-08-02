DHA YURT BÜLTENİ-18

Binali Yıldırım: Bugün üzerimize geliniyorsa beyhude değil (3)

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I ARADI





AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Malatya'daki temasları kapsamında, Battalgazi Çınar Park'ta yaklaşık 5 bin gençle bir araya geldi. Yıldırım, istek üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak gençlerle görüştürdü.





Çınar Parktaki gençlik buluşmasına Binali Yıldırım'ın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Derya Şahin ile Çiğdem Karaaslan, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, Adıyaman Milletvekili Muhammet Fatih Toprak, İstanbul Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, İzmir Milletvekili Fehmi Alpay Özalan, Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel, Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Elazığ Milletvekili Tolga Ağar, Malatya milletvekilleri Öznur Çalık, Bülent Tüfenkci, Ahmet Çakır, Hakan Kahtalı ile Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürken, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, partililer ve çok sayıda genç katıldı. Gençlerle bir araya gelen Yıldırım, katılanlar ile birlikte 'Uzun İnce Bir Yoldayım' türküsünü söyledi. Daha sonra gençlerin isteği üzerine Yıldırım, telefonla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak gençlerin görüşmesini sağladı.





Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:





"Güzel yaz akşamında memleketinde herkesi en kalbi duygularla selamlıyorum. Sizlerin maşallah kayısı bol, bereketi de bol, Allah yolunuzu açık etsin. Bizde şu anda yasama dönemine az kaldığı şimdi artık hedef 2023. 2023'e çok farklı bir şekilde hazırlanacağız. İnşallah bu akşam Binali Bey, milletvekili arkadaşlarımız sizlerle bir aradalar. Nasip olursa bayramdan sonra en yakın zamanda ben de yapmakta olduğum ziyaretlerimi Malatya'ya sizleri ziyaret edip, Malatya'da şöyle hem açılışlar, hem güzel ilkleri yapmak suretiyle bende sizlerle heyecan katmak istiyorum. Sizlerle gençlerle dik durmak istiyorum. Fakat hiç durmadan çalışacağız. Özellikle genç kardeşlerimizle beraber geleceğe yürüyeceğiz. Malatya hiçbir zaman bizleri mahcup etmedi, inanıyorum ki bundan sonra da mahcup etmeyecek ve sizler dik durdukça inşallah sizlerle bu yolda emin adımlar ilerleyeceğiz. Sizleri İstanbul'dan en kalbi duygularla selamlıyorum. Bu hafta sonu inşallah İstanbul-İzmir otoyolunun bir tarafında Binali Bey, bir tarafında şahsım olmak üzere bu otoyolun açılışını yapacağız ve böylece bayram öncesi İstanbul-İzmir otoyolunun büyük bir kısmını açmış olacağız ve Bursa'daki şehir Hastanesi'nin aynı gün açılışını yaparak tüm Bursalı kardeşlerimizi bu şehir hastanesiyle de inşallah resmen kavuşturmuş olacağız. En yakın zamanda Malatya'da da bu heyecanı yaşamak dileğiyle sizleri bu güzel yaş akşamında en kalbi duygularımla selamlıyorum. Geceniz kutlu, geleceğimiz aydınlık olsun inşallah."





Öte yandan, Binali Yıldırım'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, telefonuna 'RTE' olarak kaydettiği görüldü.





GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Katılanlardan detaylar

Gençlerin Yıldırım ile sohbeti

Binali Yıldırım'ın türkü söylemesi

Recep Tayyip Erdoğan'ın telefonla canlı konuşması

Genel ve detay görüntüler





Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA





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4'üncü kattan asansör boşluğuna düşen genç yaralandı



BURSA'nın İnegöl ilçesinde, babasının mobilya atölyesine giden Talha Ceyhan (14), 4'üncü katta bulunan yük asansörünün boşluğuna düşerek ağır yaralandı.





Olay, gece saatlerinde İnegöl'ün Mobilya Sanayi Mahmudiye Mahallesi Spor Sokak'taki mobilya atölyesinde meydana geldi. İddiaya göre babasına ait atölyenin 4'üncü katına çıkan Talha Ceyhan, karanlıkta görmediği yük asansörü boşluğuna düştü. Ağır yaralanan genç, ailesinin yardımıyla kurtarılarak, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Gencin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.





Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.





Görüntü dökümü;

-Olay yerinden detaylar

-Yaralıdan detaylar





Süre: 52 saniye, Boyut: 120 MB

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa),





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9 yaşındaki Alperen'e, sokak köpeği saldırdı





BURSA'nın İnegöl ilçesinde, evinin önünde arkadaşlarıyla birlikte oyun oynayan 9 yaşındaki Alperen Ferik, sokak köpeğin saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.





Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Çitli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evinin önünde oyun oynayan Alperen Ferik'e sokak köpeği saldırdı. Köpekten güçlükle kurtulan Alperen, evine girerek ailesinden yardım istedi. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Alperen, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.





Yaralı çocuğunun durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla alakalı soruşturma başlatıldı.





Görüntü Dökümü

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-Hastane önünden detaylar

-Yaralı çocuk ve ailesinden detaylar





-Süre: 01.45 Boyut: 84 MB





Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL, (Bursa),





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Meşrubat yüklü TIR, trafik polislerinin aracına çarptı: 1 polis yaralı



SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, meşrubat yüklü TIR, karayoluna çıkan trafik polislerinin aracına çarptı, 1 polis yaralandı.





Kaza, saat 23.00 sıralarında D-650 yolu Erenler Hasanbey mevkiinde meydana geldi. O.M. yönetimindeki 54 AAK 631 plakalı meşrubat yüklü TIR, iddiaya göre kavşaktan karayoluna çıkış yapan Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait 54 A 7793 plakalı trafik polislerinin aracına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle polislerin aracında büyük hasar oluşurken, bir polis memuru da yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından yaralı polis memuru Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.





Kaza nedeniyle karayolu bir süre trafiğe kapatılırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.





GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kaza yeri

Ekip otosu

Araçların kaldırılması





Aziz GÜVENER/ERENLER (Sakarya), -

Kaynak: DHA