DHA Mardin muhabiri Selim Kaya'nın fotoğrafına özel ödül

MARDİN (DHA) - MARDİN Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Dicle Kalkınma Ajansı'nın (DİKA) desteğiyle bu yıl ' Mardin Sizi Çağırıyor' sloganıyla 4'üncüsü düzenlenen 'Mardin Foto Maratonu' yarışmasında ödüller dağıtıldı. Dha Mardin muhabiri Selim Kaya, 'Işıldayan Mardin' isimli fotoğrafıyla 'Mardin Büyükşehir Belediyesi Özel Ödülü'ne layık görüldü.

Türkiye'nin farklı bölgelerinden 320 profesyonel ve amatör fotoğrafçının 4 gün boyunca il merkezi ile ilçelerin tarihini, kültürünü ve turizm potansiyelini fotoğrafladığı 'Mardin Fotoğraf Maratonu 2021' yarışmasında dereceye girenlerin ödülleri Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın da katıldığı törenle verildi. Törende Vali Demirtaş'ın yanı sıra eşi Beyhan Demirtaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, Adil Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Önder Kürşat Mutlu, 2'nci İdare Mahkemesi Başkanı Ahmet Tolga Asiltürk, vali yardımcıları, AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu, kaymakamlar, belediye başkanları, AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, büyükşehir belediyesi genel sekreter yardımcıları, daire başkanları ve yarışmacılar da yer aldı. Tören, Sanat Akademisi Gösteri Sanatları Topluluğu'nun halk oyunları gösterisiyle başladı.

Yarışmada birincilik ödülünü Ali Mermertaş, ikincilik ödülünü Ebubekir Burçün, üçüncülük ödülünü Rıdvan Süslü, 'Mardin Valiliği Özel Ödülü'nü Fatma Salt, 'Büyükşehir Belediyesi Özel Ödülü'nü Selim Kaya, 'DİKA Özel Ödülü'nü Arzu İbranoğlu, 'Suphi Hindiyerli Özel Ödülü'nü Mustafa Kocakoç, 'Aziz Sancar Özel Ödülü'nü Erkan Kılıç, 'Adnan Avuka Özel Ödülü'nü Esengül Alıcı, 'Şeyhmus Erginoğlu Özel Ödülü'nü Bülbül Özbayram ve 'Zekiye Midyat Özel Ödülü'nü Burhan Toy aldı.