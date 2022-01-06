DHA muhabirlerinin elinden bıçağı aldığı sanığın tahliye istemi reddedildi

YILDIRIM, BURSA (DHA) - BURSA'da bir süre birlikte yaşadığı 2 çocuğunun annesi S.K.'yi (26), bıçak zoruyla kaçırmaya çalışırken DHA muhabirlerinin engel olduğu Tolgahan Toktaş'ın (26) yargılanmasına devam edildi. Duruşmada, "Efendim, iki çocuğum var. Perişan durumdalar. Annem onlara bakamıyor. Beni mümkünse bırakır mısınız" diyen Toktaş'a hakim, "Çocuklarını zamanında düşünecektin" diyerek tahliye talebini reddetti.

Olay, 31 Haziran'da Yıldırım ilçesi Akçağlayan Mahallesi Çiçek Caddesi'nde meydana geldi. Semra K., bir süre birlikte yaşadığı 2 çocuğunun babası Tolgahan Toktaş'ı şiddet gördüğü gerekçesiyle terk etti. Semra K.'nin Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde ev tuttuğunu duyan Toktaş, kapısına dayandı. Toktaş, tartıştığı Semra K.'yi bıçak zoruyla evden çıkarıp taksiye bindirdi. Annesinin Akçağlayan Mahallesi'ndeki evine gitmek isteyen Toktaş'tan korkan taksi şoförü, aracı Çiçek Caddesi'nde durdurup aşağı indi. Bu sırada Semra K., Tolgahan Toktaş'tan kurtulmak için kendini dışarı attı. Fakat Toktaş buna engel oldu. Bu sırada olay yerinden geçen Demirören Haber Ajansı muhabirleri Derya Evren ve İsmail Hakkı Seymen, Toktaş'ın belindeki bıçağı fark etti. Olaya müdahale eden Evren, Semra K.'yi taksiden çıkarıp Toktaş'ın belindeki bıçağı aldı. Kameraman Seymen ise yaşananları kayıt altına aldı. Polise haber veren DHA muhabirleri, ekip gelene kadar da Semra K.'yi kendi araçlarına alarak korumaya çalıştı. Gelen polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı.

Bunun üzerine bir kez daha söz alan Toktaş, "Efendim, iki çocuğum var. Perişan durumdalar. Annem onlara bakamıyor. Beni mümkünse bırakır mısınız" dedi. Mahkeme başkanı ise, "Çocuklarını şimdi değil, zamanında düşünecektin" diyerek tahliye istemini reddetti.