Dha Yurt Bülteni - 17

Ödemişte tren otomobile çarptı: 2 yaralı

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde yolcu treni, kontrolsüz hemzemin geçitte otomobile çarptı, 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Çarpışmanın şiddetiyle metrelerce sürüklenen otomobilin sürücüsü, iddiaya göre fren yerine gaza bastı.

Ödemiş, İzmir seferini yapan 32730 sefer sayılı yolcu treni saat 14.50 sıralarında, Ödemiş'ten hareket etti. Tren, Doyranlı Mahallesi kontrolsüz hemzemin geçidine geldiği sırada, Sedat Fehmi Timuçin (31) yönetimindeki 35 ZA 1805 plakalı otomobilin sürücüsü, iddiaya göre treni gördü, panik yaparak fren yerine gaza bastı. Hızla gelen trenin makinisti, defalarca uyarı için kornaya basmasına rağmen otomobile yandan çarptı. Tren, otomobili 50 metre kadar önüne katıp sürükledikten sonra yol kenarına attı. Otomobilde bulunan Tuğrul Timuçin (63) hafif, oğlu Sedat Fehmi Timuçin ise ağır yaralandı. Çarpışmanın şiddetiyle trendeki yolcular ise panikle kendilerini dışarıya attı. Kaza sonrasında olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen kaza kırım ekibi, sürücüyü sıkıştığı yerden kurtarmak için yoğun çaba harcadı. Sürücü Timuçin, yaklaşık 20 dakikalık bir çalışma sonucunda bulunduğu yerden güçlükle çıkarıldı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır Sedat Fehmi Timuçin, daha sonra İzmir'e sevk edildi. Kaza sonrasında seferlerde de yaklaşık 1 saat aksama yaşandı. Ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından tren yoluna devam etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Tenden görüntü

-Ekiplerden ve ambulans görüntüsü

-Sürücüyü sıkıştığı yerden kurtarma çalışmaları

-Genel ve detaylar

Haber: Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ(İzmir),

=================================

5 yaşındaki Ayas Emin, AML hastalığına yenik düştü

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, 4 yıl önce 100 binde 5 kişide görülen Akut Miyeloid Lösemi (AML) hastalığına yakalanan 5 yaşındaki Ayas Emin Derin, yaşamını yitirdi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yaşayan Mehmet ve Nurda Derin çiftinin çocukları Ayas Emin Derin, 4 yıl önce Akut Miyeloid Lösemi (AML) hastalığına yakalandı. 4 yıl boyunca hastalıkla mücadele eden Ayas Emin, 2 gün önce tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Birimi'nden taburcu oldu. Karasu ilçesindeki evine dönen küçük çocuk, bu sabah fenalaşarak hayatını kaybetti. Aile çocuklarının ölümüyle adeta yıkıldı. Ayas Emin'in cenazesi, yaşadıkları Resuller Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Cenazenin evden çıkarılması

-Anne babanın kucağında çocuklarıyla ağlamaları

Haber-Kamera: Aziz GÜVENER/ KARASU(Sakarya),

=============================================

Halıdere'de taş ocağı isyanı

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde 13 yıldır Halıdere'de bulunan Taş Ocağının ormana ve çevreye zarar vermesinden ötürü mücadele veren Halıdereliler, firmanın kapasite artışı ve yıkama tesisi kurulması projesi için bakanlığa sunduğu CED sürecinin başlaması nedeniyle bir araya gelerek eylem yaptı.

Halıdere Merkez'de gerçekleştirilen eyleme CHP Belediye Meclis Üyesi Özgür Yılmaz, Halıdere Körfez Mahallesi Muhtarı Ataman Akdeniz, Yalı Mahallesi Muhtarı Seyfi Eraydın, Halıdere Tarım Kooperatifi Başkanı Necmi Kurtulmuş ile çok sayıda Halıdereli vatandaş katıldı. Vatandaşlar "Halıdere uyuma köyüne sahip çık", "Köyümüze cellat istemiyoruz" şeklinde sloganlar attı.

'ORMANIMIZIN YOK OLMASINA GÖZ YUMMAYACAĞIZ'

13 yıldır sıkıntı yaşandıklarını söyleyen Halıdere Tarım Kooperatifi Başkanı Necmi Kurtulmuş,"Bu halkın ortak gayesi sizleri bu alana topladı. Şunu öncelikle belirtmek istiyorum ki amacımız eylem değil, yaşadığımız duruma farkındalık yaratmak. Halıderemize açılan taşocağı yüzünden bizler 13 yıldır sıkıntı yaşıyoruz. Bu sorun hakkında bir sürü müracaatta bulunduk ama cevap alamadık. Şunu yeniden belirtmek istiyorum amacımız siyaset yapmak değil. Ormanımızın yok olmasına göz yumamayız. Taşocağının kapatıldığını duyduğumuzda çok sevinmiştik. Fakat bizler 26 Temmuz'da tekrardan ÇED sürecinin başladığını üzüntüyle öğrendik. 13 yıldır buradaki ocağın kapatılmasını umutla bekledik. Fakat son alınan karar bizleri çok üzdü.

'TAŞ OCAĞI ORMANIMIZI MAHVETTİ, SUYUMUZU KİRLETTİ'

Bu halk köyümüzde hep dağ havası aldı, onunla yaşadı. Biz ormanımızı çok seviyoruz, ondan vazgeçmeyeceğiz. Buraya açılan taş ocağı ormanımızı mahvetti, suyumuzu kirletti. Bizler bu yüzden ormanımıza sahip çıkacağız. Yani tek amacımız ormanlarımıza sahip çıkmak. Ormanlarımız bizim her şeyimiz. Bizlerin Sayın Orman Bakanımızdan tek ricamız; bu kararın durdurulmasıdır. Taş Ocağı olan başka yerler dolu, ormanlık olmayan yerler dolu. Böyle yerler varken tek ricamız köyümüzün geleceğinin karartılmaması" dedi.

HALIDERELİLER DESTEK VERDİ

Halıdere Tarım Kooperatif Başkan Yardımcısı Mesrur Keskin, Halıdere'de yer alan Taş Ocağı bildirgesini okudu. Keskin'in bildirgesine Halıdereliler tam destek verdi.

Haber: Soner GÜLEZER/ GÖLCÜK(Kocaeli)

=======================================