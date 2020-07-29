Devrek'te kaymakamın vaka artışı uyarısına rağmen tedbirsizlik sürüyor ZONGULDAK'ın 56 bin nüfuslu Devrek ilçesinde, vaka sayılarındaki artışa rağmen bazı vatandaşların duyarsız davranması dikkat çekti.

ZONGULDAK'ın 56 bin nüfuslu Devrek ilçesinde, vaka sayılarındaki artışa rağmen bazı vatandaşların duyarsız davranması dikkat çekti. Maskenin kendisini boğduğunu söyleyerek takmadığını söyleyen Hayri Can, "Gencim bana bir şey olmaz. Allah'ın verdiği canı Allah alır" dedi. Devrek Kaymakamı Ümit Altay, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla 1 yaşındaki çocuğun bile koronavirüse yakalandığını belirterek, uyarıda bulunmuştu.

Devrek ilçesinde bugüne kadar 76 kişi, koronavirüse yakalandı. 40 hasta, iyileşerek koronavirüsü yenmeyi başardı. 12 kişinin hayatını kaybettiği ilçede 24 kişinin ise hastane ve evlerinde tedavileri devam ediyor. Son olarak bir ailede koronavirüs tespit edildi. Anne, baba ile 1 ve 4 yaşındaki kardeşlerin testi pozitif çıktı. Ailenin evlerinde tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

KAYMAKAM SOSYAL MEDYADAN TEPKİ GÖSTERDİDevrek Kaymakamı Ümit Altay, önceki gün sosyal medyadan yaptığı açıklamayla ilçedeki koronavirüs vakalarının son günlerde artış gösterdiğini söyledi. Açıklamasında 1 yaşındaki bebeğin bile koronavirüse yakalandığını, Zonguldak genelinde en fazla yeni pozitif vaka olan ilçe olduklarını ifade eden Altay, "Artık daha nasıl anlatabilirim bilmiyorum" diyerek ilçedeki artışla ilgili halkın tedbirleri elden bırakmaması konusunda uyarıda bulundu.BELEDİYE BAŞKANI BOZKURT: SON 15 GÜNDE VAKA SAYILARI ARTTIDevrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, özellikle yaz mevsiminde yurt dışında yaşayan vatandaşların da gelmesiyle nüfuslarının 5-6 bin civarında arttığını söyledi. Devletin aldığı tüm tedbirleri fazlasıyla uyguladıklarını ifade eden Bozkurt, "Normalleşmeyle insanlar biraz gevşedi. Sanki salgın bitmiş gibi davrandılar. Devrek olarak son 15 günde vaka sayıları arttı. İlçeler arasında en yüksek vaka sayısına geldik. Vatandaşların dikkat etmesi konusunda uyarıyoruz. Kaymakamlığımızda her türlü iletişim yollarıyla uyarmaya çalışıyoruz. Daha çok geç değil. İzole olabilir. İnşallah şu süreci biraz daha dikkat ederek durumu kontrol altına lamaya çalışıyoruz." dedi.MASKE TAKMADI, SÖZLERİ ŞAŞIRTTI

İlçe merkezinde maske takmadan dolaşan Hayri Can ise açıklamalarıyla şaşkınlık yarattı. DHA muhabirinin "Neden maske takmıyorsunuz?" sorusuna önce "Unuttum"' diye cevap veren Hayri Can, ardından "Gencim bana bir şey olmaz. Maske beni boğuyor, kokuyor sıcakta. Daha genciz bir şey olmaz, sıkıntı olmaz. Öyle sanıyorum tahminim. Allah'ın verdiği canı Allah alır. Yırtarız hastalığı ya sıkıntı olmaz. Demir gibiyiz. Korkmayız hastalıktan" dedi. Hayri Can, "Biz sizden korkuyoruz" diyen muhabire, "Ben sağlamım benden niye korkuyorsun ? Hastalık olursa hemen hastaneye giderim" diye cevap verdi. Hayri Can, daha sonra muhabirin isteği üzerine maskesini taktı.

Kaynak: DHA