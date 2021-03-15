Devrim Saltoğlu? Bir Zamanlar Kıbrıs Devrim Saltoğlu Kimdir?

TRT1' de "Bir Zamanlar Kıbrıs adında" yeni bir dizi başlıyor. Yüzler yeni başlayacak diziye çevrildi. Başrollerini Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu gibi isimler paylaşıyor. Dizinin başrolünde yer alan Devrim Saltoğlu kimdir? Detaylı bilgiler haberimizde!

TRT1' de "Bir Zamanlar Kıbrıs adında" yeni bir dizi başlıyor. Yüzler yeni başlayacak diziye çevrildi. Başrollerini Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu gibi isimler paylaşıyor. Dizinin başrolünde yer alan Devrim Saltoğlu kimdir? Detaylı bilgiler haberimizde!

DEVRİM SALTOĞLU KİMDİR?

Devrim Saltoğlu30 Haziran 1973 yılında Trabzon'da dünyaya gelmiş, Türk oyuncudur.

Sırasıyla, Trabzon Anadolu Lisesi, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi İtalyan Dili ve Edebiyatı bölümü, A.Ü Devlet Konservatuvarı tiyatro oyunculuğu mezunudur.

Trabzon Belediyesi Deneme Sahnesi, Trabzon Devlet Tiyatrosu, Ankara Deneme Sahnesi, Ankara Özgür Tiyatro, İzmit Şehir Tiyatrosu, Kandemir Konduk Tiyatrosu ve Sadri Alışık Tiyatrosu'nda oyuncu olarak çalışmıştır.

2008-2009 sezonunda Salt Tiyatro'yu kurmuştur. " Salt Tiyatro Stüdyosu adlı bir de oyunculuk okulu vardır.

"Aşkyuvarlar" isimli bir de Roman çalışması vardır.

Rol Aldığı Tiyatro Oyunları

• Deli

• Ağır Roman (oyun)

• Şaşkın Aşıklar

• Medya Medya Nereye

• Misafir

• Hâkimiyet-i Milliye Aşevi

• Bir Kış masalı

• Kulaktan Kulağa

• Billur Köşk Masalı

• Son

• Lefty' i Beklerken

• Yeşil Gece

• Ah Şu Gençler

• Kral Üşümesi

Filmografisi

• Bir Zamanlar Kıbrıs 2021-: Rauf Denktaş

• Güvercin 2019: Celil

• Bedel 2015 : Ferhat

• Yağmur: Kıyamet Çiçeği 2014 : Trabzonspor Taraftar Lideri Ahmet

• Osmanlı'da Derin Devlet 2013 : Patrona Halil

• Kızım Nerede 2011 : Ozan

• Korku 2011 : Mehmet Akif Ersoy

• Kirli Oyunlar 2011 : Abdulaziz

• İhanet 2010 :

• Kapadokya Düşleri 2009 :

• Goncakaranfil : 2008 Zehir Osman

• Sıla : 2006 Cihan

• Keloğlan Kara Prens'e Karşı : 2005 Biricik Şefi

• Kayıt Dışı : 2005 Ekrem Kuzu

• Melekler Adası : 2004 Alp

• Asmalı Konak - Hayat : 2003 Seyhan Karadağ

• Asmalı Konak : 2002 Seyhan Karadağ

• 90-60-90 : 2001 Sedat

• Üvey Baba 2000

Rol Aldığı Diziler

• Bir Zamanlar Kıbrıs (Rauf Denktaş)[1]

• Güvercin (Celil)

• Üvey Baba

• Asmalı Konak - Seyhan Karadağ

• Melekler Adası - Alp

• Sıla

• Parmaklıklar Ardında - Mehmet

• Gonca Karanfil

• Kapadokya Düşleri

Bir Zamanlar Kıbrıs Konusu

1963, Kıbrıs'ta Türkler ve Rumlar yan yana sorunsuzca yaşamaktadır. Adanın pastoral coğrafyasında neşeli hayatlarını süren sakız tüccarı Dereli ailesi, Kanlı Noel olarak bilinen olayların başlaması ile diğer Türk aileler gibi saldırıya uğrar. Birbirlerinden ayrı düşen aile fertleri kasabalarından sürülüp zorunlu bir göçe başlarken ailenin başındaki Kemal Dereli kendi ailesiyle birlikte göç yolundaki binlerce Türk'ün lideri haline gelir.

Kıbrıs'ta yaşam mücadelesi sürerken Türkiye'den adaya gizli görevle yollanan Ankaralı ise Lefkoşa'da olayların seyrini değiştirir. Adada gizli kahramana dönüşen Ankaralı ve ayrı düştüğü nişanlısının hasretle ve yaşam mücadelesi ile harmanlanan aşkı da Dereli ailesinin hikâyesi ile iç içe geçer.

Yapımını TMC Film'in, yapımcılığını Erol Avcı'nın üstlendiği "Bir Zamanlar Kıbrıs", kahramanların gerçek yaşam mücadelelerini, aşklarını, ayrılıklarını ve hüsranlarını TRT 1 ekranlarından seyirciyle buluşturmaya hazırlanıyor.