Destan, Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 23 Kasım 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in üstlendiği, senaristliğini Nehir Erdem ve Ayşe Ferda Eryılmaz'ın yaptığı Türk yapımı tarihi drama ve kurgu türündeki televizyon dizisi. Destan dizi oyuncuları merak ediliyor. Peki, Destan 'Çolpan Hatun' kimdir? İpek Karapınar kimdir, kaç yaşında, nereli, rol aldığı diziler nelerdir? Çolpan Hatun karakterini kim canlandırıyor?

DESTAN 'ÇOLPAN HATUN' KİMDİR?

Gök Han'ı Alpagu Han'ın sürgün ettiği Dağ Hanlığı'nın başı, Akkız'ın Hanı. Yüreği yana yana taşa dönmüş, çok hırslı, çok sabırlı bir kadın Han.

ÇOLPAN HATUN KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Destan dizisinde Kırçiçek karakterini "İpek Karapınar" canlandırmaktadır.

İPEK KARAPINAR KİMDİR?

Azize İpek Karapınar (d. 20 Mart 1984; Üsküdar, İstanbul) Türk oyuncu.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Konservatuvarında keman eğitimi aldı. İlk oyunculuk deneyimini, Köprü adlı dizide Aslı Yazıcı karakterini canlandırarak yaşadı.

ROL ALDIĞI YAPIMLAR

Hatırla Sevgili : Zeynep

Kurtlar Vadisi Pusu : Funda İlmen

Zehirli Sarmaşık : Sinem

Doludizgin Yıllar : Gülşen

Köprü : Aslı Yazıcı

Küçük Sırlar : Arzu

Ustura Kemal : Nihal

Talih Kuşu : Cansu

Adını Kalbime Yazdım : Leyla

Hayat Yolunda : Yelda Güçlü

Kırgın Çiçekler : Feride

Nöbet : Zeynep

Destan : Çolpan Hatun

DESTAN KONUSU NEDİR?

Destan Dizisi dağ kızı Akkız'la, yine Gök Sarayı'nda Korkut Han'ın öksüz bıraktığı Gök Tegini Batuga arasındaki destansı aşkı ve bu dönemde yaşanan savaşları konu alıyor.

DESTAN DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Destan dizisi yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; başrollerini Ebru Şahin, Selim Bayraktar ve Edip Tepeli'nin, yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in üstlendiği; senaryosunu Nehir Erdem ile Ayşe Ferda Eryılmaz'ın kaleme aldığı 'Destan' yakında ATV'de.

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