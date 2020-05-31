DHA, firari Zekeriya Öz'ün Almanya'da kaldığı iddia edilen villayı görüntüledi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

DHA, firari Zekeriya Öz'ün Almanya'da kaldığı iddia edilen villayı görüntüledi

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye'den kaçan FETÖ'cü firari eski savcı Zekeriya Öz'ün Almanya'nın Speyer kentindeki Ren Nehri yanındaki kaldığı ileri sürülen lüks villayı Demirören Haber Ajansı görüntüledi.

DHA, firari Zekeriya Öz'ün Almanya'da kaldığı iddia edilen villayı görüntüledi
31.05.2020 13:27 | Son Güncelleme: 31.05.2020 13:27

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye'den kaçan FETÖ'cü firari eski savcı Zekeriya Öz'ün Almanya'nın Speyer kentindeki Ren Nehri yanındaki kaldığı ileri sürülen lüks villayı Demirören Haber Ajansı görüntüledi. Firari Öz'ün kaldığı iddia edilen sitede alınan yüksek güvenlik önlemleri dikkat çekerken, kentte yaşayan Türk vatandaşları " Bu siteden sürekli tesettürlü bir bayan giriş-çıkış yapıyor. Zenginlerin kaldığı sitesi olduğu için pek de anlam veremedik. Biz Türkiyemizi çok seviyoruz biz ülkemizin her zaman yanında ve arkasındayız. Burada FETÖ'cü barındırmayız."dedi.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye'den kaçan FETÖ'cü firari eski savcı Zekeriya Öz'ün Almanya'nın güneybatı kesimindeki Renanya-Palatina eyaletinde bulunan Speyer kentinde bir lüks villada kaldığı iddilarının ardından Demirören Haber Ajansı firari Öz'ün izini sürdü. Firari Öz'ün Speyer kentinde bir lüks villada kaldığı iddialarının ardından bölgede yaşayan Türkler lüks sitenin yakınına akın etti. Firari Öz'ün kentte kaldığı iddialarına bölgede yaşayan Türk vatandaşları tepki gösterdi.

LÜKS VİLLALARI 20 GÜVENLİK PERSONELİ KORUYOR

Öz'ün Almanya'nın Speyer kentindeki Ren Nehri yanındaki 9 villalı lüks site, alınan yüksek güvenlik önlemleri ile dikkat çekiyor. Duvarlarında elektrik tellerin bulunduğu villanın 10'ar kişilik iki vardiyalı güvenlik görevlileri tarafından korunması dikkat çekti.

TÜRK VATANDAŞLARI TEPKİ GÖSTERDİ

DHA'ya konuşan Speyer kentinde yaşayan Türk vatandaşları ise, Firari Öz'ün kentte kaldığı iddialarına tepki gösterdi. Speyer kentinde 20 yıldır yaşayan Türk iş insanı Ramazan Yıldırım da Öz'ün kaldığı villaların Ren Nehri yanındaki  lüks villalar olduğunu ifade etti. Yüksek korumalı bir villa olduğunu söyleyen Yıldırım, " FETÖ'cü Öz'ün burada olduğunu Türk basınından öğrendim. Öğrenir öğrenmez verilen adrese gittim. Biz Türkiyemizi çok seviyoruz biz ülkemizin her zaman yanında ve arkasındayız. Burada FETÖ'cü barınamaz "dedi.

"ONUNLA AYNI ŞEHİRDE YAŞAMAK İSTEMEM"

40 yıldır Speyer'de  yaşadığını ifade eden Selahattin Özkan da firari Öz'ün kentte kaldığını Türk basınında çıkan haberlerden öğrendiğini ifade ederek,"Benim kalbim, canım kendi ülkemle. Ülkeme her zaman saygılıyım. Benim kendi kardeşim de olsa benim ülkem hakkında bir kelime laf söylese onu  kabul edemem. Vatan sevgisi,bayrak sevgisi her şeyden önce gelir.Eğer buradaysa onunla aynı şehirde yaşamak istemem" dedi.     

"NE KADAR HAİN VARSA DESTEKLİYORLAR"

Speyer kentinin kalabalık mekanlarından biri olan tren garında dönercilik yapan  Orhan İnce ise, firari Öz ile ilgili buradaymış iddiaları açıkçası şaşırttı. Belki döner almaya gelmiş bile olsa tanıyamayız. Kamufle oluyordur muhtemelen" dedi. İnce, Fransa Almanya,İngiltere ve İtalya gibi ülkelerin Türkiye'ye ihanet eden kişilere her daim destek verdiğini ifade ederek, "Saydığım ülkeler Türkiye'ye hainlik eden ne kadar kişi varsa destekliyor. Bizim bunlarla işimiz olmaz." dedi,

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Son dakika: Diyarbakır'da polis memuru Atakan Arslan'ın şehit olduğu silahlı saldırının faili yakalandı Haber
Son dakika: Diyarbakır'da polis memuru Atakan Arslan'ın şehit olduğu silahlı saldırının faili yakalandı
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu Bartın, koronavirüsü yendi Haber
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu Bartın, koronavirüsü yendi
Haber Global'den Muharrem İnce'yi zora sokacak açıklama: Haberi vardı Haber
Haber Global'den Muharrem İnce'yi zora sokacak açıklama: Haberi vardı
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu Haber
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu
ABD'de siyahilerin isyanı durdurulamıyor! 25 kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi Haber
ABD'de siyahilerin isyanı durdurulamıyor! 25 kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Kayseri'de bir çift, arabalı düğün ile dünyaevine girdi Haber
Kayseri'de bir çift, arabalı düğün ile dünyaevine girdi
Tanju Çolak'tan dikkat çeken yabancı sayısı yorumu: Keşke sınır 3'e, 4'e inse
Tanju Çolak'tan dikkat çeken yabancı sayısı yorumu: Keşke sınır 3'e, 4'e inse
Son Dakika: 1 Haziran'da açılacak kahvehanelerde; iskambil, okey, tavla oynanamayacak
Son Dakika: 1 Haziran'da açılacak kahvehanelerde; iskambil, okey, tavla oynanamayacak
Alex de Souza, İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümüyle ilgili yaptığı paylaşımla büyük övgü aldı
Alex de Souza, İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümüyle ilgili yaptığı paylaşımla büyük övgü aldı
'Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum' diyen Yeliz Yeşilmen, şiddet sorularına cevap veremedi
"Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum" diyen Yeliz Yeşilmen, şiddet sorularına cevap veremedi
Ankara'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde eş zamanlı fuhuş baskını yapıldı
Ankara'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde eş zamanlı fuhuş baskını yapıldı
Son dakika: Gri kategoride aranan 2 terörist, Siirt'te etkisiz hale getirildi
Son dakika: Gri kategoride aranan 2 terörist, Siirt'te etkisiz hale getirildi
Fenerbahçe, kulüp logolu koruyucu maske satışına başladı
Fenerbahçe, kulüp logolu koruyucu maske satışına başladı
Tüm dünyayı ayağa kaldıran George Floyd cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı; Floyd'un polislere söyledikleri vicdanları sızlattı
Tüm dünyayı ayağa kaldıran George Floyd cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı; Floyd'un polislere...
56'lık Hülya, sporcu sütyeniyle ayna karşısında poz verdi
56'lık Hülya, sporcu sütyeniyle ayna karşısında poz verdi
Sokağa çıkma yasağında site bahçesinde voleybol oynayan 9 kişiye 28 bin 350 lira ceza kesildi
Sokağa çıkma yasağında site bahçesinde voleybol oynayan 9 kişiye 28 bin 350 lira ceza kesildi
Diyarbakır'da polis memurunu şehit eden zanlının yanında bulunan 2 kişi teslim odu
Diyarbakır'da polis memurunu şehit eden zanlının yanında bulunan 2 kişi teslim odu
ABD'de ordu birlikleri, protestoların arttığı Minneapolis'e girdi
ABD'de ordu birlikleri, protestoların arttığı Minneapolis'e girdi
Pes dedirten olay! Fırındaki sadaka kutusunu çaldı, kamera olan biten her şeyi kaydetti
Pes dedirten olay! Fırındaki sadaka kutusunu çaldı, kamera olan biten her şeyi kaydetti
ABD'de yağmacı protestoculara karşı dükkanını kılıçla koruyan adam linç edildi
ABD'de yağmacı protestoculara karşı dükkanını kılıçla koruyan adam linç edildi
İzinden gelen askeri öldüren zanlı: Küfretti, ateş ettim
İzinden gelen askeri öldüren zanlı: Küfretti, ateş ettim
Boksör Kemaloğlu yalnızca katil değilmiş! Öldürdükten sonra Zeynep'i soymuş
Boksör Kemaloğlu yalnızca katil değilmiş! Öldürdükten sonra Zeynep'i soymuş
Tatil sezonunu açan Serenay Sarıkaya bikinili görüntülendi
Tatil sezonunu açan Serenay Sarıkaya bikinili görüntülendi
Burhan Kuzu, 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş'u TBMM'de ağırlamış
Burhan Kuzu, 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş'u TBMM'de ağırlamış
Kasap Nusret Gökçe'nin kendisine ikizi kadar benzeyen kardeşi, görenleri şaşkına çevirdi
Kasap Nusret Gökçe'nin kendisine ikizi kadar benzeyen kardeşi, görenleri şaşkına çevirdi
Hasımların silahlı kavgasında olay yerinde tesadüfen bulunan masum kadın öldü
Hasımların silahlı kavgasında olay yerinde tesadüfen bulunan masum kadın öldü
Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı
Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı
Koronavirüs salgınının bitme noktasına geldiği Artvin Borçka'da şehir dışından gelenler 2. dalgaya sebep oldu
Koronavirüs salgınının bitme noktasına geldiği Artvin Borçka'da şehir dışından gelenler 2. dalgaya sebep oldu
Yaş sınırına takıldığı için cemaatle namaz kılamayan yaşlı adam konuştu: Pazar günü verecekleri izni Cuma günü versinler
Yaş sınırına takıldığı için cemaatle namaz kılamayan yaşlı adam konuştu: Pazar günü verecekleri izni Cuma günü...
Siyahi vatandaşı öldürerek ABD'deki gösterilerin fitilini ateşleyen polis, bir darbe de karısından yedi
Siyahi vatandaşı öldürerek ABD'deki gösterilerin fitilini ateşleyen polis, bir darbe de karısından yedi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fahrettin Koca Hasan Polatkan Mustafa Destici Alparslan Türkeş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Seda Sayan Acun Ilıcalı Haldun Dormen
Spor Mete Gazoz Fatih Terim Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Daha Fazla Şehit Bakan Haziran Diyarbakır
Şu an buradasınız: DHA, firari Zekeriya Öz'ün Almanya'da kaldığı iddia edilen villayı görüntüledi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.5.2020 13:32:00. #1.14#
title