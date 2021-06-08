Derya Unutmaz kimdir? Derya Unutmaz kaç yaşında, nereli? Derya Unutmaz biyografisi!
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Derya Unutmaz kimdir? Derya Unutmaz kaç yaşında, nereli? Derya Unutmaz biyografisi!

Derya Unutmaz kimdir? Derya Unutmaz kaç yaşında, nereli? Derya Unutmaz biyografisi!
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Koronavirüsü karşı kullanılacak ilaçlar hakkında sosyal medyadan umut dolu açıklamalar yapan ünlü immünoloji uzmanı Prof. Dr. Derya Unutmaz, "Virüsün yapısını Lego parçaları gibi ayarlayan makinesi çözüldü ve durduran potansiyel ilaçlar bulundu' dedi. Ünlü Türk doktorun yaptığı bu açıklamalar sonrası internet kullanıcıları 'Derya Unutmaz kimdir?' sorusunu aratmaya başladı. Peki, Prof. Dr. Derya Unutmaz kimdir? Derya Unutmaz kaç yaşında, nereli? Derya Unutmaz mesleği, hayatı ve biyografisi nedir?

Koronavirüsü karşı kullanılacak ilaçlar hakkında sosyal medyadan umut dolu açıklamalar yapan ünlü immünoloji uzmanı Prof. Dr. Derya Unutmaz, "Virüsün yapısını Lego parçaları gibi ayarlayan makinesi çözüldü ve durduran potansiyel ilaçlar bulundu' dedi. Ünlü Türk doktorun yaptığı bu açıklamalar sonrası internet kullanıcıları 'Derya Unutmaz kimdir?' sorusunu aratmaya başladı. Peki, Prof. Dr. Derya Unutmaz kimdir? Derya Unutmaz kaç yaşında, nereli? Derya Unutmaz mesleği nedir? Derya Unutmaz hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

DERYA UNUTMAZ KİMDİR?

Derya Unutmaz 1991 yılında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra İsviçre'de Novartis'te bağışıklık bölümünde doktora sonrası çalışmalar yapmıştır. Daha sonra İtalya'da Novartis ve Chiron'un İmmünobiyoloji Araştırma Enstitüsüne geçmiş ve 1996'ya kadar çalışmalarını burada sürdürmüştür.1996'dan 1999'a kadar ise New York Üniversitesi Howard Hughes Medical and Skirball Enstitüsü'de doktora sonrası çalışmalar yapmıştır. Bugüne kadar 22 binden fazla atıf alan Derya Unutmaz 2014 yılından itibaren ABD'nin Connecticut'taki 1600 kişinin çalıştığı Jackson Laboratuvarı Enstitüsü'nde baş araştırmacı olarak görev yapmaktadır.

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Derya Unutmaz kimdir? Derya Unutmaz kaç yaşında, nereli? Derya Unutmaz biyografisi! - Haberler
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