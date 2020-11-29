Şanlıurfa'da akraba iki ailenin arazi kavgası kanlı bitti: 2 kişi hayatını kaybeti
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Şanlıurfa'da akraba iki ailenin arazi kavgası kanlı bitti: 2 kişi hayatını kaybeti

29.11.2020 19:42 | Son Güncelleme: 29.11.2020 20:12
Şanlıurfa'da akraba iki ailenin arazi kavgası kanlı bitti: 2 kişi hayatını kaybeti

Şanlıurfa'da akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaşamını yitirdi. Jandarma ekiplerinin olaya karışa

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Başbük Mahallesi'nde akşam saatlerinde korkunç bir olay meydana geldi.İddiaya göre, akraba oldukları öğrenilen iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olayda ortalık savaş alanına dönerken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada silahla vurularak yaralanan Ali Türk ile Kutbizade Yaygın, sağlık ekiplerince Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı. Acil Servis'te tedaviye alınan yaralılar, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Acı haberi alarak hastaneye gelen Türk ve Yaygın'ın yakınları ise gözyaşlarına boğulurken, çevik kuvvet polisi de hastanede önlem aldı.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Öte yandan giriş ve çıkışların kapandığı Başbük Mahallesi'nde jandarma ekipleri olaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.

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Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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