Dha İstanbul Bülteni - 2

1- YENİ AKİT GENEL YAYIN YÖNETMENİ KADİR DEMİREL'İN KATİL ZANLISI DAMADI İSTANBUL'A GETİRİLDİ



Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Mustafa ÖZDABAK İSTANBUL



Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel'i öldüren damadı Cemil Yavuz Karanfil İstanbul'a getirildi.



Demirel'i öldüren eşi Esma Karanfil'i ise ağır yaralayan Cemil Yavuz Karanfil dün İzmir'de yakalandı. Saat 08.45 sıralarında Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen Cemil Yavuz Karanfil, emniyete sokulurken gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.



Görüntü Dökümü:



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-Cemil Yavuz Karanfil'in şubeye girişi



-Soruları yanıtsız bırakması



-Genel ve detaylar



12.09.2017 - 08.52 Haber Kodu : 170912015



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(geniş haber)



2- ONUR ÖZBİZERDİK'E ATEŞ AÇMA DAVASINDA 2 YIL 6 AY HAPİS



Onur Özbizerdik savunmasında, "Hollanda ve Türkiye arasında gerginlik vardı. Bunlara üzüldüm. Sinirlendim. Hollanda Konsolosluğu'na gitmek istedim. Bana mani oldular. Sırf tepkimi göstermek için ruhsatsız silahımla havaya ve duvara ateş ettim" demişti.



Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA



Yer altı dünyasının ünlü isimlerinden Dündar Kılıç'ın torunu Onur Özbizerdik'e, Ulus'ta lüks bir mekanda havaya ateş açtığı iddiasıyla yargılandığı davada, "Ruhsatsız silah taşımak" ve "Genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak" suçlarından 2 yıl 6 ay hapis cezası ve 500 lira adli para cezası verildi. Mahkeme, Özbizerdik'in hapis cezasını ileride suç işlemeyeceği yönünde olumlu kanaat oluşmadığından ertelemedi.



İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci celseye, tutuksuz yargılanan sanık Onur Özbizerdik katılmadı. Duruşmada tanık olarak dinlenen gece klubünün mesul müdürü Necdet Yıldırım, ateş eden kişiyi görmediğini söyledi. Bunun üzerine mahkeme Özbizerdik hakkındaki kararını açıkladı. Mahkeme, Onur Özbizerdik'e "Ruhsatsız silah taşımak" suçundan 6136 sayılı Ateşli Silahlar Hakkındaki Kanuna Muhalefet suçundan 10 ay hapis ve 500 lira adli para cezası verdi. Özbizerdik'e "Genel güvenliği kasten tehlikeye düşürmek" suçundan ise TCK'nin 17/1-c maddesi uyarına 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, sanığın ileride suç işlemeyeceği yolunda olumlu kanaat oluşmadığından hapis cezasını ertelemedi.



"TEPKİMİ GÖSTERMEK İÇİN HAVAYA ATEŞ ETTİM" DEMİŞTİ



3 Mayıs'ta görülen celsede tahliyesine karar verilen Onur Özbizerdik savunmasında, "Hollanda ve Türkiye arasında gerginlik vardı. Bunlara üzüldüm. Sinirlendim. Özellikle bayan bakanın etrafının çevrilmesi olayı beni daha fazlasıyla üzdü. Biraz da ilaç aldım. Ülkemizde çoğu zaman maç sonrasında ve düğünlerde sevinçten ateş edilir. O gün ben üzüntüden ateş etmek istedim. Biraz daha kendimi gaza getirdim. Hollanda Konsolosluğu'na gitmek istedim. Bana mani oldular. Sırf tepkimi göstermek için ruhsatsız silahımla havaya ve duvara ateş ettim" demişti.



Görüntü Dökümü:



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-Özbizerdik'in arşiv görüntüleri



12.09.2017 - 11.34 Haber Kodu : 170912038



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3- THY, MİAMİ YOLCULARINI TAHLİYEYE BAŞLIYOR



Haber: Hüseyin ASLIYÜCE-İSTANBUL



ABD'nin Florida eyaletinde etkili olan Irma kasırgası nedeniyle 9,10 ve 11 Eylül tarihlerinde Miami seferlerinin iptal etmek zorunda kalan THY, 13 Eylül Çarşamba günü ilk seferini gerçekleştirecek. THY İptal olan seferler nedeniyle bölgeden ayrılamayan yolcular için de Miami'den İstanbul'a ek sefer koydu.



Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;



"Miami yolcularımızın dikkatine;



Amerika Birleşik Devletleri'nde etkili olan Irma kasırgası nedeniyle yolcularımızın uçuşlarının aksamaması için, 13 Eylül tarihinde Miami'den İstanbul'a bir ek sefer planlanmıştır. TK6882 uçuş koduyla icra edilecek seferimiz 03.30 lokal saati ile hareket edecektir. Yarın aynı zamanda TK77 IST-MIAMI seferi de saat 13.30'da icra edilecek."



KASIRGA HAVANA UÇUŞUNU İPTAL ETTİRDİ



Bu arada Irma kasırgası nedeniyle THY'nin Havana uçuşu da iptal oldu. THY resmi sitesinden yapılan duyuruda "12 Eylül 2017 tarihinde gerçekleştirilecek TK-183 numaralı İstanbul - Havana - Caracas - İstanbul seferlerimizin Havana uçuşları Irma Kasırgası nedeniyle iptal edildi. Seferlerimiz İstanbul - Caracas - İstanbul güzergahında tarifeli saatlerinde gerçekleştirilecektir" denildi.



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4- BAYRAMPAŞA'DA OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI



Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA



Bayrampaşa'da bir otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten alev alev yandı.



Cevatpaşa Mahallesi Şehit Balkan Kamil Caddesi'nde ilerleyen otomobilden bir anda dumanlar yükseldi. Sürücü, kısa sürede alevlerin sardığı aracı yol kenarına çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın sonrası otomobil kullanılmaz hale geldi. Otomobilin yanması çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.



Görüntü Dökümü



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(CEP TELEFONU GÖRÜNTÜSÜ)



-Yanan otomobilin görüntüsü



-İtfaiye ekiplerinin gelmesi



-Gelen ekiplerin yangını söndürmesi



-Genel ve detaylar



(AKTÜEL GÖRÜNTÜ)



-İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması



-Detaylar



12.09.2017 - 11.14 Haber Kodu : 170912035



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5- İKİ ARACA ÇARPIP DEVRİLDİ



Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL-DHA



Üsküdar'da sürücüsünün aşırı süratli kullandığı öne sürülen otomobil, ara sokakta iki araca çarptıktan sonra devrildi. Kazada 1 kişi yaralanırken, aracına çarpılan kadın sürücü şoka girdi.



Cumhuriyet Mahallesi Adem Yavuz Mahallesi'nde Uğurcan Hançar'ın kullandığı araç, iki otomobile çarptıktan sonra devrildi. Kazada aracın sürücüsü Uğurcan Hançar yaralanırken, araç içinde sıkıştı. Yaralı sürücü için olay yerine itfaiye ve ambulans çağrıldı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü araçtan çıkardı. Hançar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Aşırı hızlı olduğu öne sürülen Hançar'ın çarptığı aracın kadın sürücüsü ise şoka girdi. Ağlayan kadın sürücü, kameraların görüntü almasından rahatsız olarak olay yerinden uzaklaştı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasını ardından trafik normale döndü.



Görüntü Dökümü



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-Kazaya karışan araçların görüntüsü



-İtfaiye ve sağlık ekiplerini görüntüsü



-Devrilen aracın görüntüsü



-Şoka giren kadın sürücünün görüntüsü



-Kadın sürücünün uzaklaşması



-Vatandaşlarla röp



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