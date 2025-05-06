Derya Çayırgan kimdir? Savunmadaki etkinliği ve saha liderliğiyle tanınan Çayırgan, hem spor severler hem de voleybol camiası tarafından yakından takip ediliyor. Derya Çayırgan hangi takımlarda forma giydi, voleybol kariyerine nasıl başladı ve bugüne kadar hangi başarıları elde etti? sorularının cevabı merak ediliyor. Peki, Derya Çayırgan kimdir? Derya Çayırgan kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

DERYA ÇAYIRGAN KİMDİR?

Derya Çayırgan, voleybola küçük yaşlarda okul takımında başlamış, daha sonra Haznedar Spor Kulübü altyapısında oynayarak gelişimini sürdürmüştür. Profesyonel kariyerine ise 2005 yılında Yeşilyurt Spor Kulübü'nde adım atmıştır. Burada 5 yıl forma giyen Çayırgan, gösterdiği performansla dikkat çekmiştir.

Derya Çayırgan kimdir

DERYA ÇAYIRGAN HANGİ TAKIMLARDA FORMA GİYDİ?

Derya Çayırgan'ın kariyeri boyunca forma giydiği başlıca takımlar şunlardır:

Yeşilyurt

Ereğli Belediyespor

Galatasaray

Fenerbahçe

Karşıyaka

Çanakkale Belediyespor

Halkbank

Çukurova Belediyespor

PTT

Keçiören Belediyesi SigortaShop

Özellikle 2012 yılında transfer olduğu Galatasaray formasıyla Türkiye Kupası, Süper Kupa ve CEV Kupası finallerinde yer almıştır. 2013-2014 sezonunda ise Fenerbahçe ile CEV Kupası finalinde oynamıştır.

Derya Çayırgan kimdir

Derya Çayırgan kimdir