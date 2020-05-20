Derslerini kaz ve kuş sesleri arasında EBA'dan takip ediyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Derslerini kaz ve kuş sesleri arasında EBA'dan takip ediyor

Kars'ın Arpaçay ilçesinde yaşayan 8. sınıf öğrencisi Fatma Aydın, evlerinin bahçesi ve merada bir yandan kaz otlatırken diğer taraftan Eğitim Bilişim Ağı'ndan (EBA) canlı olarak derslerini takip ederek eğitiminden uzak kalmamaya çalışıyor.

Derslerini kaz ve kuş sesleri arasında EBA'dan takip ediyor
20.05.2020 11:18 | Son Güncelleme: 20.05.2020 11:18

Kars'ın Arpaçay ilçesinde yaşayan 8. sınıf öğrencisi Fatma Aydın, evlerinin bahçesi ve merada bir yandan kaz otlatırken diğer taraftan Eğitim Bilişim Ağı'ndan (EBA) canlı olarak derslerini takip ederek eğitiminden uzak kalmamaya çalışıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında okulların kapanmasıyla uzaktan eğitim alan öğrenciler, eğitimlerine evlerinden Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden devam ediyor.

Kuyucuk İmam Hatip Ortaokulunda öğrenim gören Sevim ve Hikmet Aydın çiftinin en küçük kızları 14 yaşındaki Fatma Aydın, kaz yetiştiriciliğinde Türkiye'nin önemli merkezi olan Kars'ta bir yandan babasının cep telefonundan EBA üzerinden derslerini dinliyor bir yandan da kaz yavrularını besliyor.

8. sınıf öğrencisi Fatma Aydın, okuldaki öğretmenlerinin hafta içi online anlattıkları dersleri, EBA TV üzerinden dinleyerek yanında bulundurduğu kalem ve defterle not alıyor.

Babasının telefonundan online derslere katılan Fatma Aydın, telefon olmadığı zamanlarda da önceden işlediği konuları tekrar ediyor.

Kaz ve kuş sesleri beni motive ediyor

Fatma Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kuş sesleri ve kaz yavruları arasında ders çalışmanın kendisine daha iyi enerji verdiğini, ders dinlerken daha başarılı olduğunu anlattı.

Hem kaz yavrularını koruyup beslemesi hem de ders çalışması gerektiğini belirten Aydın, "Koronavirüs nedeniyle okullar kapandı bizler de EBA üzerinden eğitimimize devam ediyoruz. Bugünkü dersim Türkçe, hocam dersi anlatıyor bende notlar alıyorum." dedi.

Derslerini aksatmadığını anlatan Aydın, "İyi bir liseye yerleşebilmem için derslerime sıkı çalışmam lazım, okullar kapansa da EBA üzerinden eğitimler devam ediyor, ben de buradan takip etmeye çalışıyorum. Hocalarımın anlattıkları dersleri online takip ediyorum, bu yüzden babamın telefonunu alıyorum, telefon evde çekmediği zaman dışarı çıkıp ders çalışıyorum. Babam bazen işi olduğunda telefonu yanına alınca o gün ders dinleyemiyorum, eski konuları tekrar ediyorum." diye konuştu.

"Çiçeklerin arasında ders çalışmak ayrı keyif"

Ders çalışırken kaz yavrularının kendisine arkadaşlık ettiğini dile getiren Aydın, şunları kaydetti:

"Baharın gelmesiyle kaz yavrularına da bakmaya başladım. Hem yazı yazıyorum hemde kaz yavrularına bakıyorum. İkisini bir arada yapmak çok zor olmuyor, ders çalışırken onlar da otluyor ben de yalnız çalışmamış oluyorum. Doğada çiçeklerin arasında ders çalışmak ayrı bir keyif. Ders aralarında 15 dakikalık dinleme zamanımız oluyor, o zamanda kaz yavrularını severek vaktimi geçiriyorum. "

Aydın, doktorluk hayali için eğitimini dikkatli ve titizlikle sürdürdüğünü de sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı tespit edildi Haber
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı tespit edildi
65 yaş üstü 3 kişi, polis ekiplerini görünce otların arasına saklandı Haber
65 yaş üstü 3 kişi, polis ekiplerini görünce otların arasına saklandı
Erdoğan, Ramazan Bayramı'ndaki sokağa çıkma yasağından muaf tutulan meslekleri açıkladı Haber
Erdoğan, Ramazan Bayramı'ndaki sokağa çıkma yasağından muaf tutulan meslekleri açıkladı
Nisa, DJ'lik yapabileceği ödülü kaybettiği için üzülen Cemal Can için boyalarla DJ masası çizdi Haber
Nisa, DJ'lik yapabileceği ödülü kaybettiği için üzülen Cemal Can için boyalarla DJ masası çizdi
Bakan Koca'dan salgın için 'kelebek etkisi' uyarısı: Tüm Türkiye'yi etkileyebilir Haber
Bakan Koca'dan salgın için "kelebek etkisi" uyarısı: Tüm Türkiye'yi etkileyebilir
Fatih Erbakan: 15 yaşındaki biri cinsel olgunluğa erişmiştir, rızası da geçerlidir Haber
Fatih Erbakan: 15 yaşındaki biri cinsel olgunluğa erişmiştir, rızası da geçerlidir
Tavşanlı'da denetim yapan doktorun testi pozitif çıktı, 50 berber karantinaya alındı
Tavşanlı'da denetim yapan doktorun testi pozitif çıktı, 50 berber karantinaya alındı
Sağlık çalışanı komşusunun yüzüne tükürdüğü kadın koronavirüse yakalandı
Sağlık çalışanı komşusunun yüzüne tükürdüğü kadın koronavirüse yakalandı
Salgının yeni merkez üssü Brezilya'da son 24 saatte 1179 kişi hayatını kaybetti
Salgının yeni merkez üssü Brezilya'da son 24 saatte 1179 kişi hayatını kaybetti
Çin'de bir kadın, kendisini aldatan sevgilisine 'Günlerce ağladım, sıra sende' notuyla 1 ton soğan gönderdi
Çin'de bir kadın, kendisini aldatan sevgilisine "Günlerce ağladım, sıra sende" notuyla 1 ton soğan gönderdi
Milyonluk hırsızlığı sosyal medya paylaşımı yakalattı
Milyonluk hırsızlığı sosyal medya paylaşımı yakalattı
Bingöl'de görülen devasa yılan korkuttu
Bingöl'de görülen devasa yılan korkuttu
Şafak Sezer'den eski rol arkadaşları Büşra Pekin ve Ersin Korkut'a sert tepki: Bir daha çalışmam!
Şafak Sezer'den eski rol arkadaşları Büşra Pekin ve Ersin Korkut'a sert tepki: Bir daha çalışmam!
Yeğeniyle fotoğraf paylaşan Selin Ciğerci, kendisini cinsiyet değiştirme operasyonundan eleştiren kişiye sert çıktı
Yeğeniyle fotoğraf paylaşan Selin Ciğerci, kendisini cinsiyet değiştirme operasyonundan eleştiren kişiye sert...
Hayat hikayesi filmleri aratmayan talihsiz kadın! Önce işkence gördü, sonra kocası tarafından pazarlandı
Hayat hikayesi filmleri aratmayan talihsiz kadın! Önce işkence gördü, sonra kocası tarafından pazarlandı
Suudi Arabistan'da ta'zir amaçlı kırbaç cezası kaldırıldı
Suudi Arabistan'da ta'zir amaçlı kırbaç cezası kaldırıldı
İstanbul'da yanmış kafatasının bulunduğu yangın enkazından şimdi de insan kemikleri çıktı
İstanbul'da yanmış kafatasının bulunduğu yangın enkazından şimdi de insan kemikleri çıktı
Sokak ortasında yaşanan silahlı kovalamaca anbean kaydedildi
Sokak ortasında yaşanan silahlı kovalamaca anbean kaydedildi
Mert Hakan Yandaş, 'Galatasaray benim hayalim' diyerek Fenerbahçe'yi reddetti
Mert Hakan Yandaş, "Galatasaray benim hayalim" diyerek Fenerbahçe'yi reddetti
Yurt dışından gelenler, karantina süresini KYK yurtları yerine evlerinde geçirecek
Yurt dışından gelenler, karantina süresini KYK yurtları yerine evlerinde geçirecek
İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, bir erkeğe ait cansız bedenle karşılaştı
İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, bir erkeğe ait cansız bedenle karşılaştı
Çılgın Norveçli, Arktik Okyanusu'ndaki buzullara aldırmadan şortuyla yüzüyor
Çılgın Norveçli, Arktik Okyanusu'ndaki buzullara aldırmadan şortuyla yüzüyor
Çinli bilim insanları duyurdu: Koronavirüs aşısına gerek kalmayabilir
Çinli bilim insanları duyurdu: Koronavirüs aşısına gerek kalmayabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın transferini sorduğu Çağlar Söyüncü'den yanıt: Menajerim ilgileniyor efendim
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın transferini sorduğu Çağlar Söyüncü'den yanıt: Menajerim ilgileniyor efendim
Kırmızı listeyle koruma altına alınan köpek balığı sahile vurdu
Kırmızı listeyle koruma altına alınan köpek balığı sahile vurdu
Dolar, Katar ile yapılan swap anlaşması sonrası 6,79'dan işlem görüyor
Dolar, Katar ile yapılan swap anlaşması sonrası 6,79'dan işlem görüyor
Son anket sonucu Erdoğan'ın yüzünü güldürecek! En yakın takipçisine 4 kat fark attı
Son anket sonucu Erdoğan'ın yüzünü güldürecek! En yakın takipçisine 4 kat fark attı
Artvin'de bir haftadır sokaklarda dolaşan boz ayı ilçenin maskotu oldu
Artvin'de bir haftadır sokaklarda dolaşan boz ayı ilçenin maskotu oldu
Acun Ilıcalı, Survivor yarışmacıları ve ünlü isimlerle yeni bir yarışma programı çekecek
Acun Ilıcalı, Survivor yarışmacıları ve ünlü isimlerle yeni bir yarışma programı çekecek
19 Mayıs'la 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan kendini savundu: Oruç tutuyorum, insanlık hali
19 Mayıs'la 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan kendini savundu: Oruç tutuyorum, insanlık hali
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Sırrı Süreyya Önder Mehmet Cahit Turhan Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Harun Tan Hande Ataizi Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil
Spor Metin Oktay Lionel Messi Malcolm Thomas Ivan Obradovic Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla 19 Mayıs Türk Lirası Galatasaray Çin Halk Cumhuriyeti
Şu an buradasınız: Derslerini kaz ve kuş sesleri arasında EBA'dan takip ediyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.5.2020 11:18:31. #1.14#
title