DHA, kolonyanın doğduğu Almanya'daki üretim yerini görüntüledi

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) sonrası gündeme gelen kolonyanın doğduğu Almanya'nın Köln kentindeki ilk üretim yeri kapılarını Demirören Haber Ajansı'na açtı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile mücadele konusunda gündeme gelen kolonyanın Almanya'nın Köln kentindeki üretim yeri hareketli günler yaşıyor. DHA, Almanya'nın Köln şehrinin Glockengasse caddesinde yer alan kolonya üretim yerini gezdi; kolonyanın tarihçesi hakkında bilgi aldı.

Almanya'nın Köln şehri merkezinde bulunan Johann Maria Farina tarafından kurulan ve dünyada ilk kez 1709 yılında üretilen kolonyanın üretim yeri şu an müze olarak kullanılıyor, modern parfüm ve kolonya çeşitlerinin satışı yapılıyor.

Fransız askerlerinin 1700'lü yılların sonunda şehri işgal edip tüm evlere yeniden numara vermelerinin ardından kolonyanın üretiminin yapıldığı eve 4711 numarası verildi. Fransız işgalinden önce ismi "Kolonya" olan ürün yaklaşık 90 yıl sonra "4711" ismi ile tescillendi.

Binanın müzeye çevrilmesinin ardından 4711 isimli parfüm ve kolonyalar Almanya'nın Aachen şehrinde üretilmeye devam ediliyor.

Koronavirüs (Covid-19) önlemleri nedeniyle kapalı olan ve yasakların gevşetilmesinin ardından şu an bir katı açık olan 4 katlı müzenin girişinde ziyaretçileri kolonya akan bir çeşme karşılıyor.

ALMAN SEYYAH KOLONYAYI İTALYA'DA BİR MANASTIRDA KEŞFETTİ

Tarihçi, yazar ve pedegog Ahmet Şengül müze hakkında şu bilgileri verdi : "1685 doğumlu Juhan Maria isimli Alman seyyah, İtalya seyahatinde Santa Maria şehrine uğruyor ve oradaki bir manastırda bu işin sırrını öğreniyor. Bakıyor ki oradaki rahibeler dezenfeksiyon işleri ile bazı bitkilerden esans elde ediyorlar ve o kokuları sağlık sıhhat için kullanıyorlar; önce İtalya'dan getirmiş olduğu limon çiçekleri portakal çiçekleri lavanta, bergamot gibi bitkilerin çiçeklerini getirerek arkamızda gördüğünüz binada üretimine başlamış. Daha sonra içerisine biraz alkol koyarak insanlar için ferahlatıcı ve serinletici bir yapıya getirmiş. Bu işlemi yaptıktan sonra da patent hakkını alıyor, ve kolonya bir tıbbi ürün olarak tarihe geçiyor."

Fransızların işgal ettiği dönemde kolonyanın ilk üretildiği ve şu an müze olarak kullanılan binanın tepesine, Napolyon ve askerlerinin şehri işgal ettiğini sembolize eden bir saat düzeneği konuldu. Düzenek hakkında bilgi veren Şengül, "Kurgulanan metal düzenekte her saat başında, Fransız müziği eşliğinde at üzerindeki askerler dışarı çıkarak bir tur yapıp içeri geri dönüyorlar. Kolonya 4711 müze binasının son katında bulunan saat kulesi yaklaşık 200 yıldır yaşatılıyor" ifadelerini kullandı.

"KOLONYA ARTIK EVİMİZDEN EKSİK OLMUYOR"

Almanya'da yaşayan Türklerden Sinem isimli bir vatandaş, önceden çok fazla kolonya kullanmadığını son birkaç aydır ise evlerinden hiç eksik olmadığını belirtirken kolonyanın Türkiye'deki yoğun kullanımı nedeniyle bir Türk ürünü zannettiğini ancak bir şehir turu esnasında Köln'de üretildiğini öğrendiğini belirtti.

"KOLONYA HEP ÇOCUKLUĞUMU HATIRLATIR"

Neriman isimli bir başka Türk vatandaşı da, kolonyayı çocukluğundan beri çok kullandığını, kendisine çocukluğunu hatırlattığını ve uzun yıllar boyunca kolonyanın Türkiye'den geldiğini zannettiğini söyledi.

