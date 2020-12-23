- Deyrizor'daki öğretmenler YPG/PKK'nın öğretmenleri kaçırmasını protesto etti
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- Deyrizor'daki öğretmenler YPG/PKK'nın öğretmenleri kaçırmasını protesto etti

23.12.2020 15:21 | Son Güncelleme: 23.12.2020 15:28

- Deyrizor'daki öğretmenler YPG/PKK'nın öğretmenleri kaçırmasını protesto etti Suriye'nin Deyrizor kentinde yaşayan öğretmenler, YPG/PKK tarafından kaçırılmalarını protesto etti.

- Deyrizor'daki öğretmenler YPG/PKK'nın öğretmenleri kaçırmasını protesto etti

ŞAM - Suriye'nin Deyrizor kentinde yaşayan öğretmenler, YPG/PKK tarafından kaçırılmalarını protesto etti.

Suriye'nin kuzeydoğusunda Fırat Nehri üzerinde yer alan Deyrizor'daki öğretmenler YPG/PKK'nın öğretmenleri kaçırarak örgüte entegre etmelerini protesto etti. Protesto eden öğretmenler, YPG/PKK'nın Deyrizor Kırsalı gibi bölgelerde çalışan öğretmenleri okullardan kaçırdığını ve örgüte entegre etmeye çalıştıklarını söyledi. Öğretmenler, kaçırılma olaylarının devam etmesi durumunda okullara artık gitmeyeceklerini vurguladı. Öğretmenler ailelerinden zorla kopmak ve YPG/PKK'nın çatışmalarında olmak istemediklerini söyledi. Öğretmenlerin yanı sıra öğrenciler ve halk da protestolara katıldı.

- Deyrizor'daki öğretmenler YPG/PKK'nın öğretmenleri kaçırmasını protesto etti
- Deyrizor'daki öğretmenler YPG/PKK'nın öğretmenleri kaçırmasını protesto etti
- Deyrizor'daki öğretmenler YPG/PKK'nın öğretmenleri kaçırmasını protesto etti
- Deyrizor'daki öğretmenler YPG/PKK'nın öğretmenleri kaçırmasını protesto etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABU MUCAHİT EL HALEBİ

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