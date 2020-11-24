Devran Kitabı konusu nedir? Selahattin Demirtaş'ın kitabı Devran'da ne anlatılıyor?

Siyaset gündeminin ana konularından biri haline gelen "Devran" kitabı vatandaşların da merak konusu oldu. Peki, Selahattin Demirtaş'ın kitabı Devran'da ne anlatılıyor? Devran Kitabı konusu nedir?

Selahattin Demirtaş'ın kitabı Devran adlı kitabı siyaset gündeminin ana konularından biri haline geldi. Peki, Devran Kitabı konusu nedir? Selahattin Demirtaş'ın kitabı Devran'da ne anlatılıyor?

DEVREAN KİTABI KONUSU NEDİR?

İlk Yayınlanma Tarihi: 2019

Yazarı: Selahattin Demirtaş

Toz duman kenarlardan, taşradan ve kuytulardan, memleketten yoksulluk halleri. Utananlar, üzülenler, âşıklar, yevmiyeciler, küçük kasabalar, hazin ve uzakta kalan hayatlar.

Devran, inatçı neşesiyle geçip giden zamanın çarpıklığını anlatıyor. Umut umut, cümle cümle… Evvela mahsus selam ediyor doğan güne.

Selahattin Demirtaş, yaralıların, umarsızların, kalbi hızla çarpanların hikâyecisi. Sofrasında konuk ağırlayan, durup durup konuşan…

Doksanların başı, ziraat fakültesini yeni bitirmişim, iş güç yok henüz. Günün çoğunu evde iş projeleri ve gelecek planlarıyla geçiriyorum. Dile kolay, her gün elli tane iş kuruyorum kafamda. Hemen para kazanmaya başlamam lazım diyorum. Acayip zengin olasım gelmiş, yerimde duramıyorum. Fakirlik içinde büyümüşüz, fakir fakir okuyup üniversiteyi de bitirmişiz. Ama her şeyin bir sonu olduğuna göre fakirliğin de bir sonu var değil mi?