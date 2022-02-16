DEVA Parti'li Gürcan hakkındaki iddianame kabul edildi

ANKARA (DHA) - ANKARA'da, 'siyasal ve askeri casusluk' soruşturması kapsamında tutuklanan DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan hakkındaki iddianame eksiklikler giderildikten sonra ikinci kez mahkemeye gönderilerek, kabul edildi. Gürcan'ın, müebbet ve 35 yıla kadar hapsi istendi.

DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya casusluk amacıyla temin etme' suçundan yürüttüğü soruşturma kapsamında, 26 Kasım'da İstanbul'daki evinde gözaltına alındı. Ankara'ya getirilen Gürcan, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ndeki sorgusu ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.