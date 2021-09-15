DHA ekibi, 1915 Çanakkale Köprüsü yolunda

ÇANAKKALE Boğazı'nda Avrupa ve Asya kıtalarını ilk kez birbirine bağlayacak 1915 Çanakkale Köprüsü'ne, her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki 66'ncı tabliye blokunun montajı yapıldı. Köprüdeki araç yolu, geri kalan 21 tabliye blokunun montajıyla tamamlanacak. Dha ekibi, Lapseki yakasında yolun tamamlanan bölümünde araçla seyretti ardından da yürüyerek, 318 metre yüksekliğindeki kuleye yaklaşan yolun en uç noktasında, köprüdeki son durumu görüntüledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, çalışmaları incelemek üzere yaptığı son ziyarette, köprünün hizmete açılmasıyla Çanakkale Boğazı'nın 6 dakika gibi kısa sürede geçilebileceğini söylemişti.

Temeli, 18 Mart 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan 1915 Çanakkale Köprüsü, 2023 metrelik orta açıklığıyla Cumhuriyet'in 100'üncü kuruluş yılını simgelediği gibi 'dünyanın en uzun orta açıklığa sahip asma köprüsü unvanı'na da sahip olacak. Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı tarih olan 18 Mart'ı simgeleyen 318 metre yüksekliğindeki kulelere sahip 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı da Zafer'in 107'nci yıl dönümünün kutlanacağı 18 Mart 2022'de yapılacak. 5 bine yakın çalışan ile 24 saat aralıksız devam eden çalışmalar sonucu Çanakkale Köprüsü'nün büyük bölümü 4,5 yılda tamamlandı. Köprünün açılışına ise 6 ay kaldı.