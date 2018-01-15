Dha Yurt Bülteni-17

Yoğun bakıma alınan Umut'un durumu kritik

Antalya'da, 10 yıl önce geçirdiği kaza sonrası felç olan ve Gülsüm Kabadayı'nın bakıcılığını üstlendiği Umut'un sağlık durumunun kritik olduğu, solunum destek cihazına bağlandığı kaydedildi.

Aksu İlçesi'nde 30 Ağustos 2008'de araç çarpması nedeniyle ağır yaralı halde Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan genç, tedaviye alındı. Ailesine ulaşılamayan, tüm vücudu felç olan ve hastanede 'Umut' adı verilen gence, Gülsüm Kabadayı koruyucu annelik yapmaya başladı. Gülsüm Kabadayı, Umut ile birlikte Korkuteli ilçesine yerleşti. Geçen cumartesi gecesi solunum güçlüğü çeken Umut için Gülsüm Kabadayı, ambulans çağırdı. Umut, gelen ambulansla Korkuteli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yüksek ateş şikayeti de olan Umut, Uncalı Meydan Hastanesi'ne sevk edildi. Umut, buradaki müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Bir dizi tetkik yapılan Umut'un karaciğer ve böbreklerinde fonksiyon kaybı olduğu tespit edildi.

DURUMU KRİTİK

Başhekim Yardımcısı Dr. Ayşe Yılmaz, yoğun bakım ve anestezi uzmanı Dr. Süleyman Hakan Demir, enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. Sevinç Akkoyun, Umut'un sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. Umut'un durumunun kritik olduğunu belirten Dr. Ayşe Yılmaz, solunum sıkıntısının artması üzerine solunum destek cihazına bağladıklarını söyledi. Böbreklerindeki fonksiyon kaybının devam ettiğini ancak karaciğerinde bir miktar iyileşme görüldüğünü kaydeden Dr. Yılmaz, şöyle konuştu: "Genel durumu hala kritik. Böbrek fonksiyonlarında bir düzelme yok. Karaciğerinde bir parça iyileşme gözlendi. Genel durumu son derece sıkıntılı. Şu anda çoklu organ yetmezliği var. Enfeksiyon hastalıkları uzmanlarımız ve doktorlarımız takip ediyor. Böbrek ve karaciğer fonksiyonları için ultrasonografi yapılıyor. Bu konuda en büyük gayret Gülsüm Hanım'a düşüyor. Morale ihtiyaç var. Hedefimiz Umut'u tekrar evine gidebilecek hale getirmek, iyileştirmek." Dr. Yılmaz, Umut'un başka bir hastaneye sevkinin söz konusu olmadığını ve bunun çok riskli olduğunu da belirtti.

'DUA İSTİYORUM'

Gülsüm Kabadayı ise Umut'u 10 yıl önce yoğun bakımdan alarak sahiplendiğini ancak yeniden yoğun bakıma bıraktığını söyledi. Umut için dua istediğini belirten Kabadayı, Umut'un başına böyle bir olay geleceğini hiç tahmin etmediğini anlattı. Umut'un bilincinin açık olduğunu belirten Kabadayı, "Umut için dua istiyorum. Buradan alıp evime götüreceğime inanıyorum. Bugün yanına gittiğimde ağladı, bilincinin açık olduğuna inanıyorum. Ben onu Allah'tan aldım, benden de sadece Allah alabilir. Bu durumu hiçbir zaman düşünmemiştim" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Gülsüm Kabadayı'dan detaylar

-Başhekim Yardımcısı Dr Ayşe Yılmaz ve doktorlardan detay

-Başhekim Yardımcısı Dr Ayşe Yılmaz açıklaması

-Gülsüm Kabadayı açıklama

-Hastaneden dış plan detay

4.20 DK///

Haber- Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA,

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Otomobille kaçarken vurulan liseli, toprağa verildi (3)

AİLE: OĞLUMUZ İHMAL YÜZÜNDEN ÖLDÜ

Gaziantep'te, 31 Aralık gecesi kontrol noktasında 'Dur' ihtarına uymayıp, otomobiliyle kaçmaya çalışırken polisin açtığı ateşle yaralanıp yaşamını yitiren lise öğrencisi Ekrem Görkem Karakan'ın ailesi, çocuklarının ihmal sonucunda öldüğünü iddia etti. Olaydan geç haber edildiklerini ileri süren Naime Karakan, "Biz saatlerce oğluma ulaşamadık. Bizi aramadılar. Ben oğlum geç kalınca aradım, sürekli meşgule alındı. Daha sonra aradığımda bize 'Oğlunuz kaza yaptı', kimlik numarasını istediler. Ben o durumda nasıl kimlik numarası verebilirim. Bu bir anneye nasıl söylenilebilir. Saatlerce oğluma ulaşmak için hastaneleri, karakolları gezdik. Benim oğlumu ihmallik yüzünden öldü. Hem vurdular, hem ihmal ettiler, saatlerce beklettiler. Biz yılbaşı bile kutlamadık arabadan sadece bir tabak kadayıf çıktı" dedi.

Yılbaşı gecesi aradıkları oğluna saatlerce ulaşamadıklarını ifade eden Sedat Karakan ise "Çocuğuma ateş ediliyor ama bize hiç bilgi verilmedi. İlk önce farlı hastaneye götürmüşler, aradık ama bulamadık. Karakollara gittik, yine bulamadık. Biz çocuğumuzun organlarını başka insanlara can olması için organlarını bağışladık. Bizim çocuğumuz öldü, inşallah başka insanların yaşamasına neden olur" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Sedat Karakan'ın konuşması

Naime Karakan'ın konuşması

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 189 MB

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP,

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Hamsi Karadeniz'e geri döndü, fiyatlar indi

Karadeniz'de havaların soğumasıyla birlikte hamsi sürüleri geri döndü. Geçen hafta kilosu 25 lira olan yerli hamsinin fiyatı da 10 liraya geriledi.

Karadenizlinin kış aylarında temel besin maddesi olan hamside bu sezon miktarında düşüş, fiyatlarında ise artış görülmüştü. Fiyatlardaki artışın, hamsi sürülerinin Doğu Karadeniz kıyılarına göre daha soğuk olan Rusya ve Gürcistan sahillerine yönelmesi ve fırtına nedeniyle balıkçıların denize açılamamasından kaynaklanmıştı. Türkiye kara sularını terk ederek kuzeydeki Gürcistan, Rusya ve Ukrayna gibi ülkelerin sularına doğru kaçan hamsi sürüleri havaların yeniden soğumasıyla Türk kara sularına geri döndü. Trabzon, Rize ve Artvin'in Hopa ilçesi açıklarında avlanan balıkçılar tezgahları doldurdu. Geçen hafta kilosu 25 lira olan yerli hamsinin fiyatı da 10 liraya geriledi.

'EFSANE GERİ DÖNDÜ'

Hamsi sürülerinin Karadeniz'in uzak yerlerinden bölgeye akın etmesiyle birlikte daha önce 25 lirayı bulan hamsi fiyatlarında da düşüş yaşandı. Karadeniz'de hamsi avında yaşanan bolluk karşısında balıkçı esnafı da tezgahlarında 'Efsane geri döndü' ve 'Süper Hamsi alamadan geçme daha bulamazsın'esprileri arasında satış yapmaya başladı.

'RANDIMAN ALAMAMIŞTIK'

Balıkçı Akif Keleş, tezgahta hamsiyi 10 liradan sattıklarını belirterek, "Bir hafta önce Gürcistan'dan gelen hamsi satılıyordu hava şartlarından dolayı fiyatlar yükseldi. Bu sene hamside bir randıman alamadık ama şuandaki tezgahta olan hamsi oldukça iyi. Hamsi Rize ve Hopa'dan taze günlük olarak gayet iri geliyor" dedi.

FİYATLAR MEMMUN ETTİ

Balık haline gelen vatandaş Durmuş Sarıgül ise "Karadeniz'e yeni geldim burada ilk kez hamsi yedim Marmara hamsisinde bu lezzeti bulmadım. Çok lezzetli çok beğendim. Fiyatlarda güzel İstanbul'da bu fiyata taze hamsi alamazsın" diyerek hamsinin ucuzlamasının sevindirici olduğunu söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Hamsi tezgahları detayları

-Balıkçılarla röp.

Haber-Kamera: Osman ŞİŞKO/TRABZON,

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Karaman'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde, sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yaptığı ileri sürülen otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Kazımkarabekir ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, kırmızı ışık ihlali yaptığı ileri sürülen Muslu Eyice (20) idaresindeki 70 FE 103 plakalı otomobil kavşakta Abdurrahman Evren idaresindeki 33 TS 969 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Kazada her iki sürücü ile araçlarda bulunan Mustafa Aksay, Recep Aksoy, Abdullah Özcan, Onur Çelik ve Bekir Alan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı müdahale sonrası araçta sıkışan otomobil sürücüsü Muslu Eyice'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Diğer 6 yaralı ise ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralılardan Bekir Alan'ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü dökümü:

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-Kaza yerinden görüntüler

-Olay yerindeki cesedin görüntüsü

-Detaylar

Haber-Kamera: Muammer ŞEN/KARAMAN,