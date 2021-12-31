Devrekli muhtardan vatandaşlara hediye

ZONGULDAK (İHA) - Devrekli köy muhtarı vatandaşlara hediye dağıttı.

Zonguldak'ın Devrek İlçesine bağlı Özbağı Köyü Muhtarı Aziz Hızarcı vatandaşlara yaş pasta ve tavuk dağıtımı gerçekleştirdi. Her zaman olduğu gibi özel günlerde vatandaşlarının daima yanında olduğunu ifade eden Aziz Hızarcı, "Bugün de yaklaşık 150 haneye tavuk ve yaş pasta dağıtımı gerçekleştirdik bu tür çalışmalarımız aralıksız devam edecektir" diye konuştu. - ZONGULDAK

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