Bahçeli'den Selçuk Özdağ'a saldırı görüntülerine ilginç yorum: Evinin balkonuna kamera yerleştirmiş

Parti grubunda konuşan MHP Lideri Devlet Bahçeli, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a saldırı olayının bir düzmece olduğunu belirterek "Evinin balkonuna kamera yerleştirmesi, sonra dönüp masumiyet çığırtkanlığı yapması, sonra da bana saldırdılar demesi bildik bir numaradır" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli, geçtiğimiz haftalarda saldırıya uğrayan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ ile ilgili de konuştu.

Özdağ'a yapılan saldırının partisiyle ilişkilendirilmesinden rahatsızlık duyan Bahçeli, "Hiç kimse şiddet ihalesini üzerimize yıkmaya çalışmasın, bunu aklından dahi geçirmesin. Gündeme gelmek için kendilerine saldırı organize edenler, husumet çemberine sıkışanlar, suç ve suçluyu uzaklarda araştırmasınlar. Evinin balkonuna kamera yerleştirmesi, sonra dönüp masumiyet çığırtkanlığı yapması, sonra da bana saldırdılar demesi bildik bir numaradır. Bu numaralar eskimiştir." ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin konuşmalarından satır başları:

"Millete vekâlet onurlu ve üstün demokratik görevdir, bu görevin hakkını vermek şerefli bir mücadelenin mükâfatıdır. Her dava adamı aynı zamanda gönül adamıdır. MHP'nin muhterem vekilleri bu vasfa ziyadesiyle haizdir. Sevdamız millet, sesimiz devlettir.

"MAHCUBİYETİMİZ YOK Kİ YÜZÜMÜZ KIZARSIN"

Bizi arayan çarpık kulislerinde, çıkar lobilerinde, çorap ortamlarda değil Türk milletinin varlığında bulacaktır, nitekim bariz farkımız da budur.Geldiğimiz yer belli, varacağımız yer bellidir.3-5 kendini bilmezin 5-10 densizin karalamasıyla yolumuzdan dönecek değiliz, mahcubiyetimiz yok ki yüzümüz kızarsın. Soyumuz belli, tuttuğumuz bayrak bellidir. Mağlubiyetimiz yok ki başımız öne eğilsin, açığımız yok ki korkularımız öne çıksın. Biz onun bunun ne dediğine bakmıyoruz, millet, ecdat ne diyor, Allah ne buyuruyor ona bakıyoruz. Fanatizmin uşağı olanlar MHP ile boy ölçüşemez. Hep aynı ilkellikler, hep bildik tahrik ve bayatlamış suçlamalar tekraren tedavüle sokulmuştur.

"YUMUŞAK BAŞLI İSEK DE UYSAL KOYUN GÖRÜLEMEYİZ"

MHP'yi şiddet yanlısı göstermek ayıplı ve ahlaksız suçlamadır. Partimizi kavga ve karışıklıkla bir gösterme çabası hayasız bir tuzaktır. Alçakça tezgahlanmış kara kampanyalara asla teslim olmayız. Yumuşak başlı isek de uysal koyun görülemeyiz. 1 adım yaklaşana 10 adımla koşarız. Ülkemize ve ülkelerimize kefen biçen olursa o kefeni başlarına geçiririz. Bazı saldırılarla MHP ile bağ kurmak zorlamadır. Taraf olmadığımız bir saldırının faili olarak gösterilmek ucuzdur.

"KARA KAMPANYALARA ASLA TESLİM OLMAYIZ"

MHP'yi şiddet yanlısı göstermek, sokak diline saplanıp kaldığını iddia etmek ayıplı ve ahlaksız bir suçlamadır. İnsan sevgimizin sadakasını versek 7 sülalesine yetecek olan çevrelerin partimizi kavga ve karışıklıkla bir gösterme çabası hayasız bir tuzaktır. Biz bu tuzağa düşmeyiz, kara kampanyalara asla teslim olmayız.

"BU NUMARALAR ESKİMİŞTİR"

Hiç kimse şiddet ihalesini üzerimize yıkmaya çalışmasın, bunu aklından dahi geçirmesin. Gündeme gelmek için kendilerine saldırı organize edenler, husumet çemberine sıkışanlar, suç ve suçluyu uzaklarda araştırmasınlar. Evinin balkonuna kamera yerleştirmesi, sonra dönüp masumiyet çığırtkanlığı yapması, sonra da bana saldırdılar demesi bildik bir numaradır. Bu numaralar eskimiştir."

"KATİLE KATİL DEMEYİ ÖĞRENSİNLER"

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemler bize göre bir prova niteliği taşımaktadır. Biz milletimiz ve ülkemiz için huzur ve refah istiyoruz, barış ve kardeşlik diliyoruz. Halkalı'da tren bekleyenlere sadece gülüyoruz. Müfteri nasıl olur ispatlıyorlar. Üzerimizde oynanan oyunları kendi elleriyle çürütüyorlar. Yeri gelirse Yunus, yeri gelirse Yavuz olmasını biliriz. Sokağı da biliriz, siyaseti de biliriz. CHP Genel Başkanı ve İP Genel Başkanı şiddetten rahatsızsa öncelikle katile katil, caniye cani, teröriste terörist demesini öğrenmelidirler.

"SEROK'UN KONUŞMAYA HADDİ VE HAKKI YOK!"

Cumhur İttifakı kaos hayallerini suya düşürmektedir. Milli birlik ve iç huzur ortamını baltalamayı düşünenleri şaşkına çevirmektedir. Serok'un konuşmaya ne hakkı ne de haddi vardır! Biz onun namertliğini iyi biliriz. Koalisyon amacıyla bize geldiğinde söylediklerini açıklasaydık insan içine çıkacak yüzü kalmazdı. Serok Ahmet yalancıdır! Kemal Kılıçdaroğlu fren tutmamış yalan bataklığına çakmıştır. İP'in başkanı yalanı maske olarak takalı zaten çok olmuştur.

HDP'YE ÇOK SERT TEPKİ

HDP'nin ön kapısından giren arka kapısında Kandil'e çıkmaktadır. HDP'yi savunmak Türkiye'nin egemenlik haklarını yok saymaktır. Parti kapatılmasıyla ilgili görüşümüz nettir, tutarlı çizgimizde bir değişiklik olmayacak. HDP'nin kapatılması adalete ve hakkaniyete bir aykırılık teşkil etmeyecektir. CHP ve İyi Parti'ye göre terörist Demirtaş serbest bırakılmalıdır. Teröriste terörist demeyen işlenmiş suça ortak olmuştur."

"CHP MİLİTAN ARIYORSA İL BAŞKANINA BAKSIN"

Kahramana militan demek vatan hainlerine mihmandarlıktır. CHP Militan arıyorsa Boğaziçi'nde DHKP-C militanlığı yapan il başkanına baksın."