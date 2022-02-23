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Derince ve Körfez'de yapılan çalışmalar değerlendirildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Derince ve Körfez'de yapılan çalışmalar değerlendirildi

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ve Körfez Belediye Başkanı Şener Sögüt'ün bir araya geldiği görüşmede, her iki ilçede devam eden çalışmalar değerlendirildi.

KÖRFEZ, KOCAELİ (İHA) - Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ve Körfez Belediye Başkanı Şener Sögüt'ün bir araya geldiği görüşmede, her iki ilçede devam eden çalışmalar değerlendirildi.

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, makamında Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt'ü ağırladı. Derince Belediyesi Meclis Üyesi Nurhan Baytak'ın da hazır bulunduğu ziyaret kapsamında gerçekleşen görüşmede, başkanlar her iki ilçede gerçekleşen projelerle ilgili fikir alışverişinde bulundu. Ziyareti dolayısıyla Söğüt'e teşekkür eden Başkan Aygün, hep birlikte kente değer katan çalışmalara imza attıklarını söyledi. Körfez Belediye Başkanı Şener Sögüt de misafirperverliği için Başkan Aygün'e teşekkür ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi. - KOCAELİ

Derince ve Körfez'de yapılan çalışmalar değerlendirildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Şener Söğüt, Zeki Aygün, Körfez, Söğüt, Yerel, Haberler

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