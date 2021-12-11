Derya Yanık kimdir? Derya Yanık ne bakanı? sorularının yanıtı merak ediliyor. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, doğum tarihi kaç, burcu ne, evli mi? İşte tüm bilgiler... Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

DERYA YANIK KİMDİR?

Derya Yanık (d. 30 Mayıs 1972, Kadirli) Türk avukat ve siyasetçi. 21 Nisan 2021'den beri Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak görev almaktadır.

Derya Yanık doğum tarihi : 1972

Derya Yanık kaç yaşında : 49 yaşında

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Derya Yanık mesleği ne : Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı

Derya Yanık 1972 yılında o dönem Adana, bugün Osmaniye sınırları içerisinde olan Kadirli ilçesinde doğdu. İlk öğrenimini aynı ilçede, lise eğitimini ise Adana Anadolu Lisesi'nde tamamladı. 1995'te İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden lisans derecesi ile mezun oldu. 1996'da İstanbul Barosu'na bağlı olarak avukatlık stajını tamamladı.

KARİYERİ

1997 yılından beri serbest avukatlık yapan Yanık, farklı radyo programlarında hukuk programları yaptı ve çeşitli dergilerde hukuk yazıları kaleme aldı. Ağustos 2002'de oluşturulan Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulunda yer aldı. 2003'te Ak Parti 1. Olağan Kongresinde bir kez daha İstanbul İl Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. Aynı yıl "Genç Siyasi Liderler Programı" kapsamında İsrail'de siyasi ve sosyal incelemelerde bulundu. Ayrıca, İstanbul İl Başkanlığı Siyasi ve Hukuki İşler Birimi Hukuk Komisyonu'nun kurucu başkanlığına getirildi. 2004 Türkiye yerel seçimleri'nde İstanbul'dan Beyoğlu Belediyesi Başkanlığına aday adayı oldu. 2004-2014 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği görevinde bulundu. 2006'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarihinde ilk kez bir kadın meclis üyesi olarak Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın yerine vekâlet etti. Bunun yanı sıra, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hukuk Komisyonu Başkanlığı ve Ak Parti grup sözcülüğü pozisyonlarında görevlendirildi. Halen Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) yönetim kurulu üyesi olan Yanık, insan hakları, aile hukuku, çocuk ve kadın hakları alanlarıyla ilgili birçok sivil toplum çalışmasında yer aldı. 24 Mart 2021'deki 7. Adalet ve Kalkınma Partisi Olağan Kongresi'nde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeliğine seçildi.

Adalet ve Kalkınma Partisinin düzenlediği Siyaset Akademisi eğitim serileri kapsamında bir süre "Siyaset felsefesi ve siyasi metinler" dersleri verdi. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nde (MÜSİAD) danışmanlık ve eğitim sektör kurulu başkan yardımcılığı görevinde bulundu.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

21 Nisan 2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 66. Türkiye Hükûmeti'nde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak atandı. Aynı gün Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda yemin ederek görevi selefi Zehra Zümrüt Selçuk'dan devraldı.

Yanık, 20 Mayıs 2021'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Belirlenmesi Araştırma Komisyonu'nda yaptığı sunumda; kadına yönelik şiddet olaylarına ilişkin kullandığı .."tabloya baktığınızda da mesela, Ocak 2020 itibarıyla 19.582 olan sayı, Şubat ve Martta bir parça hani tolere edilebilir sayılarda artarken Nisan 2020'de bir düşüş, ciddi bir düşüş gösteriyor.." ifadelerine yer verdi. Yanık'ın Türkiye'de salgın döneminde kadına şiddet olaylarındaki artışın 'tolere edilebilir' düzeyde olduğunu söylemesi kamuoyunda tepkilere yol açtı. Derya Yanık gelen tepkiler ve eleştiriler üzerine sosyal medyada yaptığı açıklamada, tolere etmek ifadesini istatistiksel açıklama için kullandığını, konuşma metninden cımbızlama yapıldığını ve algı operasyonu yapılarak gündem yaratıldığını belirterek olayı tekzip etti.

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