Derya Uluğ, döner tekme atarak yaptığı hareketle ağızları açık bıraktı!

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile Hollywood ünlüleri arasında başlayan "bottlecapchallenge" akımına dahil olan Derya Uluğ, son derece başarılı bir tekme atarak ünlü isimlerden aşağı kalır yönünün olmadığını gösterdi.

"BRUCE LEE GÖRSE AYAKTA ALKIŞLARDI"

Güzel şarkıcı kapağa tekme atarken çektiği videoyu, "Bana soğuk diyenlere yapmak istediğim." yazarak #bottlecapchallenge etiketiyle paylaştı. Güzel şarkıcının videosu çok sayıda yorum ve beğeni aldı. Uluğ'un bir takipçisi paylaşıma, "Bruce Lee görse ayakta alkışlardı." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "O tekmeyi ben yesem komaya girerdim herhalde." yorumunu yaptı.

DERYA ULUĞ KİMDİR?

Derya Uluğ, henüz 8 yaşındayken bir ses yarışmasına katılmıştır. Muğla Üniversitesi'nde Müzik Öğretmenliği bölümünü okuyan İzmirli şarkıcı, Haliç Üniversitesi devlet konservatuvarında yüksek lisans yaptı.

3 yıl Ebru Gündeş'in vokalistliğini yapan Derya Uluğ, edindiği tecrübenin ardından kendi albümünü çıkarmak üzere sanatçının yanından ayrıldı. İlk albümünü 2016 yılında Okyanus isimli single'ı ile çıkardı. Albümde Söz ve Müzik kendisine ve Asil Gök'e, düzenleme Burak Yeter'e aittir. Derya Uluğ, 13 Kasım 2016'da düzenlenen 43. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Çıkış Yapan Solist" ödülünü kazandı.