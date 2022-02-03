DERNEK BİNASI, SOĞUK KIŞ GÜNLERİNDE ENGELLİLER İÇİN SICAK YUVA OLDU

BİTLİS (DHA) - BİTLİS Belediyesi ile Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı (BETAV) tarafından desteklenerek tefrişatı yapılan 'Artık Saklanmak İstemiyorum Bedensel Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Derneği' binası, kış aylarında evlerine gidemeyen engellilere kalma imkanı sunuyor.

Kar kalınlığının 160 santimetreyi geçtiği kentte, belediye ile Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı'nın çalışmalarıyla hayata geçirilen 'Artık Saklanmak İstemiyorum Bedensel Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, engellilere ihtiyaç duyabilecekleri her türlü imkanı sunuyor. Mutfağı, kütüphanesi, sosyal alanları olan dernek binası, bir araya gelip sohbet etmek, vakit geçirmek isteyenlere imkan tanıyor. Dernek binasında, engebeli bir araziye sahip olan ve soğuk karlı günlerde evine gidemeyenlere yatma imkanı da tanıyor.

Dernek Başkanı Bayram Tutgaç, 150 üyelerinin olduğunu ve dernek binasının 2 yıl önce kendilerine tahsis edildiğini söyledi. Tutgaç, sahip oldukları kütüphane sayesinde sınava girmek, ders çalışmak isteyenlerin rahat bir ortamda çalışabildiklerini de belirterek şunları söyledi:

"Kış aylarının oldukça çetin geçtiği bir kentte yaşıyoruz ve bu durum engellilere büyük sıkıntı yaşatıyor. Özellikle yürüyemeyen engelliler için Bitlis adeta 3-4 ay boyunca ev hapsine dönüşüyor. Kentin coğrafi yapısı ise yaşanan zorlukları iki katına çıkarıyor. Ancak 14 yıl önce açılan dernek binamız, bize her türlü imkanı sağlıyor ve arkadaşlarımızla bir araya gelebiliyoruz. Bitlis Belediyesi tarafından tahsis edilen BETAV Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Eren tarafından verilen desteklerle yaptığımız bugünkü dernek binamız, bizim için sıcak yuva oldu. Şimdi evine gidemeyen, sınavlarına gidemeyen hatta yoğun kar yağışında mahsur kalan engellilerle birlikte derneğimizi bir ev ortamına, sıcak bir yuvaya dönüştürdük. Kış aylarında bir araya gelerek güzel bir ortam sağlıyoruz. Emeği geçen Bitlis Belediyesine ve Ahmet Eren'e ayrıca teşekkür ediyoruz. Şu an için bizlere göre kış güzel geçiyor. Umarım diğer engelli kardeşlerimiz için de güzel geçer."