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Devrekli muhtardan vatandaşlara hediye

Devrekli muhtardan vatandaşlara hediye
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Devrekli köy muhtarı vatandaşlara hediye dağıttı.

ZONGULDAK (İHA) - Devrekli köy muhtarı vatandaşlara hediye dağıttı.

Zonguldak'ın Devrek İlçesine bağlı Özbağı Köyü Muhtarı Aziz Hızarcı vatandaşlara yaş pasta ve tavuk dağıtımı gerçekleştirdi. Her zaman olduğu gibi özel günlerde vatandaşlarının daima yanında olduğunu ifade eden Aziz Hızarcı, "Bugün de yaklaşık 150 haneye tavuk ve yaş pasta dağıtımı gerçekleştirdik bu tür çalışmalarımız aralıksız devam edecektir" diye konuştu. - ZONGULDAK

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