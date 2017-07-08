Dha Ankara- Müftüoğlu : Kıbrıs Konferansı'nın Neden Başarısızlıkla Sonuçlandığı Sorusunun Yanıtı...

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Kocias'ın Twitter hesabından paylaştığı Kıbrıs Konferansı'na ilişkin ifadeleri ile ilgili olarak "Kıbrıs Konferansı'nın neden başarısızlıkla sonuçlandığı sorusunun yanıtı ise, Yunanistan Dışişleri Bakanı Kocias'ın dün Twitter hesabından paylaştığı ifadelerden de görülebilmektedir." açıklamasında bulundu.



Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu'nun açıklaması şöyle; "Türkiye, 28 Haziran - 7 Temmuz 2017 tarihlerinde Crans-Montana'da düzenlenen Kıbrıs Konferansı'na, müzakere sürecinin en başından bu yana sergilemiş olduğu iyi niyet ve yapıcı yaklaşımla, Kıbrıs meselesine adil ve sürdürülebilir bir kapsamlı çözüm bulunabilmesi amacıyla iştirak etmiştir. Son Konferans olan bu toplantı süresince iki hafta boyunca tarafımızca çözüm yönünde samimi çaba sarfedilmiştir. Kıbrıs Konferansı'nın neden başarısızlıkla sonuçlandığı sorusunun yanıtı ise, Yunanistan Dışişleri Bakanı Kocias'ın dün Twitter hesabından paylaştığı ifadelerden de görülebilmektedir. Takındığı tutumla Ocak ayındaki Konferansın sadece bir gün sürmesinin asıl sorumlusu olduğunu unuttuğu anlaşılan Bakan Kocias'ın sözkonusu ifadelerinin temelinde yatan uzlaşmaz ve yapıcılıktan uzak yaklaşım, Konferans boyunca Kıbrıs Rum ve Yunanistan taraflarınca ortaya konulmuştur. Konferans, iyi niyetin ve siyasi iradenin yoksunluğunda çözüme varılmasının mümkün olamayacağını bir kez daha gözler önüne sermiştir."







Haber: ANKARA