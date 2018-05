İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde karadan ve havadan güvenlik önlemleri alınacağını belirterek, "Halı·hazırda 264 bı·n 526 emnı·yet personelı·mı·z, 195 bı·n 695 jandarmamız, 50 bı·n 793 gu¨venlı·k korucumuz ve 19 bı·n 993 go¨nu¨llu¨ gu¨venlı·k korucumuzla beraber toplam 531 bı·n 7 personelı·mı·z, sec¸ı·m gu¨nu¨ go¨rev bas¸ında olacaklar" dedi. İçişleri Bakanı Soylu, Gaziantep'te düzenlenen 'Genel Güvenlik ve Seçim Güvenliği Toplantısı'na katıldı. Otelde yapılan toplantıda Emniyet Genel Müdürü Erhan Gülveren, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Sahil Güvenlik Genel Komutanı Tuğamiral Bülent Olcay, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali Çardakçı, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş ile Adana, Antalya, Kahramanmaras¸, Karaman, Konya, Mersı·n, Nı·gˆde, Gazı·antep, Hatay, Kı·lı·s ve Osmanı·ye valileri, il emniyet müdürleri ve il jandarma komutanları da yer aldı.

Toplantıda konuşan Bakan Soylu, 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde alınacak önlemlerle ilgili bilgiler verdi. Bu seçimlerin anlam itibarıyla farklı olduğunu belirten Soylu, "Bu sec¸ı·m, 16 Nı·san 2017'dekı· referandumda kararlas¸tırılan milletimizin onayladığı yenı· hu¨ku¨met sı·stemı·nin ı·lk sec¸ı·mı· olacak. Dolayısıyla da mevzuat ı·tı·barıyla bı·rtakım yenı·lı·kler so¨zkonusu. Ayrıca ı·fade ettı·gˆı· anlam dolayısıyla da farklı bı·r sec¸ı·m. Yapılan ac¸ıklamalardan anlıyoruz kı· du¨nyanın hemen her yerı·nden, uluslararası toplum tarafından yakından takı·p edı·len bı·r sec¸ı·m tecru¨besı·nı· hep bı·rlı·kte yas¸ıyoruz. Dolayısıyla her zamankı·nden daha agˆır bı·r sorumluluk bı·zı· beklemektedı·r. Her zamankı·nden daha bu¨yu¨k bı·r dı·kkat, daha fazla bı·r o¨zen go¨stermek zorundayız. Bı·zı·m buradakı· pozı·syonumuz ı·se ac¸ık ve nettı·r. Sec¸ı·m, halkın sec¸ı·mı·dı·r. Bı·zı·m go¨revı·mı·z, vatandas¸ımızın o¨zgu¨r ı·radesı·nı· sagˆlıklı bı·r s¸ekı·lde, herhangı· bı·r aksı·lı·gˆe veya gu¨venlı·k zaafı·yetı·ne meydan vermeden sandıgˆa yansıtabı·lecegˆı· ortamı temı·n etmektı·r" diye konuştu.

'TEDBİRLER PROPAGANDA FAALİYETLERİNE ENGEL OLMAYACAK'

Bakanlık olarak seçim güvenliğini 3 noktada ele aldıklarını belirten Soylu, şunları söyledi:

"Bı·rı·ncı·sı· kampanya ve propaganda do¨nemı·nı·n gu¨venlı·gˆı·, ı·kı·ncı· kısım sec¸ı·m gu¨nu¨ oy verme gu¨venlı·gˆı· ve u¨c¸u¨ncu¨ kısım da sec¸ı·m gu¨nu¨ aks¸amı oy sayımının gu¨venlı·gˆı·, sonuc¸ların, lı·stelerı·n, so¨zkonusu bu¨tu¨n evrak ve oy pusulalarının ı·lgı·lı· yerlere sagˆlıklı bı·r s¸ekı·lde, sec¸ı·m hukukuna uygun bı·r s¸ekı·lde ı·letı·lmesı·dı·r. Kampanya do¨nemı· tedbı·rlerı·mı·z, mı·tı·ng alanları, toplanma alanları, stand c¸alıs¸maları, bros¸u¨r dagˆıtımı ve bu sec¸ı·mı·n Ramazan'a denk gelmesı·yle ı·ftar programlarını kapsayacaktır. Ayrıca dı·jı·tal ortamdakı· gu¨venlı·gˆı· de tesı·s etmek maksadıyla o¨zellı·kle sosyal medyada sec¸ı·m c¸alıs¸ması maskesı·yle tero¨r o¨rgu¨tu¨ propagandası yapılmasını veya başka türlü provokasyonlar ortaya getirilmesini veya dı·jı·tal sec¸ı·m c¸alıs¸malarını engellemeye yo¨nelı·k sı·ber suc¸ların takı·bı·nı· yapmak maksadıyla ı·lgı·lı· bı·rı·mlerı·mı·z de go¨revlerı· bas¸ında olacaktır. Yanı·, ı·nsanların hem fı·ı·len, hem de dı·jı·tal olarak bı·r araya geldı·gˆı· bu¨tu¨n noktalarda, hem ı·nsanların can gu¨venlı·gˆı·nı· hem de ı·fade o¨zgu¨rlu¨gˆu¨nu¨ engelleyebı·lecek bu¨tu¨n durumlara ı·lı·s¸kı·n hassası·yet ı·c¸erı·sı·nde olacağız. Tabı· burada dı·kkat edecegˆı·mı·z o¨nemlı· bı·r konu, bu tedbı·rlerı· alırken sec¸ı·mlerdekı· propaganda faalı·yetlerı·ne engel olmayacak bı·r yaklas¸ım go¨stermek olacaktır. Gu¨venlı·gˆı· bahane edı·p, ı·fade o¨zgu¨rlu¨gˆu¨nu¨n o¨nu¨ne gec¸memelı·yı·z. Bunu yaparsak, sec¸ı·mler anlamını yı·tı·rı·r. Çu¨nku¨ ı·nsan ı·c¸ı·n en kıymetlı· meselelerden bı·rı·sı·, kendı·sı·nı· sec¸ecek kı·s¸ı·yı· kendisinin özgür ve hür iradesiyle tespit edebilmesidir. Hepı·mı·z ı·c¸ı·n bu bo¨yledı·r."

KARADAN VE HAVADAN ÖNLEM

Seçim günü İçişleri Bakanlığı bünyesindeki kolluk kuvvetlerinin izinlerinin kaldırılacağını aktaran Soylu, şöyle devam etti:

"Seçı·m gu¨nu¨ne ı·lı·s¸kı·n de ayrı bı·r tedbı·rler bu¨tu¨nu¨ u¨zerı·nde degˆerlendı·rmelerı·mı·z olacaktır. Sec¸ı·m gu¨nu¨nde I·c¸ı·s¸lerı· Bakanlıgˆı'ndakı· kolluk bı·rı·mlerı·nı·n bu¨tu¨n ı·zı·nlerı· kaldırılacaktır. Halı·hazırda 264 bı·n 526 emnı·yet personelı·mı·z, 195 bı·n 695 jandarmamız, 50 bı·n 793 gu¨venlı·k korucumuz ve 19 bı·n 993 go¨nu¨llu¨ gu¨venlı·k korucumuzla beraber toplam 531 bı·n 7 personelı·mı·z, sec¸ı·m gu¨nu¨ go¨rev bas¸ında olacaklardır. Bunun yanı sıra gu¨venlı·k tedbı·rlerı·ne yardımcı olmaları maksadıyla 74 helı·kopter, 18 insansız hava aracı, 6 ı·nsanlı keşif uçağı, 6 bin 64 zırhlı muharebe aracı ve 765 TOMA da gerek sec¸ı·m gu¨nu¨ gerekse kampanya do¨nemı·nde go¨rev bas¸ında olacaktır. Tabı· hava aracı noktasında yerel emnı·yet bı·rı·mlerı·mı·zı·n elı·nde bulunan dronelar da bu su¨rec¸te kontrol ve ı·zleme go¨revı· yapacaklardır. GAMER acil durum ı·zleme merkezlerı·mı·z, jandarma ı·stı·hbarat ve emnı·yet ı·stı·hbarat bı·rı·mlerı·mı·z, bu¨tu¨n gu¨venlı·k kamera sı·stemlerı·mı·zle entegre s¸ekı·lde anlık ı·zleme yaparak sec¸ı·m gu¨venlı·gˆı·nı·n tesı·sı·ne gayret go¨stereceklerdı·r. Gerek hassas kı·s¸ı· ve yerlerı·n korunması, gerek enerjı· altyapısına daı·r o¨nem arz eden yerlerı·n korunması, gerek kampanya do¨nemı·ndekı· gu¨venlı·k konularında, gerekse olası provakatı·f eylemlere ı·lı·s¸kı·n ı·lgı·lı· bu¨tu¨n bı·rı·mlerı·mı·z ve personelı·mı·z, tam kapası·te ı·le go¨revı· bas¸ında olacaklardır. Sec¸ı·mlerde, o¨zellı·kle oy kullanılan yerlerde go¨rev alacak personelı·mı·ze hı·zmet ı·c¸ı· egˆı·tı·m verı·lecektı·r. Ayrıca gerek merkezden gerekse valı·lı·klerı·mı·zde alınan sec¸ı·m gu¨venlı·k tedbı·rlerı· hususunda basınımıza su¨reklı· olarak bı·lgı·lendı·rmeler yapılacaktır."

Bakan Soylu, seçimle ilgili alınacak ek önlemleri ise şöyle sıraladı:

"Ayrıca sec¸ı·m kampanyalarında c¸ocukların kullanılmasının ve c¸ocuklarımızın olumsuz hadı·selerle kars¸ı kars¸ıya kalmaması ı·c¸ı·n 18 yas¸ından ku¨c¸u¨klerı·n sec¸ı·m bros¸u¨ru¨, sec¸ı·m materyalı·, afı·s¸ dagˆıtmasına ı·zı·n verı·lmemektedir. Bazen as¸ırı tepkı·ler go¨sterebı·lı·yor, gergı·nlı·kler yas¸anabı·lı·yor. Yani 18 yas¸ından ku¨c¸u¨k c¸ocuklar, bu sec¸ı·mde afı·s¸, bros¸u¨r ve propaganda malzemesı· dagˆıtamayacaklar. Özellı·kle sec¸ı·m gu¨nu¨, u¨zerı·nde sı·lah bulunan kı·s¸ı·lerı·n sec¸ı·m sandıklarının bulundugˆu bı·nalara gı·rı·s¸lerı·ne ı·zı·n verı·lmeyecektı·r. Aynı s¸ekı·lde u¨zerı·nde propaganda etkı·sı· olan rozet, amblem vesaire bulunduran kı·s¸ı·lerı·n de sandık mahallı·ne gı·rmelerı·ne, her sec¸ı·mde oldugˆu gı·bı· bu sec¸ı·mde de mu¨saade edı·lmeyecektı·r. Bu sec¸ı·mde de o¨zellı·kle gu¨venlı·k kameraları ve aydınlatma hassası·yet go¨sterecegˆı·mı·z konuların bas¸ında gelmektedı·r."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------------

Toplantıya katılanlar

İstiklal Marşı'nın okunması

Süleyman Soylu'nun konuşması

Genel ve detay görüntüler

( Haber: Mücahit YOLCU-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 720 MB