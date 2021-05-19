Derik'te 19 Mayıs etkinliği kapsamında yamaç paraşütü gösterisi düzenlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Derik'te 19 Mayıs etkinliği kapsamında yamaç paraşütü gösterisi düzenlendi

İhlas Haber Ajansı / Mihdi Aydoğan - Haberler | Yerel

- Derik'te 19 Mayıs etkinliği kapsamında yamaç paraşütü gösterisi düzenlendi Mardin'in Derik ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlileri kapsamında yamaç paraşütü etkinliği düzenlendi.

- Derik'te 19 Mayıs etkinliği kapsamında yamaç paraşütü gösterisi düzenlendi

MARDİN - Mardin'in Derik ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlileri kapsamında yamaç paraşütü etkinliği düzenlendi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı Gençlik Merkezi tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadeleyi başlatmak üzere Samsun'a çıkışının 102. yıl dönümü çerçevesinde yamaç paraşütü etkinliği düzenlendi. Zeytinpınar Mahallesi'ndeki Erge Baba Tepesinde gerçekleştirilen etkinlikte paraşütçüler, Derik semalarında Türk bayrağı açarak 19 Mayısı kutlarken aynı zamanda Filistin'deki zulme dikkat çekmek içinde Filistin bayrağıyla da uçuş yaptı.

Eğitim alan gençlerin yamaç paraşütü gösterisini izleyen Vali Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediyesi olarak bugüne kadar 800 gence paraşüt eğitim verildiğini belirterek 30 kişilik gruplar halinde gençlere yönelik eğitimlerinin devam ettiğini ve bu yıl 200 gence eğitim vermeyi hedeflediklerini söyledi. İsrail devletinin Filistin'e yönelik saldırılarına da değinen Vali Demirtaş, "İsrail terör devletinin ciddi anlamada bir katliamı var. Buradan protesto ediyoruz. Türk milleti olarak Filistinli kardeşlerimizin yanındayız" dedi.

Organizasyonda yer almaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren gençlerden Aziz Acar ise "Bir havacılık öğrencisi olarak bu şekilde bir organizasyonda bulunmaktan memnuniyet duyuyorum. Dalgalandırılmış olan bayraklarımız büyük önem arz ediyor. İnşallah en kısa zamanda Filistin halkına yapılan zulmün bitmesini temini ediyorum. Allah yapanları ıslah etsin" diye konuştu.

Etkinliğin beklentisinin üzerinde renkli ve eğlenceli geçtiğini dile getiren kursiyer Elif Günel de gençlere sağlanan imkanlardan ötürü Vali Demirtaş'a teşekkür etti.

Etkinliğe Vali Demirtaş'ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, Fen İşleri Daire Başkanı Cebrail Aslan, Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanı Abdurrahman Şahin, Zabıta Daire Başkanı Kinyas Köle ve Gençlik Merkezi Müdürü Ayşe Nur Günel katıldı.

Derik'te 19 Mayıs etkinliği kapsamında yamaç paraşütü gösterisi düzenlendi
Derik'te 19 Mayıs etkinliği kapsamında yamaç paraşütü gösterisi düzenlendi
Derik'te 19 Mayıs etkinliği kapsamında yamaç paraşütü gösterisi düzenlendi
Derik'te 19 Mayıs etkinliği kapsamında yamaç paraşütü gösterisi düzenlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mihdi Aydoğan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Abdullah Gül Mustafa Destici Selahattin Demirtaş
Magazin Cansu Dere Hande Erçel Acun Ilıcalı Barış Murat Yağcı
Spor Cenk Tosun Adem Büyük Arda Turan Hakan Arslan Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Derik'te 19 Mayıs etkinliği kapsamında yamaç paraşütü gösterisi düzenlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.05.2021 19:48:14. #1.11#

title