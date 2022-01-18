Destan canlı izle! ATV Destan 7. bölüm canlı izle! Destan yeni bölümde neler olacak? Destan son bölümde neler oldu?

ATV'nin sevilen dizisi Destan bugün yeni bölümü ile ekranlara gelecek. Yeni bölümünün başlamasıyla birlikte izleyiciler, Destan canlı izle! ATV Destan 7. bölüm canlı izle! Destan yeni bölümde neler olacak? aratması yapıyor. Sizler için Destan yeni bölüm canlı izleme linkini paylaşacağız. Destan canlı izle! Destan full HD izle! Destan dizisi yeni bölüm canlı izle!

Destan; Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 23 Kasım 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in üstlendiği, senaristliğini Nehir Erdem ve Ayşe Ferda Eryılmaz'ın yaptığı Türk yapımı tarihi drama ve kurgu türündeki televizyon dizisi. Destan canlı izle! ATV Destan 7. bölüm canlı izle! Destan yeni bölümde neler olacak?

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DESTAN NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Destan her Salı günü ATV'de saat 20:00 'da başlıyor.

DESTAN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"İmdi vakit Dağ'ın onurunu alma vaktidir!"

Balamir'in kan dökeceğini ve suçu Pençe'nin üzerine atacağını öğrenen Akkız, saraya döner. Alpagu Han'ın yarasını iyileştirmesi için Kün Ata'yı da yanında getirmiştir. Canına karşılık ise elinde iki koz vardır; Çolpah Hatun'un elindeki iki tutsak tegin. Oğullarını geri almak için gerekirse savaşmaya kararlı olan Alpagu Han'ın zırhını giymek isteyince fark ettiği şey, Akkız'ı ölümle karşı karşıya bırakır.

Alpagu Han'la tutsak teginler için fidye pazarlığı yapan Çolpan Han, Dağ ile Gök'ün ilişkilerinin yeni bir döneme girmesini sağlar ama anlaşma şartları, Temur'u da Günseli'yi de kahreder. Temur gemileri yakmaya kalkar. Günseli'nin hiç umulmadık birinden aldığı yardım teklifi ise Gök Hanlığı'nın başını çok büyük belaya sokar.

Akkız ile Batuga çok sarsıcı şeyler öğrendikleri bu süreçte birbirlerine iyice kenetlenir. Batuga bir yandan Akkız'ın canını kurtarmaya çalışırken bir yandan Akkız'la birlikte Balamir'i suçüstü yakalamak için bir plan yapar. Ancak Balamir bu sefer büyük oynamıştır ve herkesin hayatını değiştirecek planı mükemmel bir şekilde işlemektedir.

DESTAN KONUSU NE?

Destan Dizisi dağ kızı Akkız'la, yine Gök Sarayı'nda Korkut Han'ın öksüz bıraktığı Gök Tegini Batuga arasındaki destansı aşkı ve bu dönemde yaşanan savaşları konu alıyor.

DESTAN OYUNCULARI KİMLER?

Ebru Şahin : Akkız : 1-

Edip Tepeli : Batuga : 1-

Selim Bayraktar : Alpagu Han : 1-

Deniz Barut : Ulu Ece : 1-

Teoman Kumbaracıbaşı : Balamir Beg : 1-

Kanbolat Görkem Arslan : Saltuk Beg : 1-

İpek Karapınar : Çolpan Hatun : 1-

Burak Tozkoparan : Temur Tegin : 1-

Elif Doğan : Tutkun : 1-

Burak Berkay Akgül : Kaya Tegin : 1-

Ahmet Olgun Sünear : Yaman : 1-

Buse Meral : Sırma : 1-

Ecem Sena Bayır : Günseli Hatun : 1-

Esra Kılıç : Mei Jin : 1-

Bilgi Aydoğmuş : Kırçiçek : 1-

Osman Albayrak : Vargı Beg : 1-

Alper Düzen : Danış Ata : 1-

Şahin Ergüney : Kün Ata : 1-

Meltem Pamirtan : Yibek Kadın : 1-

Evren Erler : Çalayır : 1-

Hilal Uysun : Tılsım : 1-

Bilgi Aydoğmuş : Kırçiçek : 1-

Faruk Aran : Kuzu Beg : 1-

Müge Duygun : Tilbe : 1-

Mehmet Sertakan : Tayangu Yalvaç : 1-

Aysel Yıldırım : Kam Kadın : 1-

Seca Naz Karabulut : İlay : 1-

Berna Üçkaleler : Efil : 1-

Onur Yenidünya : Evren Alp : 1-

Doruk Şengezer : Öktem : 4-

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