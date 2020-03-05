DHA YURT BÜLTENİ - 10

05.03.2020 14:29 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:29

Şehit Uzman Onbaşı Coşkun, son yolculuğuna uğurlandı

SURİYE'nin İdlib kentinde yürütülen Bahar Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ragip Soylu Coşkun (26), memleketi Elazığ'da düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce İdlib'de sürdürülen Bahar Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ragip Soylu Coşkun için bugün Mevlana Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Vali Çetin Oktay Kaldırım, 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Milli Savunma Bakanı Yardımcısı Şuay Alpay, Elazığ Milletvekilleri Metin Bulut, Zülfü Tolga Ağar, Zülfü Demirbağ, Gürsel Erol, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ile şehidin ailesi, silah arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Törende ayakta durmakta güçlük çeken şehidin babası Ahmet Rufai Coşkun, sandalyede oturdu. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya tarafından dua edilip, helallik alındı. Ardından da Şehit Uzman Onbaşı Ragip Coşkun'un cenazesi, silah arkadaşlarının omuzlarında cenaze aracına konuldu.

Bekar ve 8 kardeşin en küçüğü olan Şehit Coşkun, Baskil ilçesine bağlı Karaali köyünde toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİAhmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ,

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Şehit Uzman Onbaşı Coşkun, son yolculuğuna uğurlandı

SURİYE'nin İdlib kentinde yürütülen Bahar Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ragip Soylu Coşkun (26), memleketi Elazığ'da düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.Türk Silahlı Kuvvetleri'nce İdlib'de sürdürülen Bahar Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ragip Soylu Coşkun için bugün Mevlana Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Vali Çetin Oktay Kaldırım, 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Milli Savunma Bakanı Yardımcısı Şuay Alpay, Elazığ Milletvekilleri Metin Bulut, Zülfü Tolga Ağar, Zülfü Demirbağ, Gürsel Erol, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ile şehidin ailesi, silah arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.Törende ayakta durmakta güçlük çeken şehidin babası Ahmet Rufai Coşkun, sandalyede oturdu. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya tarafından dua edilip, helallik alındı. Ardından da Şehit Uzman Onbaşı Ragip Coşkun'un cenazesi, silah arkadaşlarının omuzlarında cenaze aracına konuldu.Bekar ve 8 kardeşin en küçüğü olan Şehit Coşkun, Baskil ilçesine bağlı Karaali köyünde toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Şehidin naaşının getirilmesiProtokolŞehidin ailesinden detayDua edilmesiŞehidinin naaşının cenaze aracına konulması

Haber-Kamera: Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ,

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Yunan polisinin ailesinden ayırdığı 10 yaşındaki Menice, babasına kavuştu (2)

MENICE, TÜRKÇE ÖĞRETMENİ OLMAK İSTİYORAfganistanlı Menice Arapzade, Edirne'de kavuştuğu babası ile hasret giderdi. Arapzade,"Babama kavuştuğum için kendimi çok iyi hissediyorum. Ailem yanımda olmadığı zaman kendimi çok kötü hissediyordum. Babam yanımda çok mutluyum. Ailem yanımda olmadığı zaman çok korktum ama kendime güveniyordum ve inanıyordum anne ve babama kavuşacağıma. Anne ve babamı buldum, Türkiye Cumhuriyeti yetkililerine çok teşekkür ederim. Yunanistan'da olsaydım böyle bir şey yapmazdı. Her çocuğa vuruyorlardı, annesine vuruyorlardı. Ben annemi çok özledim hemen anneme gitmek istiyorum" dedi.Türkiye'de okuyup Türkçe öğretmeni olmak istediğini söyleyen Menice, "Türkiye'de kalıp okuyup, Türkçe öğretmeni olmak istiyorum. Ben artık Yunanistan'a gitmek istemiyorum çünkü bize çok kötü davranıyorlar. Sınır kapılarını açıp bizi Avrupa'ya da göndermediler" dedi.SEVİNÇ GÖZYAŞLARIBaba Seyid Arapzade'de kızına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söylerken gözyaşlarına hakim olamadı. Seyid Arapzade, "Ben kızımı çok aradım ama sonunda buldum. Ben eşim ve 3 çocuğum Konya'nın Ereğli ilçesinde kalıyoruz. Yunanistan'a geçtiğimizde bize çok kötü davrandılar ve kızımı orada kaybettim ama Türkiye'de buldum. Bundan sonra Türkiye'de yaşamak istiyoruz" dedi.Aile, Çalışma Sosyal Politikalar l Müdürü Bilgin Özbaş, minik Menice'ye el yapımı bez bebek hediye etti. Özbaş, "Kızımız Menice'yi çok aradık ama sonunda bulduk. Afgan, Arapzade ailesinin Türkiye'de geçici oturma izinleri var. Şimdi kendilerini Edirne Valisi Ekrem Canalp'ın talimatları doğrultusunda ihtiyaçlarını karşılayarak, Konya'ya göndereceğiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ----------------Menice'den detayBabadan detayFarklı açıdan görüntüMuhabir Ali Can Zeray'ın anonsuDetay görüntülerMenice ile röp.Babanın ağlamasıBaba Seyid ile röpBilgin Özbaş'ın bebek hediye etmesiÖzbaş ile röp.Farklı açılardan detaylar

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY- Resul ORUÇOĞLU/ EDİRNE,

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Hakkari'de, 'Kapan-3 Kazan' operasyonu

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesi kırsalında jandarma, polis ve güvenlik korucularının katımıyla terör örgütü PKK'ya yönelik 'Kapan-3 Kazan' operasyonu düzenlendi. Operasyonda; AT-4 füzesi, doçka mühimmatı, kalaşnikof mermisi ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.Hakkari'de İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve güvenlik korucularının katılımıyla terör örgütü PKK'ya yönelik Çukurca ilçesinin Kazan Vadisi'nde operasyon düzenlendi. 58 timin katıldığı 'Kapan-3 Kazan' operasyonunda 845 kişilik personel görev aldı. Operasyonda yapılan arazi arama- tarama faaliyetinde 3 PKK sığınağı tespit edildi. Buralarda 1 AT-4 füzesi, 496 doçka mühimmatı, 980 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 2 şarjör, 8'li pil bloku ve 3 jelikan içinde muhtelif erzak ile yaşam malzemesi ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Güvenlik güçlerinin operasyon bölgesine gitmesiTespit edilen sığınakGenel ve detaylarEle geçirilen malzemeler

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ,

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İMO Başkanı Balcı: 'Deprem Master Planı' uygulanmalı

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Antalya Şube Başkanı Mustafa Balcı, depremde en temel sorunun fay hatlarından değil, yapı stokunun depreme dayanıksız olmasından kaynaklandığını belirtti. Balcı, 'Master Deprem Planı'nın yerel yönetimler tarafından uygulanması gerektiğini vurguladı.1-7 Mart Deprem Haftası olması sebebiyle İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Antalya Şubesi'nde basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya Başkan Mustafa Balcı, Sekreter Üye Murat Yılmaz, Yönetim Kurulu Üyeleri Umut Turan, Ramazan Yılmaz ve Murat Emre Sarı katıldı. Başkan Mustafa Balcı, olası bir depreme karşı oluşabilecek zararlarının azaltılması hakkında farkındalık yaratabilmek için yıl içerisinde bilgilendirmelerde bulunduklarını anlattı. Balcı, depremin en temel sorununun fay hatlarından değil, yapı stokunun depreme dayanıksız olmasından kaynaklandığını söyledi. Sıkıntılı yapıların belirlenmesinde etkili olan 'Deprem Master Planı' çalışmasının uygulanması gerektiğini vurgulayan Balcı, bu uygulamanın hayata geçirilebilmesi için kentin yerel yöneticilerine büyük iş düştüğünü söyledi.'UYGULAMANIN YAPILMASI ŞARTTIR'İMO Antalya Şube Başkanı Mustafa Balcı, kentte bulunan yapı stokunun durumunu belirlemek amacıyla oluşturulan 'Deprem Master Planı'nın hayata geçirilmesinin çok önemli olduğunu söyledi. Balcı, "Eski yapı binaları, ruhsatlı ruhsatsız bina, ruhsatsız yapılmış üstüne kaçak kat çıkılan binalar, yapımında mühendislik hizmeti almış ya da almamış binalar var. Dolaysıyla bu yapılarının hepsinin tek tek ortaya çıkarılabilmesi için 'Deprem Master Planı'nın uygulanması şarttır" dedi.SIKINTILI YAPILAR TESPİT EDİLMELİDeprem Master Planı yapıldığı takdirde bölgede, kentte, ilçede sıkıntılı yapıların belirleneceğini anlatan Mustafa Balcı, "Bu yapıları listelediğimiz zaman tamamen kaçak olan mühendislik hizmeti almamış yapılar, ivedi yıkılması gereken binalarımız ortaya çıkacaktır. Bunun yanı sıra günün, döneminin şartlarına yönetmeliklerine uygun olarak yapılmış fakat yıpranmış binalarımız ortaya çıkacak. Bunlar belki de bir şekilde güçlendirilerek bu yapılarda yaşamlara devam etmesi sağlanabilecektir. Bölgesel olarak kentsel dönüşüme ayrılacak alanların tespit edilmesinde ve bu yapıların dönüştürülmesinde mutlaka Deprem Master Planı'nın uygulanması gerekiyor" diye konuştu. UYGULAMAYI YAPACAK KURUM YEREL YÖNETİMDİRİnşaat Mühendisleri olarak kamusal alanlarda sıkıntılı yapılarla ilgili uyarılar yapıp, gündeme taşıdıklarını belirten Mustafa Balcı, 'Deprem Master Planı'nı uygulayacak olan kurumların yerel yönetimler olduğunu söyledi. Balcı, "Büyükşehir Belediyelerimiz ya da alt belediyelerimiz bizlerden yardım istedikleri takdirde, inşaat mühendisleri olarak tüm alt yapı, insan desteği ve bu işin organizasyon kısmında bütün desteklerimizi vermeye hazırız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------İnşaat Mühendisleri Odası 'Deprem haftası basın toplantısından genel görüntüBaşkan Mustafa Balcı'dan detayMustafa Balcı'nın röportajı

HABER -KAMERA: Aslı DURAN/ANTALYA,

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Uyuşturucu satıp, uykuda soydular

Antalya'da 20 liraya uyuşturucu sattıkları U.Y.'nin uyumasını fırsat bilip, cebindeki 900 lira ile cep telefonunu alan D.U.K. (24), A.K. (24) ve B.Y. (20) polis operasyonuyla yakalandı.Olay, Muratpaşa ilçesi Köroğlu Bulvarı üzerinde 3 Mart akşamı yaşandı. İddialara göre U.Y., 20 lira karşılığında uyuşturucu satın aldı. Ardından da otomobiline geçip, uyuşturucuyu kullandığı sırada uykuya daldı. U.Y.'ye uyuşturucu satan şüpheliler, cebindeki cüzdandan 900 lira ile cep telefonunu aldı.Uyandığında soyulduğunu fark eden U.Y., polise şikayetçi oldu. Harekete geçen Muratpaşa Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, D.U.K., A.K. ve B.Y. olduğunu belirledikleri şüphelileri gözaltına aldı. 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------İlçe emniyet dış plan görüntüŞüphelilerin polisler arasında şubeden çıkışlarıPolis aracına binmeleriAracın adliyeye gidişiAdliye dış plan görüntü

HABER-KAMERA: Bülent TATOĞULLARI - Mehmet KILIÇASLAN/ ANTALYA,

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Nepal'e yürüyen Rosie, Akçakoca'da

İNGİLTERE'den, 2018'de Nepal'e doğru yola çıkan yazar, gezgin ve maraton koşucusu Rosie Swale Pope (73), Düzce'nin Akçakoca ilçesine ulaştı. Pope, 4 bin kilometre yürüdüğünü, 2021 yılında Nepal'e ulaşmayı hedeflediğini söyledi.Çocuklara yardımcı olmak için 2018 yılının Temmuz ayında İngiltere'den Nepal'e doğru yola çıkan Rosie Swale Pope, Düzce'nin Akçakoca ilçesine geldi. Sakarya'nın Karasu ilçesinden Akçakoca'ya ulaşan Pope, Gürcistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Pakistan, Hindistan üzerinden Nepal'e gideceğini söyledi. 3 tekerlekli olan, kendisinin çektiği ufak karavanıyla yoluna devam eden Pope, yürüyüşüne zaman zaman mola vererek, İngiltere'ye ailesinin yanına gittiğini söyledi. Pope, "İngiltere'den Türkiye'ye yürüyerek 3 tekerlekli mini karavanımı çekerek yürüyorum. Bazen karavanımda uyuyorum, bazen otelde kalıyorum. Arada İngiltere'ye ailemi görmeye gidiyorum. Kaldığım yerden yürüyüşüme devam ediyorum. İlk kez Türkiye'ye geldim, her yer çok güzel. Şu ana kadar yürüyüşüm 4 bin kilometreyi bulmuştur. 2021 yılında Nepal'e ulaşmayı hedefliyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Rosie Swale Pope'nin yürürken çekilen görüntüsüDetaylar

HABER-KAMERA: Ayşenur YAMAN/AKÇAKOCA (Düzce),

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Kaynak: DHA