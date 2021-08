Devletimiz; Spora, Sporcuya Önemli Destekler Veriyor

Her daim sporun ve sporcunun yanında olarak destek veren Vali Seddar Yavuz, 12-18 Temmuz tarihleri arasında Şanlıurfa'da gerçekleşen Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım seçmelerinde ülkemizi temsil etmeye hak kazanan ve 20-22 Ağustos'ta Finlandiya'nın Tampere şehrinde yapılacak Avrupa...

Her daim sporun ve sporcunun yanında olarak destek veren Vali Seddar Yavuz, 12-18 Temmuz tarihleri arasında Şanlıurfa'da gerçekleşen Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım seçmelerinde ülkemizi temsil etmeye hak kazanan ve 20-22 Ağustos'ta Finlandiya'nın Tampere şehrinde yapılacak Avrupa şampiyonasında da ülkemizi temsil edecek Milli Takım sporcuları ile bir araya geldi. The Ness Otel'de düzenlenen programa; Vali Seddar Yavuz'un yanısıra, Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, Gençlik ve Spor İl Müdürü İbrahim Aktürk, Karate Federasyonu Başkanı Mehmet Kör, Karate Milli Takımlar Menajeri Hikmet Şaha, teknik direktörler, antrenörler ve Milli Takım sporcuları katıldı. Vali Seddar Yavuz'un kendilerine desteklerini hiçbir zaman esirgemeyip, her daim yanlarında olduğunu belirterek, teşekkür eden Karate Federasyonu Başkanı Mehmet Kör'ün konuşmalarının ardından Vali Seddar Yavuz yaptığı konuşmalarında; "Sizleri Kocaeli'de ağırlamak bizim için ayrı bir mutluluk. Spor, bireysel yeteneklerimizi geliştirmenin yanında; Aziz milletimizi temsil ettiğimiz, uluslararası rekabette yerimizi, gücümüzü, kuvvetimizi gösterdiğimiz önemli bir alandır. Spor aynı zamanda ülkelerin reklam aracı haline de gelmiştir. Başarının disiplin ile mümkün olduğunu vurgulayan Vali Yavuz; Başarılı olmanın yolu disiplinli olmaktan geçiyor. Başarı elde etmiş her kim varsa birçok şeyden vaz geçmiştir. Hayatında bir şeyler başarmış ve bir yerlere gelmiş bütün insanlar diğerlerinden farklı yaşar, farklı düşünür ve farklı eylemler gösterirler. O bakımdan sizin buraya kadar gelmiş olmanız bundan sonraki hayatınızda da önemli işler yapabileceğinizin en önemli göstergesidir. Sizler, Aziz Milletimizi Temsil Ediyorsunuz Bir gün bir yerlere geldiğinizde her ne olursanız olun milletimizin değerleriyle, sevdasıyla, davasıyla bütünleşmek size güç verecektir. Ne zaman müsabakaya çıksanız arkanızda 84 milyonun duası, kalbi sizinle birliktedir. Sizleri çok seviyor ve gençliğe çok büyük yatırımlar yapıyoruz. 32 senedir bu devlette hizmet eden son 9 yılda da Valilik yapan birisi olarak, son 20 yılda spora yapılan yatırımı anlatmakla bitiremem. Elbette bunlar yeterli değil. Sayın Cumhurbaşkanımız spora, sporcuya önemli destekler veriyor. Sizler de Aziz milletimizi temsil ediyorsunuz. Başarı illa hedefe varmak değil, hedefe yürümek de bir başarıdır. Yolunuz bahtınız açık olsun. Sizleri canı gönülden tebrik ediyorum. " diyen Vali Yavuz, bir süre Milli sporcularımız ile sohbet ederek, başarı temennisinde bulundu.

Kaynak: Habermetre