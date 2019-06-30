DHA YURT BÜLTENİ - 18

İZMİR'DEKİ ORMAN YANGININDA ALEVLERİN TEHDİT ETTİĞİ OTELLER TAHLİYE EDİLDİ (1)



İZMİR'in Menderes ilçesi Özdere bölgesindeki ormanlık alanda elektrik tellerinin sürtünmesi sonucu orman yangını çıktı. Alevlerin tehdit ettiği bölgede bulunan 5 yıldızlı otellerde konaklayanların ekipler tarafından tahliyesine başlanıldı.

Menderes ilçesinin turizm cenneti Özdere bölgesinde Cumhuriyet Mahallesi'nde Otelle Bölgesi olarak bilinin yerde, saat 22.15 sıralarında yangın çıktı. Grand Efe otelinin karşısındaki ormanlık alanda elektrik tellerinin birbirine sürtünmesinden kaynaklandığı belirlenen yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Alevlerin fark edenlerin ihbarı üzerine ekipler sevk edildi. 5 yıldızlı otellerin yoğun olduğu bölgede alevlerin tehdit ettiği bazı otellerde konaklayan tatilciler, ekipler tarafından tahliye edilmeye başlandı.

yangına ilk olarak Menemen Belediyesi itfaiye ekibi müdahale etti. Alevlerin hızla yayılması üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekibi ile Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlık ekipler, bölgeye sevk edildi. 38 arazöz, 4 dozer ile itfaiye ekipleri alevlere müdahale etmeye başladı.

Yangın nedeniyle İzmir- Kuşadası yolu da trafiğe kapatıldı. Söndürme çalışmaları sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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(Cep telefonu kamerası)

Yangından genel

Yoldan görüntü

Vatandaşların panik anları

Alevlerden görüntüler

Genel ve detaylar

Haber-Kamera: MENDERES(İzmir),

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MALZEME DEPOSU ALEV ALEV YANDI

ERZURUM'da bir firmaya ait malzeme deposunda yangın çıktı. Alev alev yanan depodaki yangın 4 saatte kontrol altına alınabildi.

Olay, bugün akşam saatlerinde merkez Yakutiye İlçesi Sanayi mahallesinde meydana geldi. Bir firmaya ait malzeme deposunda belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Görevlilerin haber verdiği Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İçten içe yanan ve duman kaplayan fabrikadan bir anda alevler yükseldi. Camları kırarak yangına müdahale eden ekipler, yaklaşık 4 saat sonra alevleri kontrol altına almayı başardı.

Can kaybı ve yaralanma olmadan söndürülen yangında depo içindeki malzemeler kullanılamaz hale geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yangın çıkan deponun görüntüsü

-Alevlerin sardığı yangın

-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları

-Yangını izleyenler

-Yangından genel ve detaylar

Haber-Kamera: Salih TEKİN/ ERZURUM,

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ADIYAMAN'DA ORMAN YANGINI



ADIYAMAN'da, ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince yapılan çalışmayla söndürüldü. İtfaiye ekiplerine söndürme çalışmalarında destek vermeye çalışan 2 kişi dumandan etkilenerek, hastaneye kaldırıldı.

Yangın, akşam saatlerinde Adıyaman-Kahta yolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Alidağı ormanlık alandan dumanlar yükseldiğini görenler, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne telefonla ihbarda bulundu. Kısa sürede 5 dönümlük alana yayılan alevler, ormandaki çam ağaçlarını tutuşturdu. Yangının mesire alanına yakın olması nedeniyle bölgede piknik yapanların bazıları tahliye edilirken, bazıları da itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarına destek verdi. Ekipler yangına 6 yangın söndürme aracı ile müdahalede bulundu. Ekiplerin yoğun çalışmasıyla yangın, söndürüldü.

BAŞKAN KILINÇ İNCELEMEDE BULUNDU

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç da olay yerinde incelemede bulundu. Yangına tüm ekipmanla müdahale ettiklerini belirten Kılınç, "Alidağı Mesire alanında akşam üstü çıkan yangına özellikle Adıyaman Belediyesi itfaiye ekipleri, fen isleri, su işleri, temizlik işleri, sağlık ekibi 2 ambulansla iştirak etti" dedi.

Çıkan yangına müdahale etmek isteyen 2 kişi ise dumandan etkilenerek Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yangından görüntü

-Ekiplerden görüntü

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Mahir ALAN/ ADIYAMAN,

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Dikili'de yazlık siteleri tehdit eden yangın söndürüldü (5)

YERLEŞİM BİRİMLERİNE ULAŞMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

İzmir'in Dikili ilçesinin kırsal Yaylayurt Mahallesi'nde, tarım arazisinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangın ekiplerin yoğun müdahalesiyle söndürüldü. Yaklaşık 10 hektarlık alanın zarar gördüğü yangın, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 3 yangın helikopteri, 17 arazöz, çok sayıda orman işçisi ve çevre ilçelerden takviye gönderilen itfaiye ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yazlık sitelerine yakın olması nedeniyle endişe yaratan yangın yerleşim birimlerine ulaşmadan kontrol altına alınarak söndürüldü. bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangının tekrar başlama ihtimaline karşın, ekiplerin sabaha kadar nöbet tutacağı belirtildi.

'DOĞAL GÜZELLİK YOK OLDU'

Mahallenin eski muhtarı Özcan Demir, "Yangın çıkınca buraya geldik. Doğal yemyeşilken yok oldu. Sonuç bu, yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürüldüö dedi. Yaylayurt Mahallesi'nde yaşayan Serkan Aksu, bölgenin doğa güzelliğinin yangınla birlikte yok olduğunu belirterek, "Buranın doğal bir güzelliği vardı. İnsanlar buraya gelip manzarayı seyrediyordu. Ama yangınla birlikte doğal güzellik yok oldu. Keşke yangından önce önlem alınmış olsaydı" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yanan bölgeden görüntü

-Ekiplerden görüntü

-Vatandaş röportaj

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mehmet CANDAN - Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,

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FRENİ BOŞALAN OTOMOBİL DUVARA ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 5 YARALI



KAHRAMANMARAŞ'ta, rampadan inerken freni boşalan otomobil yol kenarındaki duvara çarptı. Hurdaya dönen otomobildeki İsmail Topaktaş (55) hayatını kaybetti, biri çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Dereli Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Emin Tut (31) yönetimindeki 46 NS 102 plakalı otomobil, yokuş aşağı inerken iddiaya göre freni boşaldı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki taş duvara çarptı. Kazada, otomobil hurdaya dönerken, araçta bulunan sürücü Emin Tut, İsmail Topaktaş, Hayriye Topaktaş (47), Kamil Topaktaş (25), Talha Armut (5) ve Osman Tut (40) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok ayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere götürüldü. Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörük Selim ek hizmet binasına götürülen yaralılardan İsmail Topaktaş, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazayı duyup hastaneye gelen Topaktaş'ın yakınları acı haberi alınca sinir krizi geçirdi. Diğer 5 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Otomobilin çekiciye yüklenmesi

Çekici üstündeki otomobil

Hastane önündeki ambulans

Hastane önündeki kalabalık

Haber-Kamera: Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ,

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MAKAS ATAN ARAÇ OTOMOBİLE VURUP KAÇTI



ANTALYA'da, iddiaya göre sürücüsünün makas atarak ilerlediği aracın çarptığı otomobil refüjde ağaçlara çarparak durabildi. Kazada, otomobil sürücüsü Cem Sarmaşık (40) yaralanırken, makas atan sürücü ise aracıyla olay yerinden kaçtı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında, Kepez ilçesi Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvar üzerindeki Cem Sarmaşık yönetimindeki 07 AAK 186 plakalı otomobile, iddiaya göre sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen makas atarak ilerleyen araç çarptı. Çarpmanın şiddetiyle, araç önce refüjdeki çitlere ardından ağaca çarptı. Araçta hasar meydana gelirken, sürücü hızla olay yerinden kaçtı. Bu sırada kırılan çitler ve ağaçlardan kopan parçalar, karşı yönden gelen bazı araçların camlarının kırılmasına neden oldu.

Bu sırada makas atılan aracın çarptığı Sarmaşık'ın otomobili ise çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 20 metre sürüklendi. Refüje çıkan otomobil, ağaçlara çarparak durabildi. Kazada bacağından hafif şekilde yaralanan Sarmaşık, çevredekilerin yardımıyla otomobilden çıktı. Kaza nedeniyle yolda bir süre araç kuyruğu oluştu. Kaza yapan otomobil çekici yardımıyla çekilirken, polis ekipleri kaçan araç sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yerinden görüntüler

-Kaza yapan araçtan detaylar

-Sürücüden detaylar

-Kaza yapan aracın çekilme anı

-Polislerden detaylar

Haber-Kamera: Semih ERSÖZLER/ ANTALYA,

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SOLO TÜRK, YALOVALI ŞEHİT ONBAŞI İÇİN UÇTU



TÜRK Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi Solo Türk, Diyarbakır'da kaza kurşunu ile şehit olan Yalovalı Jandarma Onbaşı Muhammed İslam Altuğ anısına gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Çocukları anısına yapılan gösteriyi Şükret ve Hakan çifti el ele tutuşarak izlerken, duygulandıkları görüldü.

Solo Türk ekibi, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 24 Haziran'da terhisine 5 gün kala, arkadaşının kazara ateş alan silahından çıkan kurşunla şehit olan Jandarma Onbaşı Muhammed İslam Altuğ (21), anısıra Yalova'da gösteri uşuçu yaptı. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı ile sahile toplanan binlerce Yalovalı, F-16 ile yapılan akrobatik hareketleri ilgi ile izledi. Zorluk derecesi yüksek hareketler, izleyenlere heyecan dolu dakikalar yaşattı. Çok sayıda vatandaş, gösteriyi cep telefonları ile kaydetti.

Çocukları anısına yapılan gösteriyi Şükret ve Hakan Altuğ çifti, el ele tutuşarak izledi. Solo Türk'ün gösteri uçuşu sırasında Altuğ çiftinin oldukça duygulandıkları gözlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Meydan ve sahilden genel görüntü

Gösteriyi izlemek için gelenlerden görüntü

Şehidin ailesinden görüntü

Gösteriden detaylar

İzleyenler

Genel ve detaylar

Haber-Kamera: İsmail ÖZTÜRK - Süheyla GÖZDERELİLER/ YALOVA,

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ZONGULDAK'TAKİ YAĞLI GÜREŞ MÜSABAKALARI İLGİ GÖRDÜ



ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, 33 yılın ardından yapılan yağlı güreş müsabakaları ilgi gördü. Yağlı güreşlerin başpehlivanı Faruk Akkoyun oldu.

Yaraşlı Yörük köyü ve Yaraşlı Yörük Köyü Kalkındırma ve Dayanışma Derneği, bölgede en son 33 yıl önce yapılan yağlı güreşleri tekrar düzenledi. Yaraşlı Yörük köyü piknik alanında gerçekleştirilen müsabakalara il ve il dışından yaklaşık 320 güreşçi katıldı. Öğle saatlerinde başlayan güreş müsabakaları gün boyu devam etti. Yapılan güreşlerde zaman zaman tansiyon yükselirken, güreşçilerin aralarında geçen mücadele katılımcılardan alkış aldı. Müsabakaların finalinde rakibi Erkan Ertan'ı yenen Faruk Akkoyun başpehlivan oldu. Güreşçilere madalyalarını Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Ak Parti Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen ve Yaraşlı Yörük Güreş ağası Reşat Latif verdi.

Yaraşlı Yörük Köyü Muhtarı İsmail Çalık, müsabakaların 33 yıl önce sona erdiğini anlatarak, bundan sonra her yıl müsabakaları yapacaklarını ve geleneksel hale getireceklerini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Güreşçilerin sahaya gelmesi

-Güreşlerin başlaması

-İki güreşçi arasında yaşanan sertlik

-Güreşçilerin seyircinin arasına dalması

-Seyircilerin kaçışması

-Başpehlivan Faruk Akkoyun'un rakibini yenmesi

-Madalyaların verilmesi

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/ EREĞLİ(Zonguldak),

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Kaynak: DHA