Devrek'te kaymakamın vaka artışı uyarısına rağmen tedbirsizlik sürüyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Devrek'te kaymakamın vaka artışı uyarısına rağmen tedbirsizlik sürüyor

ZONGULDAK'ın 56 bin nüfuslu Devrek ilçesinde, vaka sayılarındaki artışa rağmen bazı vatandaşların duyarsız davranması dikkat çekti.

Devrek'te kaymakamın vaka artışı uyarısına rağmen tedbirsizlik sürüyor
29.07.2020 16:33 | Son Güncelleme: 29.07.2020 16:44

ZONGULDAK'ın 56 bin nüfuslu Devrek ilçesinde, vaka sayılarındaki artışa rağmen bazı vatandaşların duyarsız davranması dikkat çekti. Maskenin kendisini boğduğunu söyleyerek takmadığını söyleyen Hayri Can, "Gencim bana bir şey olmaz. Allah'ın verdiği canı Allah alır" dedi. Devrek Kaymakamı Ümit Altay, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla 1 yaşındaki çocuğun bile koronavirüse yakalandığını belirterek, uyarıda bulunmuştu.

Devrek ilçesinde bugüne kadar 76 kişi, koronavirüse yakalandı. 40 hasta, iyileşerek koronavirüsü yenmeyi başardı. 12 kişinin hayatını kaybettiği ilçede 24 kişinin ise hastane ve evlerinde tedavileri devam ediyor. Son olarak bir ailede koronavirüs tespit edildi. Anne, baba ile 1 ve 4 yaşındaki kardeşlerin testi pozitif çıktı. Ailenin evlerinde tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

KAYMAKAM SOSYAL MEDYADAN TEPKİ GÖSTERDİDevrek Kaymakamı Ümit Altay, önceki gün sosyal medyadan yaptığı açıklamayla ilçedeki koronavirüs vakalarının son günlerde artış gösterdiğini söyledi. Açıklamasında 1 yaşındaki bebeğin bile koronavirüse yakalandığını, Zonguldak genelinde en fazla yeni pozitif vaka olan ilçe olduklarını ifade eden Altay, "Artık daha nasıl anlatabilirim bilmiyorum" diyerek ilçedeki artışla ilgili halkın tedbirleri elden bırakmaması konusunda uyarıda bulundu.BELEDİYE BAŞKANI BOZKURT: SON 15 GÜNDE VAKA SAYILARI ARTTIDevrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, özellikle yaz mevsiminde yurt dışında yaşayan vatandaşların da gelmesiyle nüfuslarının 5-6 bin civarında arttığını söyledi. Devletin aldığı tüm tedbirleri fazlasıyla uyguladıklarını ifade eden Bozkurt, "Normalleşmeyle insanlar biraz gevşedi. Sanki salgın bitmiş gibi davrandılar. Devrek olarak son 15 günde vaka sayıları arttı. İlçeler arasında en yüksek vaka sayısına geldik. Vatandaşların dikkat etmesi konusunda uyarıyoruz. Kaymakamlığımızda her türlü iletişim yollarıyla uyarmaya çalışıyoruz. Daha çok geç değil. İzole olabilir. İnşallah şu süreci biraz daha dikkat ederek durumu kontrol altına lamaya çalışıyoruz." dedi.MASKE TAKMADI, SÖZLERİ ŞAŞIRTTI

İlçe merkezinde maske takmadan dolaşan Hayri Can ise açıklamalarıyla şaşkınlık yarattı. DHA muhabirinin "Neden maske takmıyorsunuz?" sorusuna önce "Unuttum"' diye cevap veren Hayri Can, ardından "Gencim bana bir şey olmaz. Maske beni boğuyor, kokuyor sıcakta. Daha genciz bir şey olmaz, sıkıntı olmaz. Öyle sanıyorum tahminim. Allah'ın verdiği canı Allah alır. Yırtarız hastalığı ya sıkıntı olmaz. Demir gibiyiz. Korkmayız hastalıktan" dedi. Hayri Can, "Biz sizden korkuyoruz" diyen muhabire, "Ben sağlamım benden niye korkuyorsun ? Hastalık olursa hemen hastaneye giderim" diye cevap verdi. Hayri Can, daha sonra muhabirin isteği üzerine maskesini taktı.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait Politika
Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait
Terör örgütü YPG/PKK bir genci daha işkenceyle öldürdü 3. Sayfa
Terör örgütü YPG/PKK bir genci daha işkenceyle öldürdü
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı tedbirleriyle ilgili açıklama yapıyor Güncel
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı tedbirleriyle ilgili açıklama yapıyor
Trafik kazası geçirerek ölümden dönen Alişan, ailesinin güvenliği için 3 yeni araç aldı Magazin
Trafik kazası geçirerek ölümden dönen Alişan, ailesinin güvenliği için 3 yeni araç aldı
Üsküdar'da bulunan iguana sokak kedisinin karşısına çıkınca kedi neye uğradığını şaşırdı Yaşam
Üsküdar'da bulunan iguana sokak kedisinin karşısına çıkınca kedi neye uğradığını şaşırdı
Kurbanlık yüklü kamyon şarampole devrildi: 3 kişi yaralandı, çok sayıda hayvan telef oldu 3. Sayfa
Kurbanlık yüklü kamyon şarampole devrildi: 3 kişi yaralandı, çok sayıda hayvan telef oldu
Kaportacı müşterisinin önce yedek anahtarını, 1 yıl sonra da otomobilini çaldı
Kaportacı müşterisinin önce yedek anahtarını, 1 yıl sonra da otomobilini çaldı
ABD'de kaza yapan sürücü, aracı patlamadan son anda kurtarıldı
ABD'de kaza yapan sürücü, aracı patlamadan son anda kurtarıldı
Ailevi meseleleri olan kadının söylediği DEAŞ yalanı ortalığı karıştırdı
Ailevi meseleleri olan kadının söylediği DEAŞ yalanı ortalığı karıştırdı
Ülkeyi karıştıran ses kaydı: Kocam cinsel ilişki karşılığı öğrencilerin notunu artırdı
Ülkeyi karıştıran ses kaydı: Kocam cinsel ilişki karşılığı öğrencilerin notunu artırdı
Dubai tasarımcıları, moda maskelerini 'olmazsa olmaz' aksesuar haline getiriyor
Dubai tasarımcıları, moda maskelerini "olmazsa olmaz" aksesuar haline getiriyor
Sercan Yıldırım, Survivor'dan elendikten sonra tatile çıktığı Aycan Yanaç'ın arabada uyuduğu anları paylaştı
Sercan Yıldırım, Survivor'dan elendikten sonra tatile çıktığı Aycan Yanaç'ın arabada uyuduğu anları paylaştı
Kurban Bayramı öncesi korkutan açıklama! Gaziantep'te 18 bin kişi karantinada
Kurban Bayramı öncesi korkutan açıklama! Gaziantep'te 18 bin kişi karantinada
Emektar oyuncu Hikmet Taşdemir'e semt pazarında yoğun ilgi
Emektar oyuncu Hikmet Taşdemir'e semt pazarında yoğun ilgi
Sokak ortasındaki kanlı infazı kameralar kaydetti
Sokak ortasındaki kanlı infazı kameralar kaydetti
Çocuklarına mesaj atıp intihar edeceğini söyleyen baba, ekipleri harekete geçirdi
Çocuklarına mesaj atıp intihar edeceğini söyleyen baba, ekipleri harekete geçirdi
Son Dakika: Euro 8,23 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
Son Dakika: Euro 8,23 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
Kerem Bürsin, son yolculuğuna uğurlanan babaannesinin cenaze törenine katılmadı
Kerem Bürsin, son yolculuğuna uğurlanan babaannesinin cenaze törenine katılmadı
Mansur Yavaş'tan belediye çalışanlarına büyük jest: Maaşlar bayram öncesi yatırılacak
Mansur Yavaş'tan belediye çalışanlarına büyük jest: Maaşlar bayram öncesi yatırılacak
16 yaşındaki genç, elindeki tabancanın kazara ateş alması sonucu 15 yaşındaki arkadaşını vurdu
16 yaşındaki genç, elindeki tabancanın kazara ateş alması sonucu 15 yaşındaki arkadaşını vurdu
Son Dakika: Memurlara WhatsApp yasağı mı geldi? Cumhurbaşkanlığı'ndan çok konuşulan iddiaya yanıt
Son Dakika: Memurlara WhatsApp yasağı mı geldi? Cumhurbaşkanlığı'ndan çok konuşulan iddiaya yanıt
Barcelona, Juventus'a takaslandıktan sonra tesislere geri dönmeyen Arthur'a dava açacak
Barcelona, Juventus'a takaslandıktan sonra tesislere geri dönmeyen Arthur'a dava açacak
İstanbul Valiliği, Kurban Bayramı tedbirlerini açıkladı
İstanbul Valiliği, Kurban Bayramı tedbirlerini açıkladı
Türkücü İzzet Yıldızhan'ın fenomen genç kıza attığı özel mesajları ifşa oldu
Türkücü İzzet Yıldızhan'ın fenomen genç kıza attığı özel mesajları ifşa oldu
Pazarda tüm dikkatler onun üzerinde! 1,5 tonluk tosun 45 bin TL'ye alıcısını bekliyor
Pazarda tüm dikkatler onun üzerinde! 1,5 tonluk tosun 45 bin TL'ye alıcısını bekliyor
55 yaşındaki İngiliz model Elizabeth Hurley, bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı
55 yaşındaki İngiliz model Elizabeth Hurley, bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı
Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 8,9'a çıkardı
Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 8,9'a çıkardı
Genç kız, 'Üniversite mezunu koyuncu' afişi ile kurban pazarının ilgi odağı oldu
Genç kız, 'Üniversite mezunu koyuncu' afişi ile kurban pazarının ilgi odağı oldu
Beren Saat, Kenan Doğulu ile evliliklerinin 6. yılını kutladı
Beren Saat, Kenan Doğulu ile evliliklerinin 6. yılını kutladı
Batuhan Karadeniz, Tuzlaspor'da gösterdiği performansla TFF 2. Lig şampiyonluğunda kilit rol oynadı
Batuhan Karadeniz, Tuzlaspor'da gösterdiği performansla TFF 2. Lig şampiyonluğunda kilit rol oynadı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Tuma Çelik Ziya Selçuk Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Gülben Ergen Nebahat Çehre Michael Jackson
Spor Yılmaz Vural Mehmet Topal Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Robert Prosinecki
Daha Fazla Dha İzmir Bayram Ankara
Şu an buradasınız: Devrek'te kaymakamın vaka artışı uyarısına rağmen tedbirsizlik sürüyor - Zonguldak
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.7.2020 17:31:09. #1.14#
title