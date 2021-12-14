Destan 'Çolpan Hatun' kimdir? İpek Karapınar kimdir, kaç yaşında, nereli, rol aldığı diziler nelerdir? Çolpan Hatun karakterini kim canlandırıyor?
Destan dizisi karakterleri ve oyuncuları merak ediliyor. Merak edilen isimlerden birisi de Çolpan Hatun karakteri oldu. Peki, Destan Çolpan Hatun kimdir? Çolpan Hatun tarihte var mı, kim canlandırıyor? İpek Karapınar kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte ayrıntılar...
Destan, Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 23 Kasım 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in üstlendiği, senaristliğini Nehir Erdem ve Ayşe Ferda Eryılmaz'ın yaptığı Türk yapımı tarihi drama ve kurgu türündeki televizyon dizisi. Destan dizi oyuncuları merak ediliyor. Peki, Destan 'Çolpan Hatun' kimdir? İpek Karapınar kimdir, kaç yaşında, nereli, rol aldığı diziler nelerdir? Çolpan Hatun karakterini kim canlandırıyor?
Gök Han'ı Alpagu Han'ın sürgün ettiği Dağ Hanlığı'nın başı, Akkız'ın Hanı. Yüreği yana yana taşa dönmüş, çok hırslı, çok sabırlı bir kadın Han.
Destan dizisinde Kırçiçek karakterini "İpek Karapınar" canlandırmaktadır.
Azize İpek Karapınar (d. 20 Mart 1984; Üsküdar, İstanbul) Türk oyuncu.
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Konservatuvarında keman eğitimi aldı. İlk oyunculuk deneyimini, Köprü adlı dizide Aslı Yazıcı karakterini canlandırarak yaşadı.
- Hatırla Sevgili : Zeynep
- Kurtlar Vadisi Pusu : Funda İlmen
- Zehirli Sarmaşık : Sinem
- Doludizgin Yıllar : Gülşen
- Köprü : Aslı Yazıcı
- Küçük Sırlar : Arzu
- Ustura Kemal : Nihal
- Talih Kuşu : Cansu
- Adını Kalbime Yazdım : Leyla
- Hayat Yolunda : Yelda Güçlü
- Kırgın Çiçekler : Feride
- Nöbet : Zeynep
- Destan : Çolpan Hatun
Destan Dizisi dağ kızı Akkız'la, yine Gök Sarayı'nda Korkut Han'ın öksüz bıraktığı Gök Tegini Batuga arasındaki destansı aşkı ve bu dönemde yaşanan savaşları konu alıyor.
Destan dizisi yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; başrollerini Ebru Şahin, Selim Bayraktar ve Edip Tepeli'nin, yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in üstlendiği; senaryosunu Nehir Erdem ile Ayşe Ferda Eryılmaz'ın kaleme aldığı 'Destan' yakında ATV'de.
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