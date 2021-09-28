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Devlet Konservatuvarı akademisyenlerinden özel yayınlar

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Devlet Konservatuvarı akademisyenlerinden özel yayınlar

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Devlet Konservatuvarı öğretim üyeleri Prof. Dr. Özlem Doğuş Varlı ve Doç.

BURSA (Habermetre) - Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Devlet Konservatuvarı öğretim üyeleri Prof. Dr. Özlem Doğuş Varlı ve Doç. Ersen Varlı tarafından kurulmuş olan Etnomüzikoloji Derneği'nin organize ettiği, Macar Kültür Merkezi, BUÜ Devlet Konservatuvarı ile ortaklaşa gerçekleştirilen 2020 Müzik&Kimlik ve Dans: Tuna'nın Tınıları sempozyumu sonrası seçilen yazılardan oluşan Müziğin Kimlikli Halleri: İdeoloji, Etnografi, Popüler Kültür başlıklı kitap Eylül ayı itibariyle okuyucularıyla buluştu.

Devlet Konservatuvarı Türk Müziği ASD Başkanı Prof. Dr. Özlem Doğuş Varlı'nın bilim kurulu başkanlığını yaptığı, Mayıs ayında düzenlenen KADINLAR DÜNYAYI ÇALIYOR/SÖYLÜYOR- Müzik ve Kadın Sempozyumu Bildirileri Kitabı Etnomüzikoloji Derneği Yayınları olarak, açık erişimli e-kitap olarak yayınlandı. Özlem Doğuş Varlı, Cüneyt Arslan, Tolga Baş, Olcay Varlı editörlüğünde okuyucuyla buluşan kitapta, üniversitemiz öğretim üyelerinden Prof. Dr. Gökçe Altay Artar, Doç. Güniz Alkaç, Prof. Dr. Nesrin Karaca ve Farshad Nasırı Babelanı de yazılarıyla yer aldılar.

http://www. etnomuzikoloji. org/files/docs/70-kadinlar-dunyayi-cs-sempozyum-proceedings-dokuman-kopyasi. pdf

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