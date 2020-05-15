Talihsiz vatandaş, ekmeğini kazandığı traktörün altında sıkışarak can verdi
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Talihsiz vatandaş, ekmeğini kazandığı traktörün altında sıkışarak can verdi

Sivas'ta direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktörün altında kalan talihsiz vatandaş, feci şekilde can verdi.

Talihsiz vatandaş, ekmeğini kazandığı traktörün altında sıkışarak can verdi
15.05.2020 12:51 | Son Güncelleme: 15.05.2020 13:36

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza saat 10.00 sularında Yıldızeli ilçesine bağlı Karalar Köyü yakınlarında meydana geldi. Köyden ilçe merkezine giden Azmi Ünlü yönetimindeki 58 YC 351 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Ünlü, devilen traktörün altında kaldı.

VATANDAŞLAR HABER VERDİ

Kazayı görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Ünlü'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza sonrası devrilen traktörün altında sıkışan Ünlü'nün cesedini AFAD ile Yıldızeli Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafında çıkartıldı.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Ünlü'nün cenazesi otopsi yapılmak üzere Yıldızeli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Talihsiz vatandaş, ekmeğini kazandığı traktörün altında sıkışarak can verdi

Kaynak: İHA

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