Dezavantajlı öğrencilerden duygulandıran harekete anlamlı karşılık

03.12.2019 13:39 | Son Güncelleme: 03.12.2019 13:45

Isparta IYAŞ Selçuklu Ortaokulu'nda bir süredir devam eden proje çalışmaları kapsamında dezavantajlı sınıfta eğitim öğrenim gören öğrenciler tarafından üretildikten sonra satılan ürünlerden elde edilen maddi gelir, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği Isparta Şubesi'ne bağışlanmak istendi. Kendileri için büyük anlam taşıyan bağışı kabul etmeyen derneğin Isparta Şube Başkanı Musa İrez, kendilerine sunulan maddi desteğin, öğrencilerin ihtiyaçları için kullanılmasını istedi.



Isparta IYAŞ Selçuklu Ortaokulu'nda bir süredir devam eden proje çalışmaları kapsamında öğrenci, öğretmen ve okul idaresi, üniversiteli öğrencilerle birlikte Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği Isparta Şubesi'ne ziyarette bulundu.



Ziyarette konuşan IYAŞ Selçuklu Ortaokulu Müdürü Ramazan Tezcan, "Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle, okulumuz bünyesinde bulunan özel eğitim sınıfıyla beraber, aylardır yürütmüş olduğumuz bir proje vardı. Yaklaşık 3 aydır süren bir çalışma sonucu, çocuklarımız yaptıkları bu ürünleri nakdi bir paraya dönüştürdüler. Bu nakdi para, yaklaşık 700 TL'lik bir rakamdı. Çocuklarımız ve ailelerinden gelen talepler doğrultusunda, özellikle dünya engelliler gününde, bunu bir vakfa veya bir derneğe bağışlamak istedikleri ile ilgili bir fikir oluştu. Bu fikir sonucunda bizim çocuklarımız, özellikle son zamanlarda ülkemizin içinde bulunduğu durumu da gözeterek, bu parayı, bu vatan uğruna şehit veya gazi olmuş kişilere ulaştırmak adına Isparta Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneğimize bağışlamak istediklerini söylediler. Biz de bu talep doğrultusunda dernek başkanı Musa Beye ulaştık. Bu vesile ile bu bağışımızı yapmak üzere bir ziyaret gerçekleştirdik" dedi.



Büyükçulcu: "Keşke herkes bu kadar duyarlı olabilse"



IYAŞ Selçuklu Ortaokulu'ndaki dezavantajlı öğrencilerin organize edilen proje ile yaptıkları ürünleri satın alan Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler Kurulu (KAGİK) Başkanı Zuhal Büyükçulcu ise, "Böyle bir sınıfa öncülük etmek, farkındalık oluşturmak beni gerçekten mutlu etti. Böyle bir yola çıktık, biz tekrar yapılan bu ürünleri almaya devam ediyoruz. Sürekli bir sürdürülebilirlik yapmak istiyoruz" dedi.



Sınıftaki öğrenci ve velilerinin yaptıkları çalışmalardan elde ettikleri geliri şehit yakınları ve gazilerin yer aldığı derneğe destek amacıyla bağışlamak istediklerinden bilgisi olmadığını anlatan KAGİK Başkanı Büyükçulcu, "Ben, bilmiyordum ve bunu duyunca gerçekten çok mutlu oldum. Keşke herkes bu kadar duyarlı olabilse" diye konuştu.



"Bize yapacakları bağışı, öğrencilerimizin eğitimi için harcamaları daha uygun olur dedik"



Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Isparta Şube Başkanı Musa İrez ise, "Bizleri ziyaret ettikleri ve yaptıkları ürünleri satarak, bağış noktasında bizleri düşündükleri için şahsım ve yönetim kurulum adına öncelikle teşekkür ediyorum. Öğrencilerimiz, bu vatana, bu yaşta yaptıkları ürünlerle bir şekilde katkı yapmaya çalışmışlar. Biz de bu vatana, karşıda oturan gazilerimiz oturuyor; gördüğünüz gibi kimisi gözünü verdi, kimisi ayağını verdi, kimisi de karşıdaki fotoğraflarda göründüğü gibi canını verdi. Buna rağmen, böyle bir durumda öğrencilerimizin bizi düşünmeleri, ilk önce çok büyük bir davranış. Öğretmenlerimiz de bu öğrencilerimizin yetiştirilmesi noktasında büyük özveri gösteriyorlar. Onun için, şahsım ve yönetim kurulum adına şöyle bir karar aldık; biz buna ihtiyacımız yok ve hatta gerekirse biz de ürünlerin alımında şehit ve gazilerimiz olarak katkı yapabiliriz. Onun için bize yapacakları bağışı, öğrencilerimizin eğitimi için harcamaları daha uygun olur dedik, böyle bir karar aldık" ifadelerini kullandı.



"Öğrencilerin toplumdan dışlanmaları ve tepkiler görmeleri gerçekten canımızı acıtıyor"



Son zamanlarda dezavantajlı gruplara yönelik olarak, ülke genelindeki farklı illerde, olumsuz durumların ortaya çıktığından hareketle, arkadaşlarıyla birlikte 'El Ele Verelim Engelleri Yok Edelim' isimli bir proje başlattıklarını anlatan üniversite öğrencisi Aybüke Maraş, "Basında, son zamanlarda engelli öğrenciler ve vatandaşlarla ilgili çok şey ortaya çıktı. Bunlar, çok tepkisel davranış aldıkları için de, biz öğrenciler olarak bu konuda sosyal bir farkındalık oluşturmak istedik. Öğrencilerin bu şekilde toplumdan dışlanmaları ve tepkiler görmeleri gerçekten canımızı acıtıyor. Bizler, üniversite öğrencileri olarak, onların faaliyetler yapabilmeleri ve bir şeyler ortaya çıkarabilmelerine destek olarak farkındalık sağlamak istedik. Birlikte etkinlikler yaptık, hep beraber mutfakta pastalar yaptık. Onlarla beraber etkinlikler yapıyoruz ve onları sosyal hayata hazırlıyoruz. Bunlar, zaten son zamanlarda çok dikkat çeken ve gündeme gelen şeyler. Bunlar, bizim sınıf arkadaşlarımla beraber ince düşündüğümüz bir konu. Bu şekilde öğrencilere katkı ve fayda sağlamak istedik" dedi.



"Çocuğuma, 'okula gitme, hastasın' desek bile, öğleye kadar evde duruyor, öğleden sonra yine okula gitmek istiyor"



Dezavantajlı grubun eğitim ve öğretim gördüğü sınıftaki down sendromlu bir öğrencinin velisi olan Mürüvet Işık Sungur ise, okulda alt sınıfın devamlılığı ve kendilerine gösterilen gayretten dolayı teşekkür etti.



Okulda kendilerine gösterilen ilgi ve alaka ile yapılan etkinliklerin çocuğuna da olumlu şekilde yansıdığını aktaran Mürüvet Işık Sungur, "Sınıfımız özel eğitim sınıfı olduğu için hocalarımızın da çok emeği var. Bizim için belki de küçük belki ama onlar için çok büyük bu yaptıkları şeyler. Onları başarabilmeleri ve böyle şeylerle uğrayabilmeleri, böyle şeyleri başarmaları, gelişimleri için de çok önemli. Bir şeyler başarıyor olmaları onları sevindiriyor ve çok mutlu ediyor" diye konuştu. - ISPARTA

Kaynak: İHA