Derya Uludüz kimdir? Dr. Derya Uludüz kimdir, kaç yaşında, nereli?

Çocuk Nörolojisi, Başağrısı, Beyin damar hastalıkları alanlarında uzman olan Prof. Dr. Derya Uludüz'ün hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Peki Derya Uludüz kimdir? Dr. Derya Uludüz kimdir, kaç yaşında, nereli?