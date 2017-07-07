Dha İstanbul Bülteni - 1
1- MALTEPE'DE ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI: 1'İ AĞIR 4 YARALIKaza sonrası D-100 karayolu yaklaşık 1 saat trafiğe kapandı.
1- MALTEPE'DE ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI: 1'İ AĞIR 4 YARALI
Kaza sonrası D-100 karayolu yaklaşık 1 saat trafiğe kapandı.
Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA
Maltepe'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 02.30 sıralarında D-100 Karayolu İdealtepe mevkii Kartal istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, D-100 Karayolu'nda Kartal yönüne ilerleyen Muhammet Kayır Anan, eşya yüklü olan nakliyat kamyonun direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bu sırada aynı yönde ilerleyen Uğur Onur Yumru denetimindeki otomobil ve Tuncay Saraç yönetimindeki servis minibüsü ile Yakup Karadağ'ın kullandığı kamyonet duramayarak zincirleme kaza yaptı. Muhammet Kayır Anan'ın kullandığı kapalı kasa kamyonet çarpmanın etkisiyle yol kenarındaki bahriyelere doğru devrildi. Kazada otomobil sürücüsü Uğur Onur Yumru kaza yapan aracının içerisinde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen polis, İtfaiye ve Sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Yumru'yu sıkıştığı yerden çıkardı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralananları yapılan ilk müdahalenin ardından Maltepe Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Uğur Onur Yumru'nun durumunun ağır olduğu öğrenilirken, diğer yaralılar Hasan Karadağ, Hasan Aksu ve Muhammet Kayır Anan'ın sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
D-100 KARAYOLU YAKLAŞIK 1 SAAT TRAFİĞE KAPATILDI
Kaza sonrası D-100 Karayolu yaklaşık trafiğe 1 saat kapatılırken yola devrilen nakliyat kamyon ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait çekici vincin gelmesiyle uzun uğraşlar sonucu devrildiği yerden kaldırıldı. Bu arada devrilen kamyonun yakıt deposundan yola mazot aktığı görüldü. Kazaya karışan araçlarının olay yerinden kaldırılmasının ardından D-100 Karayolu yeniden araç trafiğine açıldı.
Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
Görüntü Dökümü:
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-Kaza yerinden görüntü
-Ambulanstan görüntü
-Polis ve Sağlık ekipleri
-İçerisi eşya yüklü olan kamyonet görüntü
Otomobillerin çekici yardımıyla kaldırılması
-D-100 Karayolu trafiğe kapatılması ve trafiğe açılması
-Çekici ve vinç aracı olay yerinde çalışmaları
-Kamyonetten mazot akması
-Vatandaşlardan görüntü
-Görgü tanıyla röp.
-Genel ve detaylar
07.07.2017 - 05.38 Haber Kodu : 170707013
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2- USTA OYUNCU HAKAN BALAMİR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER - Uğur AYAZSIN / İstanbul DHA
Yeşilçam sinemasının usta oyuncusu Hakan Balamir, Ataşehir Mimar Sinan Camii'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Balamir Maltepe'de toprağa verildi.
Usta Oyuncu Hakan Balamir, KOAH hastalığıyla uzun süredir mücadele etmiş ve tedavi gördüğü hastanede 72 yaşında hayatını kaybetmişti. Balamir için dün ikindi vakti, Ataşehir Mimar Sinan Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Balamir'in oğlu Tufan, kızı Martı, yakınları ve aralarında Engin Aksu, Nilüfer Aydan, Gülsen Tuncer, Berhan Şimşek'in de olduğu sanatçı arkadaşları katıldı.
"ÇOK SEVENLERİ VARDI"
Cami bahçesinde taziyeleri kabul eden Tufan Balamir, "Türkiye bir değerini daha yitirdi. Çok sevenleri vardı. Burada olamayanlar bir bir aradı" dedi.
"SİNEMA SANATINA AŞIKTI"
İki filmde beraber rol aldıkları oyuncu Gülsen Tuncer de, "Ben Hakan Balamir'le iki filmde birden çalıştım. Birisi sevgili eşimin yönetmeliğini yaptığı Bez Bebek filmi. Bundan 30 yıl önce biz Bez Bebek filmini çekiyorduk. İkinci filmimiz Konya'da çekilen Gramafon Avrat filmiydi. Bende bıraktığı izlenim, muhteşem bir insan, çok iyi bir yurttaş, ülkesini çok seven bir insandı. Sinema sanatına aşıktı. Hakan Balamir için sadece iyi şeyler söylenebilir" diye konuştu.
Hakan Balamir, cenaze namazının ardından, Maltepe Küçükyalı Mezarlığı'na defnedildi.
Görüntü Dökümü:
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-Camiden detay
-Tufan Balamir'in taziyeleri kabulü
-Hakan Balamir'in sanatçı dostları
-Röpler
-Cenaze namazı
-Tabutun arabaya konulması
-Genel ve detaylar
06.07.2017 - 17.35 - Haber Kodu : 170706210
06.07.2017 - 17.55 - Haber Kodu : 170706219
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3- 'ADALET YÜRÜYÜŞÜ' NEDENİYLE İSTANBUL'DA KAPATILACAK YOLLAR
Haber: İstanbul DHA
CHP'nin 'Adalet Yürüyüşü' nedeniyle İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından, CHP'nin 'Adalet Yürüyüşü' nedeniyle 7 Temmuz Cuma gününden 9 Temmuz Pazar gününe kadar kapatılacak yollar ile alternatif güzergahlar şu şekilde belirtildi:
CUMA GÜNÜ...
Cuma günü saat 08.00'dan konaklama yerine kadar;
D-100 Çayırova TEM bağlantı yolundan Tuzla İçmeler Köprü'ye kadar Kuzey yol ve Kuzey yan yolu (İstanbul istikameti) ve bu yola çıkan tüm bağlantı yolları trafiğe kapatılacak.
D-100 Pendik Tersane Köprü'den D-100 Çayırova TEM bağlantı yoluna kadar olan Güney yolun tamamı (Kocaeli istikameti) ve Güney yola çıkan bütün bağlantı yolları trafiğe kapatılacak.
TEM Otoyolu alternatif olarak kullanılacak.
CUMARTESİ GÜNÜ...
Cumartesi günü saat 05.00'dan konaklama yerine kadar;
D-100 Piyade Okulu Köprü'den D-100 Tersane Köprü'ye kadar olan Kuzey yolun ve Kuzey Şifa Mahallesi yan yolun (İstanbul istikameti) tamamı trafiğe kapatılacak.
D-100 Tersane Köprü'den Tuzla Piyade Okulu Köprüsü'ne kadar olan Güney yolun tamamı trafiğe kapatılacak.
Pendik Tersane Köprü'den Kartal Kumcular Sanayi Caddesi Köprüsü'ne kadar olan Kuzey ve Güney yolun tamamı ve bu yola bağlanan tüm bağlantı yolları trafiğe kapatılacak.
TEM Otoyolu alternatif olarak kullanılacak.
PAZAR GÜNÜ...
Pazar günü saat 05.00'den miting bitimine kadar;
Pendik sahil yolu İDO önü kavşaktan Maltepe sahil Büyükyalı Köprüsü'ne kadar olan Kuzey ve Güney yollar ile bu yola çıkan bağlantı yollarının tamamı trafiğe kapatılacak.
TEM Otoyolu, D-100 Karayolu ve minibüs yolu alternatif güzergah olarak kullanılacak.