Eşinden şiddet gören engelli Buse'nin yardım çığlığı: 7 aylık bebeğimi 12'nci katın balkonundan sarkıttı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Eşinden şiddet gören engelli Buse'nin yardım çığlığı: 7 aylık bebeğimi 12'nci katın balkonundan sarkıttı

28.09.2020 15:49 | Son Güncelleme: 28.09.2020 17:05

Mersin'de yaşayan yürüme engelli 22 yaşındaki Buse, 1,5 yıllık eşi Şahan Furkan'ın kendisine şiddet uyguladıktan sonra 7 aylık kızlarını, 12'nci kattaki evlerinin balkonundan sarkıttığını söyledi. Eşinden şikayetçi olup, uzaklaştırma kararı aldıran genç kadın, boşanma davası da açtı.

Beş yıl önce geçirdiği kaza sonrası yürüme engelli haline gelen ve yüzde 90 engelli raporu buluna Buse A. ile Şahan Furkan A., geçen yıl nisan ayında evlendi. 7 ay önce bir kız çocukları dünyaya gelen çiftin mutluluğu iddiaya göre Şahan Furkan A.'nın alkol ve uyuşturucu kullanmaya başlamasıyla kabusa dönüştü. Buse A.'nın iddiasına göre, Şahan Furkan A. dün akşam eşine şiddet uyguladı, yerlerde sürükledi. Daha sonra 7 aylık bebeğini balkondan sarkıttı. Şiddet olayının ardından Buse A., hemen polise gidip, eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Ayrıca bugün boşanma davası açtı.

"7 AYLIK BEBEĞİMİZİ BALKONDAN SARKITTI"

Bebeğini de alıp, annesinin evine sığınan Buse A., Şahan Furkan A. ile 2018 yılında tanışıp, evlilik kararı aldıklarını anlatarak, "Askere gidip geldikten sonra evlendik. Başta her şey iyiydi. Ancak evlendikten sonra değişti. Şiddet balayında başladı. Üç ay sonra kızıma hamile kaldım. Hamileyken de şiddet gördüm. Bir hafta yattım. Düşük yapma riskim oluştu. Evliliğim boyunca sürekli fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldım. Son olarak dün gece beni darbetti. Yerlerde sürükledi. Bebeğime ellerimle yapıştım, bir şey yapmasın diye. Beşiğe de tekme attı. Gözümün önünde 7 aylık kızımı 12'nci kattan aşağı sarkıttı. Olanları kimseye söyleme diye tehdit etti. Annem ve polisler çığlıklarıma koşup, geldi. Karakola gittik. Suç duyurusunda bulundum. Korkudan o eve gidemiyorum."

Eşinden şiddet gören engelli Buse'nin acı feryadı: 7 aylık bebeğimi de 12'nci katın balkonundan sarkıttı

"BEBEĞİMİ KAÇIRMAKLA TEHDİT EDİYOR"

Buse A., "Bugüne kadar hep çocuğum için sustum ama son olaydan sonra dayanacak gücüm kalmadı. Çok korkuyorum, bana ve bebeğime bir şey yapacak diye. Bebeğimi kaçırmakla tehdit ediyor. Bizden uzak dursun, istemiyorum onu. Yetkililerden yardım istiyorum. Lütfen sesimi duysunlar" dedi.

Eşinden şiddet gören engelli Buse'nin acı feryadı: 7 aylık bebeğimi de 12'nci katın balkonundan sarkıttı
Eşinden şiddet gören engelli Buse'nin acı feryadı: 7 aylık bebeğimi de 12'nci katın balkonundan sarkıttı
Eşinden şiddet gören engelli Buse'nin yardım çığlığı: 7 aylık bebeğimi 12'nci katın balkonundan sarkıttı
Eşinden şiddet gören engelli Buse'nin yardım çığlığı: 7 aylık bebeğimi 12'nci katın balkonundan sarkıttı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner AYDIN

Haber Yorumları (1)
BURAK: Bu siddete dur diyebilicek araplari birakip ulkesiyle ilgenicek lider araniyor.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hamza Dağ Ömer Çelik Angela Merkel Charles Michel Emmanuel Macron
Magazin Gülay Çağla Şikel Demet Akalın Özlem Yıldız
Spor Falcao Can Bartu Gökhan Töre Murat Şahin Robert Prosinecki
Daha Fazla İzmir Çocuk Azerbaycan Ermenistan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Eşinden şiddet gören engelli Buse'nin yardım çığlığı: 7 aylık bebeğimi 12'nci katın balkonundan sarkıttı - Tokat
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.9.2020 17:16:38. #1.15#
title